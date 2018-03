Световни гиганти искат да доставят тръбите за инерконетора с Гърция срещу 60 млн. евро

Проектът ще бъде завършен най-рано през 2020 година.

Бави се изборът на инженер-консултант



Заради жалби "Ай Си Джи Би" АД вече трети месец не може да задвижи процедурата за избор на на инженер-консултант по проекта междусистемна газова връзка България - Гърция. Компаниите "Некст Инвест" и "Вини България" на два пъти сезираха Комисията за защита на конкуренцията, като тя всеки път отхвърля доводите им, но сега спорът се разглежда на ниво Върховен административен съд.



Успешното приключване на процедурата и наемането на инженер-консултант е важно, тъй като ролята на въпросния консултант ще бъде от изключително голямо значение за цялостното реализиране на проекта. На него ще бъде поверено да управлява изпълнението на проекта от името на "Ай Си Джи Би" и да направи оценка на техническите рискове и да осъществява контрол върху доставките. Сред задълженията са и всички надзорни дейности - върху строителството, върху придобиването на земеделски земи и учредяването на сервитути за преминаването на тръбите, както и върху самото пускане в експлоатация на газопровода.

Една от най-големите обществени поръчки за последните месеци - тази за изработката и доставката на тръбите за междусистемната газова връзка с Гърция, привлече 9 чуждестранни компании и една българска. Бюджетът е 60 млн. евро без ДДС, а най-много са заявленията от Турция - три на брой. От Индия интерес са проявили две компании, като едната е вторият по големина производител на тръби в света. Толкава са и кандидатите от Русия, а от България, Гърция и Германия има по една оферта.Заявленията на кандидатите бяха отворени на 16 март. Тепърва проектната компания за интерконектора - "Ай Си Джи Би" АД (ICGB), в която акционери с равно участие са БЕХ и гръцко-италианското дружество IGI Poseidon, ще ги разглежда и ще отсее само 5 от тях, от които да поиска ценови оферти. Очакванията са победителят да бъде определен през юни.Макар срокът за изпълнение на поръчката да е 12 месеца, плановете на управляващите са да направят символичната първата копка на проекта преди края на българско председателство на Съвета на ЕС. Едва ли обаче по инерконектора ще потече газ пред 2021 година."Радвам се, че в процедурата кандидатстват толкова много компании – това е знак, че е осигурена максимална публичност и прозрачност", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова при отварянето на заявленията за участие. Това е една от малкото обществени процедури с толкова силно международно участие, при това от доказани в сферата фирми. Индийската Welspun Corp. Limited например е втория по големина производител на стоманени тръби в света - с оборот от над 3 млрд. долара. Другият кандидат от Индия е Jindal SAW Ltd. - също сериозно име в тази сфера.В надпреварата се се включили още германския стоманен гигант Salzgitter Mannesmann International GmbH и водещия руски производител на тръби "Chelyabinsk Pipe Plant". От Русия оферта е подала и JSC "Zagorsk Pipe Plant".Турските фирми пък са Noksel Celik Boru Sanayi AS, Umran Celik Boru Sanayii A.S и Erciyas Celik Boru Sanayi A.S (Erciyas Steel Pipe Co). Гръцката оферта идва от Corinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A.Единствената българска фирма е "Топливо-2" ЕООД на Васил Щраков, който е и управител на сдружение "Топливо". Предвид мащабите на останалите участници обаче, шансовете на българския претендент не изглеждат особено големи.Обявената обществена поръча за доставката на линейните тръби на газовата връзка е от вида "Ограничена процедура". "Този вид процедура е избрана, защото спестява ресурс за подготовка на офертите и намалява значително административната тежест", обясни Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания "Ай Си Джи Би" АД. При нея окончателни оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор. В случая до 20 април 2018 г. "Ай Си Джи Би" ще разглежда заявленията, след което ще покани 5 от компании за представяне на индикативни предложения за изпълнение на поръчката.В предмета и обхвата на търга са включени производството, проверката, изпитването, изпращането и транспортирането на тръбите. Всички останали дейности, свързани с поставянето им и доставката на допълнителни материали, ще бъдат предмет на друга процедурата - за инженеринг, доставки и строителство. Плановете на "Ай Си Джи Би" са тя да бъде обявена през април. Що се отнася до прогнозния бюджет, разчетите сочат, че ще бъде 140 млн. евро.Предстои още да бъдат обявени и процедури за възлагане на археологически проучвания и за избор на строителен надзор.Очакванията са чрез газовата връзка с Гърция България да диверсифицира доставчиците си като получава газ от Каспийския регион. Благодарение на азербайджанската Socar за нея вече е резервиран капацитет от 1.57 млрд. куб. метра синьо гориво на година. Американската компания Linden Energy пък е запазила още 276 млн. куб. метра. При все това обаче предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб. метра, а максималният може да достигне до 5.5 млрд. куб. м. годишно. Което означава, че към проекта ще трябва да бъдат привлечени и други доставчици. Междусистемната газова връзка е стратегическа и за реализирането на газовия хъб "Балкан".Общите разходи за реализацията на газопровода са оценени на 239 млн. евро. От тях като безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване са осигурени 45 млн. евро. За други 35 млн. евро ICGB е кандидатствала по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", а българското правителство осигури държавни гаранции в размер на 110 млн. евро, които да се използват от БЕХ за осигуряване на необходимите заемни средства. Според изпълнителния директор на холдинга Петьо Иванов вече се водят предварителни разговори с банки и дори има представени индикативни оферти. Преди подписването на договор за кредит обаче ще е необходимо и положително становище от Брюксел.