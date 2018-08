Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Десетки хиляди румънци - много от които бяха пристигнали специално от чужбина - протестираха в петък вечерта в Букурещ срещу правителството, корупцията и създавания от политиците лош имидж на страната им по света. Според различни оценки на площад "Победа" е имало между 60 и 100 хил. души



На 14 август националната статистика ще публикува експресните си оценки за развитието на българската икономика през второто тримесечие на годината. Пак във вторник Евростат ще представи и данни за БВП на целия Европейски съюз. Седмицата изобилства от макроданни, които дават снимка на състоянието на икономиката към полугодието, като освен за БВП се очаква информация за пазара на труда и за инфлацията през юли.



Спасителният фонд на еврозоната изплати финалния транш в размер на 15 млрд. евро от помощта за Гърция миналия понеделник, след като възражения на Берлин забавиха плащането с няколко седмици. Страната разчита на спасителните заеми от 2010 г. и сега третата и последна програма изтича в края на идващата седмица. След това Атина ще трябва да разчита на международните пазари на облигации, за да се финансира. Гръцкото правителство определи финалния транш като "последното действие от спасителната драма". "Страната може да отвори нова страница на напредък и растеж. Предстои ни много работа, но също така нови перспективи поне за мнозинството от гражданите", коментира премиерът Алексис Ципрас.

