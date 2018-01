Специализираната прокуратура е претърсила офисите на OneCoin

Около десет часа след съобщението на прокуратурата, компанията изпрати становище от неизползван досега gmail адрес, подписан от Отдел Връзки с обществеността на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД. В него компанията отхвърля обвиненията и твърди, че не й е обяснено какви са те. Също така компанията вижда и показна акция и целенасочена негативна медийна кампания. Публикуваме го в цялост:



Официално становище на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД

по повод публикации в медийното пространство за разбита престъпна група, свързана с виртуалната валута OneCoin



Уважаеми дами и господа,



Компанията "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД би желала да изкаже официалното си становище по повод многобройните публикации в медиите относно това, че е разбита престъпна групировка, занимавала се с пране на пари чрез виртуалната валута OneCoin.



Бихме искали ясно да заявим, че компанията никога не се е занимавала с незаконна дейност както на територията на Република България, така и в другите държави, в които оперира. Компанията "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД и партниращите й дружества винаги открито са декларирали своите желание и готовност да съдействат на съответните органи, институции и медии с каквато информация е необходима с цел максимална прозрачност и изчистване на всякакви съмнения относно дейността на компанията. Искаме също така да изразим искреното си учудване от факта, че никой от представителите на компанията не беше потърсен за мнение от представители на медиите, както би било редно да се случи в една правова държава и каквато, поне ние силно вярваме, е Република България.



Това, което наблюдаваме, обаче, ни кара да вярваме, че става въпрос за показна акция срещу "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД, виртуалната валута OneCoin и нейния създател д-р Ружа Игнатова. Виждаме целенасочена медийна кампания с цел очерняне репутацията на гореизброените и преднамерено укриване на важни характеристики от дейността на компанията, която ни представя в изцяло негативна светлина. Важно е да се отбележи, че към момента, от известната на адвокатите на дружеството информация, е налице текущо разследване, което в правния мир означава само едно – няма официално приключил съдебен процес, обективно доказващ основание за повдигане на обвинение нито срещу фирма, нито срещу физическо лице. По време на проверката на органите на реда, при запитване от страна на служители на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД каква е причината за тази акция, има ли повдигнато обвинение и в какво, такава информация не беше предоставена.



Забелязахме и тенденция в медийното пространство OneCоin непрекъснато да се сравнява с пионера на криптовалутите Bitcoin. Това, обаче, не е коректно, защото между двете криптовалути има съществени разлики. Други съществуващи криптовалути са обвинявани многократно в непрозрачност на своите транзакции и липса на какъвто и да било начин да се идентифицират потребителите й. Тези факти, сами по себе си правят възможно реализиране на съмнителни операции и незаконни дейности. Доколкото ни е известно при OneCoin това e невъзможно да се случи заради специално изготвените от компанията процедури за установяване самоличността на клиента (KYC - Know your customer), бизнеса (KYB - Know your business ), политиките срещу пране на пари (AML - Anti Money Laundering) и др., които целят да се предотврати използването на OneCoin за престъпна дейност. Никъде в медийното пространство не видяхме този важен факт да бъде упоменат.

Бихме искали да уточним, че в резултат на проведената вчера акция от органите на реда, компанията, както и партниращите й компании, търпят необосновани и сериозни финансови загуби. От офиса на партниращите компании беше иззето работно оборудване, при което нашите партньори считат, че са умишлено подложени на натиск, който би могъл да доведе до фалит. Този факт също е изключително озадачаващ и ни навежда на мисълта, че подобно случайно съвпадение не би било логично.



"Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД счита, че правата на компанията и нейните служители са били нарушени и смята да търси правата си незабавно. Към момента оказваме съдействие на властите с каквото им е необходимо, за да могат да свършат работата си и истината да излезе наяве. Една от основополагащите ценности на компанията е прозрачност и ние нямаме какво да крием и от какво да се притесняваме.



Считаме, че подобно медийно отразяване на текущо разследване, при което липсва окончателно заключение на съответните органи, води до заблуда на обществеността по отношение на истинността на фактическата обстановка, поставя под въпрос обективността на информацията, разпространявана в българските медии, както и би могло да бъде изтълкувано от недоброжелатели като пиар с определени цели.



"Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД, с цел защита на законните интереси и правата на служителите си, както и на нашите клиенти, ще информира представителите на медиите и обществеността за развитието на ситуацията.



С уважение,

Отдел Връзки с обществеността на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД