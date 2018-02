Енергийната борса пуска след месец сделки с ток в рамките на деня

Изпълнителен директор на енергийната борса Константин Константинов е категоричен, че всички параметри на сделките ще бъдат публични

© Анелия Николова

През март Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ще стартира търговията с електрическа енергия на изцяло новата пазарна платформа - "В рамките на деня". Сега сделки с електричество чрез енергийната борса могат да се сключват само на сегментите "Ден напред" и "Дългосрочни договори".Нововъведението ще увеличи предлаганите количества и ще засили конкуренцията. С тази стъпка страната ни ще стане предпоследната в ЕС, преди Гърция, която въвежда подобна възможност за търговия. Извън борсата все още остават само сделките с балансираща енергия, които се управляват от Електроенергийния системен оператор.Регистрацията на пазарните участници - търговци и производители, ще започне на 20 февруари. Заедно с това ще тръгнат и тестовете на системата. "Реалната търговия ще започне през март, като конкретната дата зависи от броя на регистрираните участници - колкото повече са те, толкова по-рано ще се случи това", обясни Никола Габровски, който е ръководител на отдел "Проекти" в БНЕБ. Следващата стъпка по думите му е интеграция на борсовите пазари за търговия в рамките на деня на регионален и европейски принцип."Новата търговска платформа "В рамките на деня" е важна крачка за българската енергетика", смята председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Според него обаче регулаторът ще трябва да изгради допълнителен административен капацитет, за да не допусне злоупотреби на борсата. В тази връзка в момента се обсъждат промени в Закона за енергетиката, които да дадат допълнителни правомощия на КЕВР за контрол върху електроенергийния сектор, така че да може да следи за извършването на спекулации и дали търговци на ток не злоупотребяват с цените.Търговията "В рамките на деня", или интрадей, ще се осъществява чрез уеб платформа NordPool AS, която е и стратегически партньор на БНЕБ за пазара "Ден напред". Системата ще поддържа 24-часова търговия, като поръчки ще могат да се правят до 60 минути преди началото на доставка. Минималното количество електроенергия, което ще може да се търгува, е 100 киловатчаса, а стъпката за наддаване ще е 10 евроцента. Очакваната средна ликвидност на пазара "В рамките на деня" е около 30 - 50 мВт на час."Ще има единна система за сетълмент и обезпечения с пазарен сегмент "Ден напред", както и обща платформа за докладване по европейския регламент за интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (Regulation of energy market integrity and transparency - REMIT). Това значително ще улесни пазарните участници в процедурата по регистрация", обясни Тодор Маринов, който е ръководител на отдел "Пазарни операции" на енергийната борса.Също така БНЕБ ще бъде страна по всички интрадей сделки, което ще намали разходите на търговците и производителите за балансиране. Това също така изключва необходимостта от клирингова къща или предварителни споразумения между участниците, както е например на пазара на дългосрочни договори.Регистрацията за участие в борсовия сегмент "В рамките на деня" ще струва 12 хил. лева, като има и различни такси за оборот. Минималното изискуемо обезпечение е 50 хил. лева.Според изпълнителния директор на БНЕБ Константин Константинов типичните участници на интрадей пазара са производителите на ток от възобновяеми енергийни източници. Само че сегашните правила в бранша не ги стимулират за това. Очаква се ситуацията да се промени коренно, ако бъдат направени обещаните от правителството промени в Закона за енергетиката, които да задължат всички ВЕИ да продават тока си чрез борсата, като получат договори за разлика до съответната преференциална тарифа.Заради високите такси и минимални количества за търгуване обаче този пазар няма как да бъде атрактивен за малките ВЕИ - например соларни паркове с инсталирана мощност до 200 киловата. Според Никола Габровски търговията в рамките на деня е търговия на едро и малките производители могат да участват там само ако се обединят чрез общ координатор.Реално сега такива количества могат да предлагат основно държавните производители - АЕЦ, "Марица-изток 2" и НЕК. Ако те не се включат, това значи, че сегментът ще остане празен до приемане на законовите промени за ВЕИ-та.Плановете на БНЕБ не включват осъществяване на трансгранична търговия в рамките на деня през тази година. За начало пазарът ще функционира изключително изолирано, но платформата е напълно съвместима с XBID обединението на интрадей пазарите в Европа, което ще стартира на 13 юни 2018 г. Така че в бъдеще новият пазарен сегмент ще може да се присъедини към европейските. Очакванията са това да се случи до 2020 година.На 6 февруари формално приключи и сделката по придобиването на 100% от капитала на Българска независима енергийна борса от страна на Българска фондова борса - София, срещу 5.2 млн. лева. Платената сега сума на предишния собственик на борсата - БЕХ, е 4 млн. лева, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на акциите. Малко над 50% от капитала на БФБ е собственост на държавата."Това е знаков момент, който ще повлияе положително на търговията с електрическа енергия в България, като доведе до по-голяма прозрачност и ускори процеса по либерализация на този пазар. Като борсов оператор можем да спомогнем за развитието на БНЕБ. Знаем как да работим в тази среда. Имаме идеи и за промени, които ще представим на по-късен етап", каза изпълнителния директор на БФБ - София, Васил Големански.