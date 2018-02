Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

1

Филмът "Не ме докосвай" (Touch me not) на румънската режисьорка Адина Пинтиле, в който има и българско участие, спечели голямата награда "Златна мечка" на 68-ия международен филмов фестивал в Берлин. Конкуренцията бе между 19 филма, които бяха оценявани от шестчленно жури. "Не ме докосвай" е копродукция на Румъния, Германия, Франция, Чехия и България. Една от ролите в него се изпълнява от българската актриса Ирмена Чичикова. Мартичка Божилова е копродуцент на филма, музиката е на Иво Паунов, а Георги Налджиев има поддържаща роля. Изборът на журито се приема като голяма изненада за критиците, които приемат филма за изключително смел експеримент. На пресконференция, след като получи наградата, румънската режисьорка заяви, че филмът приканва зрителите да изпитат съчувствие, да приемат различността и да преосмислят представите си. "Ето защо си мисля, че за много хора този филм може би няма да е приятен, но в същото време ние предизвикваме вас, зрителите, да водите диалог и да погледнете в себе си", заяви Пинтиле.

Фотограф: Fabrizio Bensch [Reuters]

Последната прожекция от поредицата научнопопулярни филми, посветени на Земята и прожектирани в музей "Земята и хората", е посветена на топлината, светлината и електричеството.

