Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Царските конюшни са собственост на Янко Иванов, който ги купи от областната управа на София с три сделки на обща стойност 658 870 лева. Това доведе до оставката на областния управител на София Веселин Пенев през 2016 г., който е обвиняем по дело за ощетяване на държавата с 10.3 млн. лева

позор за България, юридически некомпетентно, еснафско, женомразко и хомофобско.

Прогнозата е на Международния валутен фонд, според който ситуацията в страната е подобна на тази в Германия през 1923 г. и Зимбабве от 2000 г. Латиноамериканската държава е в дълбока икономическа и социална криза, което ще повиши силно инфлацията. От фонда предупреждават, че исторически това е водило до драматични последствия. Социалистическото управление на най-богатата на петрол държава в света я води усилено към дъното и принуждава хората да се бият и внасят стоки от първа необходимост, като тоалетна хартия. В момента инфлацията е 46 хил. процента.

Той е предвиден за понеделник, 30 юли и е под надслов "Системата убива - всички". Ще започне в 17 ч. пред Народното събрание, като ще има шествие до Министерския съвет, където около 20 ч. и ще приключи. "Системата не убива само децата, възрастните с увреждания и техните семейства! Системата убива - всички! Това е протест на народа срещу системата! Системата прокуди стотици деца и възрастни с увреждания, прокуди за десет години 1 200 000 българи", пишат организаторите на протеста в писмо до медиите.

Те подчертават, че в България няма нито един осъден за корупция по високите етажи на властта и припомнят, че страната е най-бедната и корумпирана държава в Европа. През седмицата се разбра, че законопроектите за хората с увреждания ще бъдат внесени наесен в парламента. Социалният министър Бисер Петков увери, че полага максимални усилия, за да постигне съгласие в работната група.

Тръмп посреща новия италиански премиер в Белия дом



Новият италиански премиер Джузепе Конте ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом. Той се очертава като един от най-големите поддръжници на Тръмп в Западна Европа, като вече се говори за потенциална популистка ос Вашингтон-Рим. Президентът на САЩ е виждал лично два пъти Конте – на срещите на Г-7 и на НАТО, и твърди, че той е "наистина страхотен човек", който "ще свърши чудесна работа в Италия".



Тази симпатия се основава на сходствата в техните политически позиции относно теми като Русия и имиграцията. Затова срещата между тях може да е основа за заздравяването на отношенията между САЩ и Италия на базата на популисткия отенък в администрациите на двете държави, което може да има съществено отражение в Европа и другаде.

Варненски литературни дни.

Най-голямото книжно пътуващо изложение доплава до Варна, където в 19 шатри ще се разположат 50 български издателства. Жителите и гостите на града ще имат възможността да се срещат с едни от най-популярните български писатели, да присъстват на премиери на нови издания и участват в

дискусии, а децата – работилници, в "Литературния кът" всеки ден между 18:00 и 21:00 ч.

Варна, бул. "Сливница", между хотел "Черно море" и Фестивалния конгресен център.

