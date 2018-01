Защо БСП ще гласува срещу Истанбулската конвенция

На заседанието на 49-ия конгрес на БСП през октомври 2017 г. Сергей Станишев беше номиниран за нов мандат за президент на ПЕС. След пленума в събота шансовете му рязко намаляха

or LGBTI families and full respect of the fundamental right to marry and to found a family." За неговорещите английски Кадиев превежда така - "пълно зачитане на фундаменталното право на хора с различна сексуална ориентация да се женят и създадат семейство". И накрая обобщава: "Кого лъжем - избирателя или Европа?" Другояче казано, в европейски формат представители на БСП, и не само те, гласуват в подкрепа на стандарти на правата на човека, далеч надхвърлящи тези по Истанбулската конвенция, които тук партията отхвърля.

Вътрешната опозиция пак опитва атаки към ръководството по различни теми



Пример, че групирането в пленума на БСП по темата за Истанбулската конвенция не е съвсем по оста "за" и "против" Корнелия Нинова, е фактът, че още при гласуването на дневния ред било прокарано предложение на противниците й с два гласа преднина. То предвиждало да се приеме позиция на партията по приватизацията и участието на БСП в нея. При прегласуване обаче тази тема отпаднала. Отложена била и дискусията по настояване на част от пловдивската организация начело с Георги Гергов да започнат инициативи за отмяна на санкциите срещу Русия. Нинова обещала да говорят за това на следващия пленум. Дебати обаче се оформили по две други теми - за партийната телевизия и за предстоящия вот на недоверие.



Председателката на два пъти се опитала да обясни, че телевизия няма да има, защото съветът по медийна политика е решил, че е по-добре средствата да се насочат за левия печат, както и работната група по левия печат. И двата пъти била контрирана от бившия председател на Народното събрание Георги Пирински, който казал, че съветът не се е събирал и работната група няма такова решение. Пирински бил подкрепен от Иван Токаджиев, който оглавява партийния съвет по темата.



Янаки Стоилов пък попитал кой е оторизирал ръководството да преговаря с ДПС за съвместно внасяне на вота на недоверие и кой след това е решил обратното. Оказало се, че членовете на Националния съвет не са виждали мотивите за исканата оставка въпреки уверенията, че са ги получили по електронните си пощи.