И през уикенда продължи да властва темата за рокадите във властта. Скандалът около отстраняването на зам.-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов (БСП) мина на заден план, след като енергийният министър Теменужка Петкова подаде оставка заради съмненията около продажбата на целия български бизнес на ЧЕЗ на непопулярната доскоро пазарджишка фирма "Инерком България". Съмненията обаче остават дори и след като премиерът обяви, че сделката ще бъде проверена от всички възможни институции.Скандалът с дълговете на здравната каса за лечение на българи в европейски държави, довел до искането за оставка на управителя на касата проф. д-р Камен Плочев, все още няма решение, защото касата и през уикенда продължи да пресмята колко точно са задълженията й.Силно и рязко застудяване и обилен снеговалеж за идващата седмица предричат синоптиците. Промяната започна още в неделя. МВР и Агенция пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да излизат подготвени за зимни условия.БСП ще покани на разговор в понеделник посланика на Чехия Душан Щраух, за да предаде чрез него въпроси към правителството в Прага във връзка с продажбата на ЧЕЗ. Това стана ясно от коментар на лидера на партията Корнелия Нинова в неделя. Социалистите ще питат дали при визитата си у нас на 22 януари чешкият премиер Андрей Бабиш е обсъждал сделката с Бойко Борисов, дали от страна на българския министър-председател са поемани някакви ангажименти, както и дали държавата през Българската банка за развитие ще финансира нечий частен интерес - "не на Гинка, разбира се". БСП иска да разбере дали са спазени всички европейски изисквания и директиви в енергетиката, заради което ще се обърне към ЕК. Отделно депутатите от левицата ще настояват Борисов да бъде изслушан в парламента.Сделката за ЧЕЗ предизвика по-сериозен трус, след като министърът на енергетиката Теменужка Петкова подаде оставка заради 20-годишно познанство с купувачите. По повод разпоредената от премиера проверка на сделката от ДАНС, КЕВР и КЗК на процедурата Нинова коментира "ако е вярно, че Борисов стои зад сделката, той ще проверява сам себе си". Критични към възможността активите на ЧЕЗ в България да бъдат купени от непозната компания с неясно какво финансиране са не само социалистите, но и от средите на "Обединените патриоти", както и някои от представителите на ГЕРБ като бившия министър на енергетиката Делян Добрев. А през уикенда ББР пусна официално опровержение, че "не е одобрявала кредитиране и не е издавала банкова гаранция в сделката с ЧЕЗ".Протестите в Румъния продължават с нова сила, след като румънският министър на правосъдието Тудорел Тоадер призова за отстраняване на популярната в страната Лаура Кьовеши, ръководител на Национална дирекция "Антикорупция" (DNA). Тоадер обвинява Кьовеши, че действа отвъд своите правомощия и така нарушава независимостта на съдебната власт. Самата Кьовеши, чийто мандат изтича след една година, коментира, че всъщност атаката е срещу правосъдието.Опасенията са, че искането за отстраняване на Кьовеши е поредната стъпка назад в битката срещу корупцията в Румъния в контекста на реакционната съдебна реформа, която управляващите се опитват да провеждат и която даде повод на наблюдатели да причислят Румъния към държави като Унгария и Полша. Засега президентът Клаус Йоханис дава да се разбере, че няма да одобри предложение за отстраняване на Кьовеши, а това не може да стане без неговата санкция. В Румъния вече се говори и за импийчмънт на президента Йоханис.С двучасов зрелищен спектакъл пред 35 хил. зрители на стадиона в Пьонгчанг бяха закрити 23-ите зимни олимпийски игри, чийто домакин бе Южна Корея. Участници в тях бяха 2 920 атлети от 92 държави, като Северна и Южна Корея играха под общ флаг. Резултатите от състезанията през последните 17 дни изведоха на първо място по медали Норвегия с общо 39 отличия: 14 златни, още толкова сребърни и 11 бронзови. Втора е Германия с 14 златни, 10 сребърни и 7 бронзови медала, следвана от Канада с общо 29 отличия от зимната олимпиада. България остана без медал от Пьонгчанг.Следващата олимпиада ще е след четири години, през 2022, а неин домакин ще е китайската столица Пекин.Очакванията са името на новия енергиен министър официално да бъде съобщено в сряда, след решение на съвета на управляващата коалиция, но отсега слуховете сочат, че това ще е досегашният заместник на Теменужка Петкова - Жечо Станков.Теменужка Петкова обяви, че подава оставка в петък, след като ЧЕЗ официално съобщи, че продава активите си в България на "Инерком България". Премиерът от Брюксел обяви, че приема оставката с обяснението, че не бива да се оставя и най-малко съмнение за намеса по сделката. Петкова е вторият министър от кабинета "Борисов 3", който подава оставка, след здравния министър проф. д-р Николай Петров, но тук поводът за оставката е скандал, който тепърва ще се развива.Дали здравната каса дължи 271 млн. лв. за лечение на български граждани в останалите европейски страни и колко точно са просрочията при плащанията й ще стане ясно в понеделник, след поредното заседание на надзорния съвет на касата. През седмицата се очаква да бъде подписан Национален рамков договор между НЗОК и Българския лекарски съюз за цените и обемите медицински дейности, които касата ще плаща след 1 април, когато договорът започва действие. Ще бъде решена и съдбата на управителя на здравната каса проф. Камен Плочев, чиято оставка беше поискана от здравния министър Кирил Ананиев. В момента Плочев е в болница, не е подал оставка, а касата няма подуправител, който да го замества.Ако досегашните изчисления на касата отново излязат верни, държавата ще трябва да търси недостигащите пари или като преразгледа плащанията за България, или чрез актуализация на бюджета на НЗОК, който е 3.8 млрд. лв. Евентуалната смяна на управителя на здравната каса задето е оповестил проблема с дълговете, ще донесе поредна доза нестабилност в здравния сектор. Освен това ще отнеме време, докато новият управител бъде одобрен от парламента. Засега не е известно кои са кандидатурите за нов управител на НЗОК.Италианците ще отидат до урните на 4 март, за да изберат правителство. Според социологическите проучвания дясноцентристкият блок, включващ партията на бившия премиер Силвио Берлускони "Форца Италия" и нейните крайнодесни съюзници, ще спечели най-много депутатски места, но вероятно няма да има работещо мнозинство. В този случай президентът може да помоли дясноцентристки представител да сформира управление или може да се обърне към популисткото движение "5 звезди", което се очертава като най-популярната единична формация. Друг вариант е да се насочи към избора на технократ, който да бъде приемлив за повече партии.Ако президентът не успее да постигне политическа сделка, ще се наложи да свика нови избори. Но той, изглежда, не е много склонен на този вариант, тъй като резултатът може да е все така неубедителен. Парламентът ще се събере за пръв път на 23 март, което ще позволи по-дълги разговори преди установяването на правителство.През изминалата седмица всички над 463 000 членове на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) получиха бюлетини, с които да гласуват дали партията да остане коалиционен партньор на водения от Меркел консервативен блок. Резултатът, който е и обвързващ, се очаква да бъде оповестен на 4 март (неделя).Членовете на ГДСП са разединени относно формирането на нова Голяма коалиция, тъй като именно управлението с консерваторите доведе до провала на ГДСП на изборите миналата година. Ако партията гласува против, канцлерът ще остане принудена или да управлява с променливо мнозинство, или да насрочи нови избори.Интерактивна инсталация на Максим Стоименов (барабанист) и Перуна Керемидчиева (софтуерен разработчик), посветена на"Beat. изследва пронизителната тишина около домашното насилие. Инсталацията е провокация към общество, което реагира на всеки по-силен домашен шум, стига той да не е от скандал или побой", обясняват организаторите. В галерия Credo Bonum.Легендарните пионери Kraftwerk, които поставят началото на музикалните тенденции в електронната музика, идват да представят новия си мултимедиен 3-D концерт в София. Зала "Универсиада", 20:00 ч.. Билети - в мрежата на Eventim.За деца над 12 години, от 16.00 ч. В зала "Интерактивен кът".2.03Как изглежда, какви са дигиталните промени в транспорта и кои са технологичните иновации и услуги, базирани на електрически/автономни превозни средства, са част от въпросите по време на конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum с над 250 участници, изпълнителни директори, старши мениджъри от автомобилния сектор, IT компании, консултантски компании, представители на бизнеса от различни сектори на икономиката, представители на публичната администрация, НПО. Всички участници и повече информация на: https://events.economedia.bg . В Sofia Event Center, регистрация: 180 лв. без ДДС