От последния уикенд на юли лъхаше повече ваканционно настроение, а едно от водещите събития е с неприятен привкус - в нощта срещу неделя горяха бившите "Царски конюшни" в София. Пожарът е в един от най-атрактивните, все още некомерсиализирани и незастроени имоти в центъра на столицата, който беше придобит по-доста спорен начин, заради което преди години се раздели с поста си и областният управител на София. Историята накара много хора в социалните мрежи и форумите да си спомнят за "умишления" палеж на тютюневите складове в Пловдив, за който беше обвинен бездомен мъж. За пожара в София тепърва ще се изясняват причините.За съжаление с разгара на летния сезон се увеличават и произшествията по пътищата - само за денонощие при катастрофи загинаха 5 души, а 30 бяха ранени. От Гранична полиция съобщиха за по-интензивен трафик в някои от граничните пунктовете, но без сериозни натоварвания.През почивните дни продължи и възмущението от решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция, който я обяви за несъответстваща на Конституцията. То обаче беше повече от хората в социалните мрежи и по-малко от политиците, повечето от които дори го одобриха. "Какво ще правим, когато Европейският съюз реши да се присъедини към конвенцията? Как ще тълкува тогава КС Истанбулската конвенция", попита лидерът на Демократична България Христо Иванов в ефира на БНР. Българският фонд за жените определи решението катоПожарът на улица "Врабча" е започнал около 03:10 сутринта в неделя и по информация на БНР са изгорели 2000 кв. м. от покрива на сградата. Гасенето на пожара е отнело почти 3 часа от 4 пожарни коли и 30 пожарникари. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще сформира експертна комисия, която да направи оценка на щетите по сградите, а след това да задължи собственика да ги възстанови в оригинален вид, съобщиха от пресцентъра на общината. Освен това се извършваше оглед на мястото за изясняване на причините."Царските конюшни" са един от най-атрактивните имоти в централната част на София, към които има нескрит инвестиционен интерес. През миналата година собственикът на сградите поиска от главния архитект на София Здравко Здравков разрешение да ги надстрои от 7 до 12 етажа, но Здравков отказа. В началото на тази година започна и процедурата по обявяване на сградите за паметник на културата от национално значение.Обединениe, водено от австрийската "Щрабаг", и "ГБС Инфраструктурно строителство", ще строят двете отсечки на скоростния път от Софийския околовръстен път до сръбската граница при Калотина. Това става ясно от решение на председателя на съвета на директорите на пътната агенция Светослав Глосов, съобщава mediapool.bg. Изграждането на 32-километровата отсечка ще струва над 282 млн. лв. с ДДС и трябва да приключи до две години и половина след подписването на договорите. Финансирането на обекта е от еврофондовете и държавния бюджет. ГБС ще построи 17-те километра до Драгоман до Сливница, а "Щрабаг" от сръбската граница до Драгоман. Изборът им не е изненада, тъй като още при отваряне на офертите в началото на месеца те излязоха на първо място.Подкрепата за консервативния блок на германския канцлер Ангела Меркел е спаднала до най-ниското си равнище от 2006 г. насам на фона на спорове относно миграционната политика. Според изследване на института Emnid Християндемократическият съюз на Меркел и неговият партньор - Християнсоциалният съюз, са с рейтинг от 29%, в сравнение с 33% миналия септември. Участващата в управляващата коалиция Германска социалдемократическа партия също отбелязва спад до 18%. Трета се нарежда крайнодясната "Алтернатива за Германия" с 15%, което е непроменено спрямо предходни проучвания. Преди месец коалицията на Меркел стигна до ръба на разпада заради различия относно миграционната политика с Християнсоциалния съюз, който искаше по-стриктен граничен контрол. В началото на юли бе постигнат компромис, но напрежението остана.В края на юли Министерството на финансите ще публикува месечния отчет за изпълнението на бюджета на държавата с предварителна оценка за салдото към края на седмия месец на годината. Към полугодието държавните финанси бяха на плюс от над 1.7 млрд. лв., основно заради повече данъчни постъпления.Бюджетът е най-важният икономически лост на държавата и показва в каква посока са нейните политики.Срокът за това изтича на 31 юли, като ще бъдат публикувани отчетите на индивидуална основа. За първото тримесечие те показаха ръст на приходи и печалби, като сега ще се разбере дали тенденцията се е запазила и през второто тримесечие. Българска народна банка ще публикува и тримесечните резултати на банките, като също ще стане ясно как се е представяла всяка от тях през второто тримесечие.Финансовите им резултати са един от важните и изпреварващи индикатори за представянето на икономиката на България. В тях компаниите правят прогнози за дейността си за следващите отчетни периоди.Коктейли и китари. One More Bar отвари градината си и за музикални събития. В първия ден от август там ще се представят Desy & The Shiny Stockings, или Десислава Андонова, вокал, Петър Георгиев, китара и Димитър Карамфилов, контрабас. 19:00 – 23:00 ч., вход свободен.агическа смес от Испания. "Патакс" е фюжън-група от Испания, която съчетава в едно различни стилове като фламенко, фънк, салса, рок и джаз. Бандата гостува на международния музикален фестивал "Варненско лято" и на брега на морето с импровизации на перкусии, ударни, електрическо пиано, китара, бас, тромпет, тимпани, а и танцьор. Варна, клуб "Ментол" от 21:00 ч., билети от мрежата на Ticketportal Bulgaria: 8/10 лв. в деня на събитието и на място на входа на клуба.