Вечерни новини: Без сделка за мигрантите в ЕС, нов шеф на пътната агенция

Оръжието на Хан Соло от "Завръщането на джедаите" бе продадено за 550 000 долара на търг в музейната верига Ripley's Believe it or Not!, съобщава Reuters. Бластерът BlasTech DL-44 е използван от героя на Харисън Форд във филма от 1983 г. и е едно от най-известните оръжия от вселената на "Междузвездни войни". Сувенирите от сагата на Джордж Лукас са изключително търсени – светлинният меч на Люк Скайуокър бе продаден за 450 000 долара миналата година, а дроидът R2-D2 – за 2.7 млн. долара.



[Reuters]