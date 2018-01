Вечерни новини: Показно убийство на бизнесмен в София, Софийският университет получи пари и сграда и няма да протестира

© Shutterstock

Женската част от звездния екип на най-отличения сериал Big Little Lies: Лора Дърн, Никол Кидман, Зоуи Кравиц, Рийз Уидърспун и Шайлийн Уудли

Фотограф: Lucy Nicholson

SpaceX стартира новата година със загадъчна мисия, с която изведе в ниска орбита – под 1200 км над повърхността, правителствен космически апарат, наречен Зума. Ракетата-носител SpaceX Falcon 9 излятя късно в неделя от станция Cape Canaveral във Флорида, а изстрелването бе предавано пряко от компанията. Точната дестинация на Зума, не бе разкрита, а SpaceX и Пентагонът не отговориха на журналистическите въпроси за естеството на мисията. Космическият апарат е построен за американското правителство и не е необичайно правителството да не споделя информация за "чувствителни полезни товари", обикновено заради причини като национална сигурност, отбрана или наблюдение. Това е първото изстрелване за SpaceX през 2018 г. след рекордните 18 през 2017 г.



Новата седмица за съжаление не започва по особено позитивен начин. Убийството на бизнесмен посред бял ден в София разбираемо бе топ темата в медиите, а правителството продължава да "заглушава" възможните протести по време на безценното европредседателство с обещания за екстра средства.Редом с това в първия ден от работната седмица София отново потъна под дебел слой опасно мръсен въздух - между 5 и 7 пъти над нормата в някои квартали. Според системата за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха на Столичната община обаче всичко е наред - рисковете за понеделник са отчетени като ниски, а и в следващите два дни се твърди, че можем да очакваме чист въздух.С едно наум трябва да сме и за грипа, тъй като главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев съобщи за един от първите доказани случаи на т.нар. австралийски вирус, който през лятото причини в южния континент една от най-тежките епидемии от години.Събитията, които променят България и светаВеликотърновският бизнесмен Петър Христов, собственик на компанията за млечни продукти "Лактима", е бил прострелян в понеделник сутрин в София пред офиса на фирмата близо до мола на бул. "България", а по-късно е починал от раните си. Освен млечната компания Христов има участие в най-различни бизнеси (строителство, имоти, земеделие и т.н.) и е сочен за близък до зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той се свързва и с разкриването на групата за отвличания "Наглите", като по информация на "Капитал" именно от него е започнало разплитането на случая. Засега причините за убийството са неясни, като полицията не изключва нито бизнес, нито лични основания, нито пък връзката с разследването на "Наглите".Убийството на Христов идва само няколко седмици след неразкритата все още стрелба по началника на отдел "Фискален контрол" в НАП в края на миналата година и на фона на драмата с шесторното убийство в Нови Искър, която от седмица е център на медийното внимание. Концентрацията на подобни "инциденти" в рамките едва на месец се случва в особено неудобно за публичния имидж на управляващите време - началото на българското председателство на ЕС.Икономическото доверие в еврозоната е на най-високото си ниво от октомври 2000 г. Подобрение има и при бизнеса, и при домакинствата, както и във всички сектори. Данните на ЕК изненадаха приятно анализаторите, които очакваха по-нисък темп на нарастване. Най-високо е доверието в сектора на услугите, следвано от това при производителите. Още по-добри са настроенията сред бизнеса и усещането им за средата – отделни данни показват, че бизнес климатът във валутния съюз е на най-високото си ниво от 1985 - годината, от която започва да се измерва.Икономическото доверие е ключов индикатор за икономиката, тъй като показва склонността за инвестиции и потребление в бизнеса и домакинствата. Добрият бизнес климат пък показва, че мениджърите и предприемачите са уверени в условията за правене на бизнес и бъдещото развитие. Данните кореспондират с повишения оптимизъм и очаквания за ръст на глобалната и европейската икономика тази година. Очаква се това да окаже положително влияние и върху българския бизнес.Поредицата от урагани е основната причина 2017 година да влезе в историята с най-големите застрахователни щети. Тройката "Харви", "Ирма" и "Мария", както и земетресението в Мексико са причинили разрушения по застраховани обекти, които вероятно ще бъдат оценени на 135 млрд. долара, прогнозира най-големият застраховател в света Munich Re. Заедно с щетите по незастраховано имущество сумата наближава 330 млрд. долара. Единствената по-скъпа за застрахователния бизнес година бе 2011 г., когато земетресението в Япония донесе за индустрията разходи от 354 млрд. долара.В Европа пък основното природно бедствие за застрахователите са се оказали ниските температури през април, нанесли загуби на фермерите. Пораженията за някои реколти на места достигат 50%.