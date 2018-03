Топ обявите за работа на Karieri.bg

[Shutterstock]

Бихте ли напуснали работа, за да се прехвърлите на по-добра позиция? Разбира се. А бихте ли напуснали заради по-високо заплащане? Абсолютно! Всеки човек е попадал в ситуация, в която си е задавал въпроса дали не е време да си смени работата. Някои вземат такова решение бързо и безкомпромисно, други дълго време обмислят ситуацията.

Но всъщност има и някои аспекти извън финансовите, които винаги трябва да бъдат вземани под внимание – ангажираност, мотивация, удовлетвореност и удоволствие по време на работата. Кога всъщност трябва да вземем окончателното решение за напускането на работното си място ?

Омаловажаването на приноса за развитието на компанията е много демотивиращо за всеки един служител. Защо трябва да работите и да бъдете усърдни, когато след това не получите поне едно "Браво" от своя шеф за добре свършената работа. Не винаги мотивацията зависи само от парите , понякога и те не вършат работа. Липсата на признание не води до нищо градивно както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект.

При липса на комуникация в един екип, той напълно губи своята ефективност. Проблем е и липсата на обратна връзка за представянето . Именно в подобни ситуации може да разберем дали на нашия шеф му пука за нас и каква роля всъщност имаме в офиса.

Работа извън работното време, разговори посред нощта, липса на обедна или каквато и да било друга почивка. Звучат ли ви познато? Ако отговорът е "да", то значи е време да напуснете работното си място. Често има инцидентни ситуации, с които трябва да се съобразим, но не и когато те се превърнат в ежедневие. Важно е ръководството на всяка компания да уважава личното пространство на всеки служител.

Никога не подценявайте вашите качества, ценете високо вашия труд и помнете, че ако не ви обръщат внимание в една компания, то ще го направят в друга. Винаги има възможност за развитие и никога не трябва да гледате на един казус като улица без изход, защото изход винаги има. Ако се чувствате попаднал в безизходица, то вземете смелото решение и напуснете работата си. Разгледайте актуалните обяви на Karieri.bg



