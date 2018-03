Вечерни новини: Facebook затъва все повече в скандала с изтеклите данни, а Петр Келнер купува официално "Теленор"

Марк Зукърбърг



Технологичните гиганти могат да бъдат задължени да плащат нов данък в размер на 3% от брутните си приходи според това къде се намират потребителите им, а

Ако бъде подкрепена идеята, ще бъдат засегнати само компании с годишни приходи над 750 млн. евро и облагаеми приходи в ЕС от над 50 млн. евро.

Със сигурност предложението ще засегне Google, която продава таргетирано рекламиране онлайн, както и Facebook, Twitter и Instagram, които предоставят мястото за реклама. Под обстрела на ЕК попадат още Amazon, Uber и Airbnb, докато онлайн медиите, стриймингът, облачните и IT услугите няма да бъдат засегнати.

С този ход ЕК цели да прекрати укриването на данъци и данъчния дъмпинг в Европа, но шансът идеята да не бъде подкрепена от страните членки остава голям.

тригодишното разследване на комисията относно данъчните облекчения, които Аpple е получила в Ирландия. Според Брюксел страната е позволила на компанията да плаща значително по-малко данъци от другите бизнеси, като в действителност Apple е била облагана с корпоративен данък от не повече от 1%.

Скандалът с нерегламентирано изтеклите данни на Facebook потребители към компанията Cambridge Analytica сгъсти рязко облаците не само над компанията на Марк Зукърбърг, но, изглежда, е и капката, която има потенциал да счупи доверието между големите технологични гиганти, от една страна, и потребителите, политиците и регулаторите - от друга. Първите разполагат с огромна база лични данни, които са поели ангажименти да защитават - поне на хартия. Изглежда обаче, реалността е далеч от идеална, а подозренията са, че настоящият скандал далеч не е единственият случай.Освен това той идва в много неподходящо време - все още не е отшумял другият скандал - с използването на социалните мрежи за дезинформация и намеса в американските избори на руски (и не само) източници.Редом с това демократичният свят започва ясно да осъзнава, че влиянието на фалшивите новини, които се разпространяват основно в социалните мрежи, е по-голямо, по-бързо, по-обхватно и по-вредно, отколкото сме си мислили.А за да бъде денят още по-лош за Facebook и други техногиганти, Брюксел конкретизира предложението си за данък върху приходите на големите технологични компании, като поиска той да е 3%.В България пък новината на деня е известна от няколко седмици, но пък сега вече е официално потвърдена: най-богатият чех Петр Келнер купува бизнеса на норвежката "Теленор" и е на път да се превърне в много важен и влиятелен инвеститор в страната.Събитията, които променят България и светаНорвежката Telenor обяви вече официално, че е подписала предварителен договор с PPF Group на чешкия бизнесмен Петр Келнер за продажба на бизнеса й в България, Сърбия, Унгария и Черна гора срещу 2.8 млрд. евро. Предвид че българският телеком носи 29% от приходите и печалбата във четирите държави, оценката му е над 810 млн. евро. Келнер има подписан предварителен договор и с шведите от MTG за "Нова тв" при цена от 185 млн. евро. Така той ще плати 1 млрд. евро за двете български дружества.Ако и регулаторите одобрят сделките, Келнер ще стане най-големият единичен инвеститор в България, което ще го направи и един от най-влиятелните външни инвеститори предвид колко чувствителни бизнеси са медиите и телекомуникациите. Отсега е трудно да се предскаже как влизането на Келнер би променило двата пазара в страната. Показателно е обаче, че големи западни инвеститори напускат тези сектори в България, а и в целия регион. Telenor обяви, че ще се насочи към по-печеливши пазари, а компанията, майка на bTV - CME, също търси купувач на бизнеса си в България, Чехия, Словакия и Румъния.Лошо се развиват нещата за Facebook след скандала с неправомерно изтеклите към Cambridge Analytica лични данни на 50 млн потребители на социалната мрежа. В последните дни компанията на Цукърбург загуби над 9% от стойността на анциите си и около 50 млрд. долара от пазарната си капитализация, а сега ще се изправи и пред Федералната търговска комисия. Регулаторът ще разследва дали Facebook не е нарушила подписаното през 2011 г. споразумение за неприкосновеност на личните данни. Ако последното се потвърди, социалната мрежа може да бъде наказана с глоба от 40 хил. долара на засегнат потребител, или близо 2 трлн. долара.