От Munich Re предупреждават, че заради промените в климата подобни пагубни за реколтите климатични явления може да зачестят и да струват много скъпо, при това не само на застрахователите, но и на фермерите и потребителите. За 2017 г. щетата от пролетния студ е около 3.3 млрд. евро, но само 600 милиона евро са в застраховани градини.Министерският съвет ще предостави на Софийския университет сградата на Професионалната гимназия по облекло като компенсация за сградата на бул. "Александър Стамболийски" 82, която кабинетът отне, за да я даде на специализирания съд. Заедно с това кабинетът ще предостави на СУ и 10 млн. лева за ремонти. Това обещаха вицепремиерът и министър на финансите Владислав Горанов и министърът на образованието Красимир Вълчев на среща с деканското ръководство на СУ в понеделник.Дотук се стигна, след като миналата седмица университетът постави ултиматум, че иначе излиза на протест на 22 януари, ако не получи позитивен отговор на 5 искания, сред които, на първо място, за компенсация. По същата схема в края на декември БАН извоюва от МС допълнителен трансфер от 15 млн. лева към бюджета си за 2018 г., след като заплаши с протести от началото на януари.Силни речи срещу сексуалното насилие бяха във фокуса на 75-ото издание на наградите "Златен глобус". Това бе първата голяма филмова церемония в Холивуд, след като индустрията бе разтърсена от скандала за сексуален тормоз. В тази връзка и повечето от звездите бяха в черно. Много от наградените адресираха проблема в изказванията си, а пръв даде тон с монолога си водещият Сет Майърс. Една от най-силните речи пък бе на Опра Уинфри, която получи почетна награда. Тя обобщи настроението с думите "нов ден идва на хоризонта".Големият победител в церемонията бе "Три билборда извън Ебинг, Мисури" на британския драматург и режисьор Мартин Макдона, който спечели четири награди, включително и статуетка за най-добра женска роля за Франсис Макдормънд. Отличени бяха и филмите I, Tonya, The Shape of Water, Darkest Hour, Lady Bird, The Marvelous Mrs. Maisel и The Disaster Artist. Сериалът Big Little Lies и звездите в него взеха най-много награди в телевизионните категории, но oтличени бяха също и The Handmaid’s Tale, This is us, Master of None, Fargo. За най-добър чуждестранен филм бе обявен In the Fade на германския режисьор от турски произход Фатих Акин.По-важните събития, които ще имат значение през идващите дниИран заяви, че може да преосмисли сътрудничеството си с ядрената контролна организация на ООН, ако САЩ не спазят ангажиментите си относно ядрената сделка между Техеран и световните сили от 2015 г.Американският президент Доналд Тръмп трябва да реши до средата на януари дали ще продължи да отслабва санкциите върху иранския петролен износ, както е според условията на ядреното споразумение, облекчаващо икономическия натиск над Техеран в замяна на ограничаване на ядрената му програма. В края на миналата година Тръмп отказа да потвърди, че Иран спазва ключовата международна сделка, въпреки че Международната агенция за атомна енергия заяви, че това е така.Бившият главен стратег на Доналд Тръмп - Стив Банън, поднесе публично полуизвинение към американския президент заради книгата на журналиста Майкъл Уолф Fire and Fury: Inside the Trump White House, в която нарича непатриотична и предателска срещата на представители на кампанията на Тръмп - вкл. сина и зет му, с руска адвокатка, обещала им компромати за Хилъри Клинтън. След неколкодневни порицания и нападки от страна на Тръмп Банън казва в изявление, че коментарите му са били насочени към бившия мениджър на предизборната кампания на Тръмп Пол Манафорт, а не към сина на държавния глава. "Доналд Тръмп-младши е патриот и добър човек. Съжалявам, че отговорих със забавяне и че това отмести фокуса от историческите постижения на президента в първата година на управлението му", казва той.Книгата на Улф разбуни духовете миналата седмица, когато части от нея бяха публикувани от световните медии. Основана на над 200 интервюта с близкото обкръжение на президента, тя изобразява Тръмп като нестабилен и неадекватен управник. Медийното внимание към книгата през уикенда провокира Тръмп да пусне пореден култов туит, в който се самоопределя като "умствено много стабилен гений".Едно изречение новина, едно изречение коментарче информация в две статии е невярна и уврежда репутацията на веригата. С решението на Софийския районен съд се определя санкция от 10 хил. лв. за покриване на претърпените неимуществени вреди, като то не е обжалвано и е влязло в сила. Решението е прецедент, защото досега съдебната практика предполагаше само физически лица да могат да съдят разпространяващите неверни твърдения медии, а в бъдеще и компании ще могат да търсят правата си. Утре ще бъде откритаза 13.7 млн. лв. Тя се изграждаше с пари от държавния бюджет от консорциум между "ПСТ груп" и "Инфраструктурно строителство". Съоръжението трябва да осигури по-бърз достъп до летището.Според иранския върховен водач аятолах Али Хаменей ранното изучаване на езика създава условия за западно "културно нашествие". Решението идва след потушените наскоро граждански протести и размирици в страната, за които иранските лидери смятат за отговорни "врагове" на страната, намеквайки за САЩ.