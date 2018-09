Вечерни новини: Нищо с пътя на Своге не е наред според доклад, БСП отива "при народа"

Илюстрация Колин Каперник, състезателят по американски футбол, който вдъхнови протестите срещу расизма и полицейското насилие, стана лице на рекламна кампания на Nike. Преди година бившият куотърбек на "Сан Франциско 49" даде тон за протести в Националната футболна лига (НФЛ), като отказа да стане на националния химн на САЩ, защото "няма да показвам уважение към страна, която потиска чернокожите и всички с различен цвят на кожата". Постепенно актът му възприеха и други спортисти, а впоследствие се превърна в социално движение. Това донесе обаче много трудности на Каперник, който загуби и работата си. Рекламата на Nike още не е пусната, но 30-годишният спортист публикува снимка. Слоганът е: "Вярвай в нещо, дори това да значи, че жертваш всичко." Веднага се появиха и остри гласове, че компанията заема твърде категорична позиция. В Twitter дори се появиха хаштагове #BoycottNike and #JustBurnIt, a потребители дори публикуваха снимки как горят дрехи на Nike. Акциите на компанията паднаха с 2.3% в сутрешната търговия, съобщи Financial Times

Увеличаване Колин Каперник, състезателят по американски футбол, който вдъхнови протестите срещу расизма и полицейското насилие, стана лице на рекламна кампания на Nike. Преди година бившият куотърбек на "Сан Франциско 49" даде тон за протести в Националната футболна лига (НФЛ), като отказа да стане на националния химн на САЩ, защото "няма да показвам уважение към страна, която потиска чернокожите и всички с различен цвят на кожата". Постепенно актът му възприеха и други спортисти, а впоследствие се превърна в социално движение. Това донесе обаче много трудности на Каперник, който загуби и работата си. Рекламата на Nike още не е пусната, но 30-годишният спортист публикува снимка. Слоганът е: "Вярвай в нещо, дори това да значи, че жертваш всичко." Веднага се появиха и остри гласове, че компанията заема твърде категорична позиция. В Twitter дори се появиха хаштагове #BoycottNike and #JustBurnIt, a потребители дори публикуваха снимки как горят дрехи на Nike. Акциите на компанията паднаха с 2.3% в сутрешната търговия, съобщи Financial Times

