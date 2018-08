Да изпушиш 9 млрд. долара

Малцина са чували за канадската компанията Canopy Growth. През последните месеци тя влезе в новините, след като алкохолният гигант Constellation Brands вложи 191 млн. долара в нея за дял от 10%. Истината е, че много преди тази инвестиция Canopy Growth (CG) беше известна поне на фондовите пазари като най-голямата публична компания за канабис. Пазарната ѝ капитализация е над 5.6 млрд. долара, а приходите ѝ за 2017 г. достигнаха 58 млн. долара.CG е пример за възхода на глобалната легална канабис индустрия през последните години. В центъра ѝ е американският пазар, който е най-големият в света и продължава да расте. Според доклада The State of Legal Marijuana Markets, 6th Edition (SOLMM) на Arcview Market Research и BDS Analytics легалната търговия на марихуана през миналата година е достигнала 9.5 млрд. долара в цял свят, от които САЩ носят 90%. Делът на Канада е още 6%. Данните показват огромния скок на бизнеса през последните пет години, като преди 2013 г. продажбите в сектора в САЩ бяха основно за медицинска употреба. Според доклада 59 млн. души имат по-добър достъп до легален канабис в деветте щата, които разрешават подобна търговия. Очакванията са обемът на американския пазар да достигне 20 млрд. долара до 2022 г. според специализираното издание Marijuana Business Daily. А и проучванията на общественото мнение са положителни - над 60% от американците смятат, че марихуаната трябва да се легализира - два пъти повече от 2000 г., според изследване на Pew Research Center от началото на тази година.Ясно е на какво се дължат прогнозите за бурен растеж в САЩ през следващите години. В момента покупката на марихуана за лично ползване е законна в девет щата (и столицата Вашингтон), а тази за медицинска употреба - в 30. Тепърва се очакват законодателни инициативи и в други щати за легализирането на канабиса. Между 125 000 и 160 000 са заетите на пълен работен ден в тази индустрия, като броят им ще достигне 340 000 до 2022 г. Тук се включват както хора, които отглеждат растенията, така и такива, които нямат пряк допир с тревата и предоставят юридически и други услуги. В САЩ има около 10 000 активни разрешителни за марихуана бизнеси, обяви Сannabiz Media. Сред тях са култиватори, производители, търговци, разпределителни обекти, дистрибутори, доставчици и тестови лаборатории.От данъчните приходи е видимо, че легалната канабис индустрия има добро отражение върху местната икономика. През фискалната 2017 г. щатът Вашингтон е събрал 219 млн. долара от търговия и лицензионни такси. Акцизът в щата е 37% върху продажбите на дребно. В Колорадо сумата е 247 млн. долара."Новината е страхотна, защото тези пари така или иначе се харчеха, когато търговията беше незаконна. Сега просто са облагаеми. И полицията вече не си губи времето да арестува употребяващите", заяви пред CNN Тик Сигърблом, щатски сенатор от Невада.Въпреки видимия възход опериращите в сектора компании се сблъскват с немалко проблеми - достъпът до кредити и банкови услуги е ограничен, което пък създава несигурност за бъдещето, особено на по-малките компании и дребни търговци в сектора. Марихуаната е незаконна на федерално ниво, което не позволява на занимаващите се с този бизнес да отчитат нормалните си данъчни отстъпки, както всеки друг бизнес, дори и в щатите, където търговията е позволена. Главният прокурор на САЩ Джеф Сешънс също не е почитател на свободния режим на продажба и заплаши деветте щата с федерални мерки.Въпреки трудностите сделката между Сonstellation Brands и Canopy Growth показва, че бъдещето на индустрията зависи и от партньорството с фирми от традиционната индустрия. Според изпълнителния директор на CG Брус Линтън в бъдеще предлагането на канабис ще става под най-различни форми - с напитки, дъвчащи бонбони и олио за готвене. В Калифорния, който е най-големият пазар в САЩ, вече се организират комбинирани винени и канабис турове. Марихуана туризмът също е в подем - базираната в Аризона компания America Green купи градчето Ниптън в Калифорния на границата с Аризона с идеята да го превърне в любима дестинация за такива посетители.Според Marijuana Business Daily средният магазин - разпределителен обект за марихуана за лично ползване (тъй нареченият dispensary), носи около 974 долара годишни приходи на квадратен фут (1 кв. фут = 0.093 кв.м), което е горе-долу колкото оборота в магазините за органични храни Whole Foods. Повечето дребни търговци твърдят, че са "относително рентабилни". Което показва, че легалният канабис бизнес, поне откъм ритейл страната му, далеч не е бърза схема за забогатяване, а повече прилича на всяка друга търговска дейност.