В края на седмицата горещите новини дойдоха от Румъния и Турция. Десетки хиляди протестираха в Букурещ и други градове в северната ни съседка срещу правителството, корупцията и създавания от политиците лош имидж на страната им по света. Стигна се до сблъсъци с полицията и резултатът беше няколкостотин ранени, включително и униформени.Проблемите в Турция са икономически, след като националната валута се срина с почти 20% в петък, а президентът Реджеп Ердоган обяви, че страната му може да се насочи към нови съюзници заради проблемите, които има със САЩ в последно време.На фона на проблемите в Румъния и Турция информацията, че фирма на съпругата на директора на Държавния резерв спечели обществена поръчка за 3.2 млн. лв., изглежда безобидна. Още повече че се вписва в политиката на правителството и със сигурност няма да е последният подобен случай. Сега може да очакваме премиерът Борисов да спре и тази поръчка, но ще остане въпросът защо фирмата е била предпочитана в десетки процедури на министерства и агенции.Добри новини в края на седмицата имаше за българската лека атлетика – Мирела Демирева спечели сребърен медал на висок скок на европейското първенство в Берлин, а Ивет Лалова се класира пета на финала на 200 метра.В света на технологиите се случи важно събитие – НАСА изстреля сонда към Слънцето и постави началото на една от най-амбициозните си мисии.Изпадналата в тежко финансово състояние държавна електроцентрала "Марица-изток 2" се готви да плати до 9.5 млн. лв. за изграждане на център за киберсигурност, усъвършенстване на системата за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея. Безспорно въпросът е важен, но вероятно има и по-евтино решение. Особено на фона на огромна загуба за полугодието от 116 млн. лв. и натрупан минус за последните три години от над 330 млн. лв. Въпросът е дали бюджетът за целта не е прекалено голям. За капак процедурата е непрозрачна - ТЕЦ-ът не е обявил открита процедура за избор на изпълнител, а ще се договаря директно само с избрани от него кандидати.Държавната централа имаше друга съмнителна поръчка , свързана със сигурност - за ограда за 30 млн. лв., която беше дадена на "Водстрой 98" (тогава от орбитата на Делян Пеевски). Но след медиен шум премиерът я отмени Агенцията по заетостта е сключила договор за невъоръжена охрана за 3.187 млн. лв. с ДДС с "Мултифорс А.С" ЕООД. Управител на фирмата е Магдалена Пеева - съпруга на Станимир Пеев, който е председател на Държавния резерв и военновременни запаси. За това съобщи първо offnews.bg. От документацията на поръчката се вижда, че "Мултифорс" е единственият участник. Договорът за охрана е за 36 месеца, а сумата ще се плаща на равни месечни вноски от 73 795 лв. без ДДС. Управител на "Мултифорс А.С" ЕООД е Магдалена Пеева, а собственик на дружеството е от 2013 г. е "Мултифорс глобъл мениджмънт" АД. Дотогава собственик на Мултифорс А.С" е била Пеева според търсачката на "Биволъ", която работи с данни от Търговския регистър, пише dnevnik.bg. Станимир Пеев е председател на агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" от 2009 г., а преди това е беше кмет на район "Панчарево" в Столичната община. Според offnews.bg през 2007 г. Пеев е прехвърлил създадената от него "Мултифорс" на своята съпруга. Има данни за участие на "Мултифорс А.С" в 162 обществени поръчки за над 34 млн. лв.Мирела Демирева защити сребърния си медал от Амстердам 2016 в скока на височина на европейското първенство в Берлин. Втората от олимпийските игри в Рио 2016 стигна до отличието, след като преодоля 200 см от третия опит. Българката направи състезанието интересно, като в края предизвика фаворитката Мария Ласицкене. Рускинята, състезаваща се под неутрален флаг, също завърши с 200 см, но ги преодоля от втория опит.Ивет Лалова се класира пета на финала на 200 метра гладко бягане.Десетки хиляди румънци протестираха в Букурещ срещу правителството, корупцията и създавания от политиците лош имидж на страната им по света. Много от участниците бяха пристигнали от чужбина, а демонстрациите бяха организирани по призив на принудените да търсят прехраната си зад граница и се проведоха и в други градове на страната. В сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ, лютив спрей и водни оръдия, бяха ранени поне 400 души, включително няколко униформени. Част от протестиращите се опитаха да влязат в сградата на правителството, а някои хвърляха по полицията бутилки и камъни, макар че според организаторите това са били нарочно вкарани провокатори.Президентът Клаус Йоханис написа в страницата си във Facebook: "Категорично осъждам бруталната интервенция на полицията, изключително несъответстваща на действията на мнозинството от хора на площада. Вътрешното министерство трябва спешно да обясни начина, по който реагира на събитията тази нощ."Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че отношенията на Турция със САЩ не могат да бъдат "асиметрични" и че страната му може да се насочи към нови съюзници. В авторски материал, поместен във вестник New York Times под заглавие "Как Турция вижда кризата със САЩ", Ердоган предупреждава: "Едностранните действия срещу Турция от страна на САЩ, наш съюзник от десетилетия, ще послужат само да подкопаят американските интереси и сигурност." Напрежението между САЩ и Турция се повиши през последните месеци, което доведе до икономически проблеми в югоизточната ни съседка - обезценяване на националната валута, покачване на инфлацията и въвеждане на мита при износа за САЩ.Лидерите на петте страни, разположени около Каспийско море, подписаха днес в казахстанския град Актау конвенция, дефинираща правния статут на стратегическия воден обект, в който има значителни залежи на петрол и газ. Документът беше парафиран от президентите на Русия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан, съобщава БТА. Каспийско море вече получава определен статут, какъвто нямаше от разпадането на Съветския съюз. Подписването на конвенцията ще съдейства за успокояване на продължило с десетилетия напрежение в този богат на изкопаеми горива район - залежите от петрол в него се изчисляват на близо 50 млрд. барела.САЩ се подготвят за кибератаки, които Иран може да извърши в отговор на възобновяването тази седмица на санкциите срещу страната от президента Доналд Тръмп, смятат експерти по киберсигурност и разузнаване.Опасенията за тази киберзаплаха нарастват от май, когато Тръмп оттегли страната от ядрената сделка от 2015 г., според която САЩ и останалите велики сили облекчиха икономическите санкции в замяна на ограничения на иранската ядрена програма. Според експерти заплахата ще нарасне след стъпката на Вашингтон във вторник да възобнови икономическите ограничения срещу Техеран.В понеделник се очаква председателят на Конституционния съд Борис Велчев да изпрати писма до председателя на Народното събрание, до президента и до председателите на върховните съдилища, с които да ги прикани да започнат процедурата за избор на четирима нови конституционни съдии на мястото на тези, чийто мандат изтича на 12 ноември т.г. С това формално ще стартира процедурата за поредната рокада в Конституционния съд, където на всеки три години се сменят четирима от общо 12 съдии. По закон председателят на КС подсеща институциите за предстоящата рокада три месеца преди изтичане на мандата на съответните съдии. Тази година това са Румен Ненков и Стефка Стоева от съдебната квота, Цанка Цанкова от парламентарната и Кети Маркова, която довършва мандата на починалата Ванюша Ангушева от президентската квота. 