"Сергей Станишев излезе от пленума, почервенял от яд. Колега каза, че се притеснява да не увреди здравето си." Така представител на вътрешната опозиция на Корнелия Нинова описа ситуацията в края на заседанието на Националния съвет на БСП в събота. Неговият извод след петчасовите спорове, завършили с решение да не се подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция, е, че това е краят на политическата кариера на Станишев като президент на Партията на европейските социалисти (ПЕС). През есента на 2018 г. ще бъде гласуването за следващия председателски мандат.Това е кратката илюстрация на интригите в БСП около конвенцията, чиято цел е защита на жените от насилие, включително и домашно насилие. Разправиите около нея не са пряко отражение на сблъсъка между групата на Нинова и вътрешнопартийната опозиция. Решението на пленума в събота не може да се тълкува като спечелена битка от председателя, въпреки че надделя позицията, която тя изрази в началото на януари. Това си личи по споровете по останалите точки от дневния ред (вижте в карето).Решението от събота е резултат на много неща - както на ефекта от стила на Нинова, която много често първо действа, после премисля, силата на конспиративните теории, че между редовете България ще признае третия пол или пък някакво ново малцинство, което ще разруши единството на обществото, както и разделението "за" или "против" сегашния председател на БСП.В подкрепа на тезата, че решението на социалистите до голяма степен е конюнктурно, свидетелства и разказът във facebook на лидера на "Нормална държава" Георги Кадиев, бивш депутат от БСП."На 1 декември 2017 г. в Лисабон бе приета резолюция на ПЕС. Бях там, беше Станишев, бяха представители на БСП, бяха и поне десетима български журналисти. Нямаше никакви забележки от нито една партия - член на ПЕС, освен шведите, които са против "европейски финансов министър", разказва той. Част от текста на тази резолюция се отнася за равенството на половете и правата на хора с различна сексуална ориентация: "This also means EU-wide hate crime legislation, equal treatment when applying the principle of freedom of movement fМотивите, с които мнозинството от членовете на Националния съвет са гласували срещу одобрението на конвенцията (61 гласа срещу 25 против тази позиция и 7 въздържали се), могат да бъдат разделени така:- Верни на Корнелия Нинова представители на ръководствотоВ тази група са всички членове на Изпълнителното бюро (ИБ), включително Деница Златева, която е вицепрезидент на женската организация на ПЕС. Апостол Димитров дори поискал гласуването на пленума по тази точка да е поименно, но предложението му не минало с един глас разлика. Това би придърпало колебаещите се как да постъпят в лагера на ръководството. Гласуването е проведено явно, но не поименно, като присъстващи разказаха за вота на по-важните хора.На Нинова й беше изключително важно мнозинството в пленума да приеме решение срещу конвенцията, защото тя предопредели тази позиция на БСП още в началото на януари и гласуване срещу нея би означавало бламиране на председателя. Вечерта на 3 януари, когато правителството одобри документа, тя написа във facebook, че позицията на ИБ е срещу ратификацията. По-късно се оказа, че решението е взето неприсъствено, а на следващото заседание на бюрото дискусията по темата е била възобновена. На въпрос на Сергей Станишев дали наистина в началото на годината това е била позиция на цялото ръководство Нинова не отговорила пряко.- Хора, които вярват, че конвенцията разделя обществото, както е записано в решението, но не са непременно привърженици на НиноваВ тази група изненадващо попадат и такива жени като проф. Ваня Добрева, бивш зам.-министър на образованието, проф. Светла Бъчварова, Велислава Дърева, която е съпредседател на партийния съвет по правата на човека, вероизповеданията и етническата политика, и др. БСП има женска организация начело с Катя Николова, която е организирала различни кампании в полза на ратификацията на конвенцията. В тази група е и Янаки Стоилов. Зам.-председателят на Народното събрание Валери Жаблянов пък е съчетание от двете - едновременно верен на Нинова и убеден срещу документа. Той дори имал странно изказване на пленума, което някои изтълкували дори срещу членството на БСП в ПЕС.В малцинството за ратификацията са всички евродепутати от БСП начело със Сергей Станишев, който освен аргументите по същество защитава и личната си политическа кариера като президент на ПЕС. От неговия екип раздали на членовете на пленума разяснението по конвенцията, което Съветът на Европа разпространи в петък конкретно заради "актуалния дебат в България". В него се казва, че документът не изисква приемане на "трети пол", еднополови бракове и специално сексуално образование в училищата.Не помогнало и уверението на Станишев, че най-вероятно членството на БСП в ПЕС ще бъде замразено за определен период от време. Той дал за пример подобна санкция, която била наложена на словашката сестринска партия заради изказване на премиера Роберт Фицо срещу бежанците мюсюлмани. Не се приело дори предложението му да се разпечата вариантът на решение, който предлага "Позитано" 20, и тогава да се гласува. За ратификацията били и Антон Кутев, депутат от БСП, както и бившият народен представител Явор Куюмджиев, дъщерята на Георги Пирински Ана и др.Сред тези, които опитват да търсят баланса, защото си дават сметка, че обществото не е съвсем готово за одобрението на конвенцията, е бившият министър на външните работи Кристиан Вигенин, а сега депутат от левицата, който е гласувал с "въздържал се". В решението на БСП е записано, че ще бъдат предложени законодателни текстове, които да инкриминират насилието срещу жени, принудителните бракове и др.Явно осъзнал какви поражения ще нанесе върху личния му авторитет отхвърлянето на ратификацията от собствената му партия, Сергей Станишев открито застана срещу него. Ден по-късно пред БНР той го нарече "политическа грешка". Стигна се до абсурдната ситуация представители на ГЕРБ като председателя на парламента Цвета Караянчева, министрите Цецка Цачева и Екатерина Захариева, както и евродепутатът Ева Мейдел да свикат пресконференция, на която да призоват социалистите да защитят позицията на президента на ПЕС."БСП попадна в клопката на ГЕРБ, сега ще се окаже, че ГЕРБ е проевропейска партия, а БСП изостава. Трудно ми е да повярвам, че Нинова работи в интерес на Борисов", коментира и бившият депутат от БСП Атанас Мерджанов.