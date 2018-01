Вечерни новини: Кабинетът с ново половинчато решение за "Пирин", започна форумът в Давос, а Борисов пренебрегна вота

Глобализацията е под риск, климатичните промени са основна заплаха за планетата, информацията е най-важният актив на света, каза при откриването на Давос индийският премиер Нарендра Моди



Късно вечерта в понеделник Софийският военен съд осъди бившият директор на разузнаването Кирчо Киров на 15 години затвор за присвояването на близо 5 млн. лв. Срещу близкият до БСП разузнавач има още едно дело за същото престъпление.

Филмовата звезда Кейт Бланшет, певецът и композитор Елтън Джон и актьорът от Боливуд Шах Рук Хан получиха награди на Световния икономически форум в Давос в понеделник за работата си за повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека. Актрисата Бланшет получи награда "Кристал" за работата си с хора, напуснали домовете си. Британската звезда Елтън Джон бе отличен заради благотворителната си работа със своята фондация срещу СПИН. Индийският актьор - за работата си в защита правата на децата и жените в Индия. Наградите се присъждат всяка година на хора от сферата на изкуството, които работят за положителна промяна в обществото

Вторникът сервира богат избор от събития и страсти от типа "за всекиго по нещо". Почитателите на спорта бяха огорчени от загубата на Григор Димитров и отпадането му от турнира в Мелбърн; Феновете на шоубизнеса за сметка на това бяха зарадвани с публикуването на тазгодишните номинации за "Оскар". Особено щедър пък бе денят за почитателите на обществено-политическите разправии - дебатите по вота на недоверие изобилстваха от такива, но върхът бе публичната дискусия за Истанбулската конвенция, на която църква, националисти и консервативни организации изнесоха пълния си репертоар.И накрая - за хората, които са пренаситени от провинциални страсти и предпочитат по-глобален поглед към света, Световният форум в Давос също има какво да предложи.Събитията, които променят България и светаПравителството предлага да допълни едно от двете си решения за парк "Пирин", взети между Коледа и Нова година. С текста на пръв поглед се предлага "замразяване" на строителството в няколко зони до приемането на новия план за управление на парка. Членове на екокоалицията "За да остане природа в България" са получили по имейл проекторешението - без обяснения, без мотиви и без информация защо им е изпратено. Не става ясно и кой е вносител и кога се очаква да бъде внесен проектът и ще мине ли през обсъждане. От коалицията предполагат, че текстът цели да "имитира" изпълнение на обещанието на премиера, че "и една керемида" няма да има в Пирин, а само втори кабинков лифт.Екокоалицията все пак е изпратила отговор. В него се казва, че предложеното изменение, първо, не разрешава проблема с потенциалното строителство в планината, тъй като се променя само едното от двете решения на кабинета, които го създават; и, второ, има неясни термини. Организацията предлага да участва в диалог, но за намиране на истинско решение по целия казус. За четвъртък е насрочен и поредният протест срещу решението на правителството.Премиерът Бойко Борисов показно не уважи с присъствието си дебатите по внесения от БСП вот на недоверие и това се превърна в централна тема на заседанието. Той не се появи въпреки неколкократните прекъсвания на заседанието и призивите към председателката на парламента Цвета Караянчева да го потърси. Впоследствие правителствената пресслужба съобщи, че премиерът е имал срещи и с руския, и с турския посланик. "Оглушителното отсъствие на министър-председателя е самопризнание за корупция. Ако не беше така, той щеше да е тук", заяви Корнелия Нинова. Иначе БСП представи вече известните мотиви за вота - поредица публични случаи с мирис на корупция, проблемите със системата на митниците и "всички знаят, че има огромна корупция".Гласуването на вота на недоверие ще бъде в четвъртък сутринта. Засега само БСП и ДПС са обявили, че го подкрепят, което значи, че той ще е неуспешен, тъй като двете партии нямат нужния брой депутати.По-късно във вторник ще говори и френският президент Макрон, като се очаква да предложи своята визия за справяне с нарастващите неравенства, глобалното затопляне и възхода на национализма. За първи пък от 18 години на форума ще участва и американският президент, като речта му в петък се очаква с огромен интерес. За първи пък от 18 години на форума ще участва и американският президент, като речта му в петък се очаква с огромен интерес.The Shape of Water на Гийермо дел Торо, Dunkirk на Кристофър Нолан и Darkest Hour водят по брой номинации за "Оскар", а цели девет филма ще се борят за титлата "Най-добър филм". Претендентите за 90-ото издание на най-престижните американски кинонагради бяха обявени днес в Калифорния.В категориятаконкуренцията е между Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.Заще спорят Сали Хокинс от The Shape of Water, Франсис Макдорманд за Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Марго Роби за I, Tonya, Сирша Ронан в LadyBird и Мерил Стрийп в The Post.В категориятаспорът ще се води между Тимъти Чаламет, Call Me By Your Name, Даниел Калуя, Get Out, Гари Олдман, Darkest Hour, Дензъл Уошингтън в Roman J. Israel, Esquire и Даниел Дей Луис във Phantom Thread.