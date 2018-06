Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Македонският премиер Зоран Заев и гръцкият му колега Алексис Ципрас, след като беше подписано историческо споразумение между двете държави



Бившият сътрудник на Доналд Тръмп и ръководител на кандидатпрезидентската му кампания Пол Манафорт беше арестуван заради опити да повлияе на свидетели по разследването на специалния прокурор Робърт Мълър, предадоха световните агенции. Разследването е за намесата на Русия в президентските избори и връзките между помощниците на Тръмп и Москва



На 20 юни БСП ще внесе вот на недоверие на правителството на Бойко Борисов по темата "Сигурност". Според социалистите управляващите са неспособни да гарантират сигурността на гражданите. Депутатът Драгомир Стойнев посочи няколко случая, които дават основание на БСП да иска оставката на кабинета. "Хората считат, че повече не може да се живее в държава, в която се разстрелват данъчни инспектори, където бизнесмени от Велико Търново намират своята смърт в центъра на София. През летище София влизат граждани, които въобще не са и проверявани. Избягалият от Централния софийски затвор Владимир Пелов беше убит при престрелка в Ботевград", посочи Стойнев.

От БСП заявиха, че ще внесат сами вота на недоверие. Депутатът от ДПС Йордан Цонев каза, че движението ще подкрепи искането на социалистите за оставка на кабинета. Това е вторият вот на недоверие срещу третия кабинет на Борисов. Предишният беше в края на януари по темата за провала на управляващите в борбата с корупцията.

Турция гласува на президентски и парламентарни избори на 24 юни



Турците ще отидат до урните на 24 юни за президентски и парламентарни избори. Според социологическо проучване на Gezici Реджеп Тайип Ердоган няма да успее да победи на първия тур на вота за държавен глава, като подкрепата му се е свила с 1.6 процентни пункта за седмица. Прогнозите са, че неговата управляваща Партия на справедливостта и развитието ще загуби парламентарното си мнозинство на изборите.



Очаква се Ердоган да вземе 47.1% от вота на първия тур, което е понижение в сравнение с 48.7% според изследване от миналата седмица. Партията на справедливостта и развитието пък няма да получи мнозинство в 600-местния парламент с 48.7%, което е непроменено спрямо прогнозираното седмица по-рано.

Важното събитие в края на тази седмица е малко на запад от България - на брега на Преспанското езеро Македония и Гърция сложиха край на 27-годишен спор между двете държави.Световното по футбол вече е в разгара си, както и продължаващите търговски престрелки от страна на президента Доналд Тръмп. Сега на прицел отново е Китай с мита върху стоки за 50 млрд. долара.В неделя вечер 27 сдружения, сред които "За да остане природа в България", "Спаси Пирин" и "Зелен Младост" свикват общ протест пред Министерския съвет с призив "Обърни гръб на олигархията и слугите й в политиката".Започва и политическото разпалване на страстите около вота на недоверие срещу третия кабинет "Борисов", който внася БСП по темата "Сигурност". По съвпадение дебатът беше "подгрян" от инцидент с червения депутат Явор Божанков, който при изпреварване е бил заплашен с пистолет на автомагистрала "Хемус". Заподозрените са задържани от полицията.В неделя външните министри на Македония и Гърция сложиха край на почти тридесетилетен спор за името на западната ни съседка. Споразумението, което подписаха, предвижда отсега нататък Македония да носи името Република Северна Македония, а надеждите на правителството на Зоран Заев са то да отвори вратите на страната към членство в НАТО и ЕС.Събитието предизвика положителни реакции в Брюксел и Вашингтон. Все още обаче не е ясно дали страните от ЕС ще дадат зелена светлина за започване на преговори за членство в ЕС на Македония в края на този месец.Заявленията за участие в търгове и оферти за обществени поръчки ще се подават онлайн от есента. Конкретният срок е 18 октомври, като дотогава трябва да бъде готова платформа за е-търгове, разработвана по проект на Агенцията за обществени поръчки. Възлагането на поръчките също ще е онлайн, а всички функционалности на системата като възможност за електронно фактуриране и разплащане трябва да са заработят до 2021 г. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект за промяна на Закона за обществените поръчки.Електронизацията на търговете би трябвало да направи процеса по възлагане и избор на изпълнител по-бърз и по-прозрачен. Подаването на оферти на хартия в огромни пликове и кашони ще е по изключение, като например при предоставяне на мостри, специфични технически изисквания за оформянето на офертите или пък ако документите по поръчката съдържат класифицирана информация. Задаването на въпроси и разясненията по документацията също ще е онлайн, което предполага по-голяма бързина и оперативност.Мъдрият човек строи мостове, глупакът строи стени. Така китайски медии, цитирани от BBC, реагираха на новината от петък, че президентът Доналд Тръмп налага 25% мита върху 800 китайски стоки на обща стойност 50 млрд. долара. Китай излезе с ответни мерки за 659 американски стоки на същата стойност. Митата върху продукти с етикет "made in USA" за 34 млрд. долара ще влязат в сила от 6 юли. Те обхващат селскостопански продукти, автомобили и морски продукти.Пазарите веднага реагираха на обявените действия със спад заради опасения, че търговската война, започната от Тръмп, се разраства. Според Reuters Вашингтон е готов със списък за налагане на евентуални мита на китайски внос за още 100 млрд. долара, в случай че Китай реагира на първоначалния тарифен списък.В понеделник започва първичното публично предлагане на акции (IPO) на производителя на пилешко месо и продукти "Градус". Компанията има амбициозния план да набере на 100 млн. лв. от борсата и с това да стане най-големият емитент в историята на фондовата борса. Предлагането ще продължи два (18-19 юни) дни, като ще се предложат 55.5 млн. акции при зададен ценови диапазон от 1.80 до 2.35 лв. за акция. Ако има свръхинтерес, е предвидено да се пуснат още 6.6 млн. акции. Пазарната капитализация при тези параметри би била между 447 и 585 млн. лв.IPO-то на "Градус" ще е тест за капиталовия пазар, който не е в завидно положение през последните години. Успешното предлагане на толкова голяма компания може да трасира пътя и за още български емитенти, които да се финансират през борсата.Синдикати и работодателите поискаха спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на което да се разгледат исканията и предложенията на тези хора. Заседанието е насрочено за вторник. На него основно ще се дискутира какъв модел за подпомагане на нуждаещите се да се приеме.Проблемът е, че между самите протестиращи няма единомислие по въпроса. Майките от палатковия лагер настояват да се приеме законопроектът на омбудсмана Мая Манолова, докато национално представителните организации твърдят, че той урежда проблема само на най-тежките случаи.За пореден път Стинг ще зарадва феновете си в България, този път с два концерта в Пловдив. Поради ограничения брой на местата в Античния театър – 3000, билетите са от 110 до 190 лв. Начало 21 ч.Прожекция на филма "Еверест без кислород" на Лио Дикинсън по повод годишнината от успеха на Хабелер и Меснер - 40 години от първото изкачване без кислород на най-високия връх в света, което поставя началото на нова ера в историята на алпинизма. От 15-те български изкачвания 3 (или 20 на сто) са без кислород – на Христо Проданов, Дойчин Боянов и Христо Христов. В залата на Betahaus Sofia от 19 ч.Шотландската поп рок група Texas ще изпее в зала 1 на НДК хитове като Say what you want, Summer son, Black Eyed Boy и др. Концертът е част от европейската обиколка на Texаs за издадения през миналата година албум Jump on Board.