Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

При първото посещение на папа в Ирландия от 1979 г. папа Франциск заяви, че споделя гнева на хората от неуспеха на църковните власти да накажат "отвратителните престъпления" на свещеници, които са блудствали или са изнасилили деца. В реч пред ирландското правителство днес главата на Римокатолическата църква посочи мерки, взети от неговия предшественик папа Бенедикт Шестнадесети в отговор на кризата, свързана със сексуални посегателства, извършени от църковни представители. Той обаче не даде нови сигнали, че ще предприеме решителни действия да държи отговорни епископите за защитата на децата или да ги санкционира, когато те не успяват, коментира Associated Press. Правозащитната група We Are Church Ireland организира протест на прочутия дъблински мост "Ха'пени". Групата настоява за реформи в католическата църква, включително ръкополагане на жени за свещеници и прекратяване на изключването на хората от гей общностите.



[Reuters]