Зорница Даскалова има салон за красота, съпругът й - фирма за фризьорство и маникюр

През 2013 г., докато е била член на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и е решавала приоритетно преписки на фирми, свързани с интересите на Делян Пеевски, отстранената в петък шефка на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова е придобила салон за красота в София на стойност 140 000 лв. Обектът има 62 кв. м площ, но далеч по-интересно е основанието за придобиването му - "вместо изпълнение на паричен дълг". Другояче казано, с козметичния салон е изплатен дълг към Даскалова, най-логично от заем, който тя е предоставила от личните си средства.Това става ясно от имуществената декларация на Зорница Даскалова , подадена през юни т.г. пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в качеството й на изпълнителен директор на изпълнителна агенция. Любопитното е, че едно от трите дружества, които притежава съпругът й - "Блейси" ЕООД, има за предмет на дейност обзавеждане и експлоатация на козметични салони, фризьорски салони, козметични и естетични услуги и консултации, фризьорство, маникюр, педикюр и ноктопластика, масажи и др.Интересното в случая е съвпадението с информацията от преди дни, че 72-годишна маникюристка, собственик на салон за красота в столицата, е участвала в проект за надграждане на търговския регистър, редом с известни IT дружества. Понеже участието на фирма "АЛФА – Веселка Велчева ET", притежател на салон "Пеперуда", в този проект за регистъра предизвика силен негативен отзвук, на брифинга в сряда Зорница Даскалова обяви, че всъщност фирмата е изготвила само два банера, а предвиденото заплащане от 2000 лв. даже не било изплатено изцяло. Няма данни обаче фирма "АЛФА – Веселка Велчева ET" да е в бизнес отношения с Даскалова и фирмата на съпруга й.Иначе от имуществената декларация на Даскалова, която влезе силно в публичното пространство заради скандала с Търговския регистър, става ясно, че семейството има значително недвижимо имущество и голямата част от него е придобито през последните пет години. Основните активи са два апартамента в София - от 74 кв. м, придобит през 2016 г., и от 93 кв. м, придобит през 2013 г., както и две къщи в пернишкото село Кладница, купени през 2010 г. и 2015 г. , към които през последните две години са купени и приобщени два допълнителни парцела. По информация на "Капитал" Зорница Даскалова живее в Кладница, което се намира на 30 км от София.Съпругът на Даскалова има къща с двор и парцел в с. Козаревец, Лясковско, наследен през 1994 г., както и парцел в Джерман, Дупнишко, пак наследен през 1992 г. По същото време е наследил и около 13 дка ниви в Дупнишко и около 51 дка в Лясковско.За предходната 2017 г. семейството е декларирало общо 167 783 лв. доходи. Даскалова е получила 37 477 лв. заплата и 10 306 лв. наеми, а съпругът й има 20 000 лв. от трудови доходи и 100 000 от бизнес.Зорница Даскалова обаче продължава да дава заеми – декларирала е вземания от два заема на обща стойност 121 485 лв. - единият е 70 000 лв., а другият 51 485 лв., но от декларацията не става ясно кога. Тя има и кредит от 35 800 евро, теглен от банка, и това е единствено задължение на семейството.Същевременно, Даскалова е декларирала два автомобила на свое име - БМВ, купено за 45 000 лв. през 2012 г. , и Додж, придобит за 90 000 лв. през миналата 2017 г., като отново част от средствата за тази покупка е "върнат заем". През миналата година Даскалова е продала Волво за значителна сума - 35 000 лв.Даскалова има вложение в пенсионен фонд и застраховка живот, а съпругът й притежава три дружества – строителна фирма ВДЗ Билд ЕООД, Профейсис ЕООД – за търговия, и Блейси ЕООД.