Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

В събота полицията в Солун влезе в сблъсъци с протестиращи срещу споразумението, с което Гърция призна на съседката си правото да ползва Македония в името си. С този дипломатически ход Атина приключи дългогодишния спор и отвори пътя на Македония към НАТО, като срещу него си издейства някои отстъпки при преговорите с кредиторите около излизането от спасителната й програма през август. Демонстрацията, довела до стълкновенията, е била при откриването на Международния търговски панаир в града от премиера Алексис Ципрас като полицията е използвала и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите.Protesters clash with police during a demonstration against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, during the opening of the annual International Trade Fair of Thessaloniki by Greek Prime Minister Alexis Tsipras in Thessaloniki, Greece, September 8, 2018. REUTERS/Alexandros Avramidis TPX IMAGES OF THE DAY