Пълният списък на номинациите е на сайта на оскарите По-важните събития, които ще имат значение през идващите дниСтоличната община няма да спира влизането на коли в центъра на града в дни с мърсен въздуха. Ще има само пълна забрана за паркиране в платените зони. Това предвижда окончателния авариен план за действие, приет от екокомисията към общинския съвет. Одобрено е и предложението за "зелен" билет от 1 лв. за целия градски транспорт. На дневен ред остава и идеята за "зелени стикери" за незамърсяващи автомобили, чрез които общината да може да направи гъвкави ограничения в бъдеще, тъй като за въвеждането им били нужни законови поправки. Мерките ще бъдат гласувани окончателно на заседание на общинския съвет на 28 януари.Проблемът, е че ограниченията ще действат със закъснение. Ще се прилагат, ако поне два последователни дни две станции в града измерят неколкократно завишено ниво на фини прахови частици. За "зеления" билет пък реално ще са нужни 3 дни, тъй като Центърът за градска мобилност ще има нужда от още ден, за да пусне повече автобуси по линиите. Това до голяма степен обезсмисля мерките, тъй като замърсяването в София най-често е пиково, но краткотрайно.На специална пресконференция в сряда президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще направят отчет на първата годишнина от встъпването им в длъжност. Първоначално събитието бе насрочено точно в деня на годишнината - 22 януари, тъй като двамата встъпиха в длъжност на 22 януари 2017 г., след като положиха клетва на 19 януари пред парламента. Но после пресконференцията бе отложена за сряда заради посещението на чешкия премиер Андрей Бабиш в понеделник, с когото Радев също се срещна, и заради вота на недоверие във вторник.В навечерието на годишнината в публичното пространство излязоха редица диаметрално противоположни оценки за първата година на президента - от политолози, политици, журналисти и други наблюдатели. Това създава своеобразна интрига около отчета на Радев, доколкото той би могъл да приеме предизвикателството да направи задочен отговор на критиките.Едно изречение новина, едно изречение коментарМинистърът на финанситепървото за годината заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (), като той ще го ръководи до края на българското председателство. В програмата на срещата в Брюксел във вторник бяха теми като задълбочаването на икономическия и паричен съюз, както и промяна на списъка с офшорки, които не сътрудничат с ЕС за данъчни цели. София има намерение да кандидатства за членство в европейския валутен механизъм (ЕRM II), а председателството на Съвета на ЕС дава на България по-добър шанс., след като Сенатът най-сетне подписа закона за временното финансиране на федералното правителство до 8 февруари. Пробивът дойде, след като демократите получиха обещание от републиканците, че ще продължи дебатът за имиграционната реформа и съдбата на стотици хиляди нелегални имигранти, влезли в страната още като деца.в 62 проекта и инициативи в цялата страна през 2017 г., а общият размер на дарените средства от 2009 г. досега надхвърля 200 млн. долара, обяви ръководството на фондацията на годишната си конференция. През изминалата година най-много средства - над 9 млн. долара, са дарени в сферата на образованието и работата с деца.Четири пети, или 80% от богатството, създадено през миналата година, са, докато бедната половина от човечеството не е получила нищо. Това е заключението на британската неправителствена организация Oxfam, разпространено в началото на форума в Давос. Изводът на организацията е, че в света е установена система, от която продължават да печелят изключително най-богатите, а на бедните практически не се обръща внимание.Причината е, че соченият за ръководител на престъпната група и бивш мажоритарен собственик на банката Цветан Василев не е редовно призован и не е получил обемния обвинителен акт. Съдът попита адвокатите дали биха съдействали - като споделят адрес, мейл, телефон - за връчването на призовката на Василев, който пребивава в Сърбия от 2014 г., но те отказаха.Медийният магнат Рупърт Мърдок предложиза правото да разпространява тяхна информация - по модела, по който кабелните оператори плащат на телевизионните канали. Преди дни Марк Зукърбърг обяви, че в опит да се ограничат т.нар. фалшиви новини социалната мрежа ще дава предимство на публикации на достоверни медии. Мърдок контролира влиятелни медии като Wallstreet Journal, тв мрежата Sky и канала Fox News, който обаче се смята за противоречив заради "консервативните" ценности, които споделя.Разследване на "Грийнпийс - България" показа сенчести практики, които поддържат изкуствено живота на въглищния отрасъл в България, който продължава да замърсява околната среда с подкрепата на държавата.Природозащитната организация проследява източване на публични фондове, безотговорност към живота и здравето на работещите в мините, използването им за финансова и политическа облага. Анализът се фокусира върху енергийния бизнес на компаниите, свързани с името на Христо Ковачки, и е наречен "Финансовите мини на "Ковачки". Той се базира както върху документи на български и европейски институции, дипломатически документи, финансови отчети, а също и на медийни публикации.