Междувременно пък изпълнителният директор на Cambridge Ananlytica Александър Никс бе уволнен след допълнителни разкрития на британския Channel 4, в които Никс е заснет да разказва, че екипът му може да дискредитира политици в интерес на клиенти. Британският премиер Тереза Мей пък изрази подкрепа за разследване на Cambridge Ananlytica.Toва е поредният скандал, който застига Facebook, при това не много след като мрежата беше силно критукувана, включително на политическо ниво, заради това, че руски източници са я използвали безпрепятствено за разпространяване на дезинформация и всяване на раздори сред избирателите при изборите от 2016 г. Досега обаче социалната мрежа е успявала да отреагира добре и да избегне тежки последници. На този фон обаче сега мълчанитето в компанията е силно натрапичво и все по-вече медии и наблюдатели си задават въпроса: Къде е Марк Зукърбърг?не според това къде са централите им.Предложението е предвидено като временна мярка, преди да бъде намерено по-добро решение. То идва следВероятно щеше да е смешно, ако ставаше дума за инатливо дете или сърдит тийнейджър в семейството, който отказва да следва поставените му правила. Но не е, защото се отнася за президента на САЩ Доналд Тръмп.Влиятелното американско издание The Washington Post разказва, че Тръмп е получил изрично и специално предупреждение от своите съветници по национална сигурност във вторник да не поздравява руския президент Владимир Путин за преизбирането му, тъй като за целия демократичен свят е ясно, че "победата" е предрешена.Според изданието съобщението е било повече от ясно и е дори било написано с главни букви: "НЕ ПОЗДРАВЯВАЙ!" ("DO NOT CONGRATULATE!")Е, Тръмп не само направи точно това, но веднага се и похвали пред репортери, като заяви, че е имал "много добър телефонен разговор" с Путин и го е поздравил за изборната победа.Това отприщи политическа буря във Вашингтон и остри критики не само в Белия дом, но и в средите на собствената му Републиканска партия.По-важните събития, които ще имат значение през идващите дниСпорният законопроект, който силно ограничава конкуренцията в пазара на горива, ще се обсъжда за втори път в парламентарната комисия за борба със сивата икономика. Проектът вече създаде напрежение в Българската петролна и газова асоциация, оглавявана от Валентин Златев, шеф на "Лукойл България". Един от членовете й - "Инса ойл", напусна в знак на несъгласие с проекта. За заседанието в четвъртък са поканени "фирмите, браншовете, легалният и другият бизнес". То е закрито за медиите.Проектът затваря пазара на търговците на горива до няколко по-големи компании, защото поставя изисквания за финансови гаранции за разпространение на едро, депозит за всяка отделна бензиностанция, образователен ценз за собствениците т.н. Освен това се въвеждат и допълнителни регулации за търговията на дребно с газ, което според някои оценки ще сведе този пазар до две компании. Текстовете засягат и земеделски производители с ведомствени бензиностанции. Проектът е внесен основно от Емил Димитров - Ревизоро, но е подписан от представители на всички групи.Една седмица - до следващата сряда, има избраният наскоро председател на новата антикорупционна комисия Пламен Георгиев, за да предложи своите кандидати за членове на комисията. Това следва, след като Народното събрание прие в сряда правилата за избора на членовете на новата комисия. Номинираните ще трябва да представят концепции и да минат през няколко проверки, така че около месец е реалистичният срок, в който новият мегаорган за борба с корупцията ще бъде напълно комплектуван.Съставът му е важен, защото новата структура ще има изключително широки правомощия и може да се използва за разчистване на сметки.Едно изречение новина, едно изречение коментарПремиерът е поел ангажимент за отпускане на, които заплашваха с протести, след среща с представители на синдиката. Това е поредният случай, в който институции получават допълнителни милиони след заплаха за протест, като по същия начин Борисов отпусна сериозни извънредни суми в навечерието на европредседателството на БАН, МВР и др.отбелязват годишен ръст от 64.6% през януари и достигат 158.8 млн. евро, сочат данни на БНБ. Това обаче са предимно инвестиции под формата на дългови инструменти, които са знак за краткосрочни интереси, а освен това подлежат на няколко ревизии в бъдеще, които значително могат да променят данните.Бившият френски президентотносно обвинения, че е получил незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2007 г. от убития либийски лидер Муамар Кадафи. Френските медии информират, че е бил освободен в полунощ, но е трябвало да се върне за последващ разпит в сряда сутринта, като полицията разполага с още 24 часа да му задава въпроси.