Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

"Союз" MS-07 капсула с трима астронавти на борда си, се приземи в Казахстан. Японският, руският и американският астронавти прекараха 168 дни в космоса, на борда на Международната космическа станция. Това е 55-тата мисия на борда на станцията, от създаването й през 2000-та година насам. capsule carrying the crew of Norishige Kanai of Japan, Anton Shkaplerov of Russia, and Scott Tingle of the U.S. descends beneath a parachute just before landing in a remote area outside the town of Dzhezkazgan (Zhezkazgan), Kazakhstan June 3, 2018. Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS



[Reuters]