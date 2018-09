Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Брюксел и Париж затвориха улиците си за коли за един ден, като част от инициативата за Деня на мобилността. Кметовете на двете държави призоваха цяла Европа да се присъедини и да има ден, свободен от автомобили всяка година. Хората отбелязаха, че основното, което се забелязва в двата града днес, е тишината.



Протест в центъра на София беше организиран през фейсбук с искане за смяна на цялата политическа система и оставка на кабинета "Борисов"



Фотограф: Георги Кожухаров

Китайският град Гуанджоу и провинцията около него се готвят за срещата си с най-силната буря на годината: супертайфунът Манхут. Ураганът вече удари Филипините, където остави десетки жертви и множество наводнения и свлачища, а после мина и до Хонконг. Очаква се с влизането си на сушата силата му да отслабне, но в най-многолюдната китайска провинция опасенията за предстоящи поражения са огромни.

За новата учебна година са сформирани 27 паралелки със защитени специалности след седми клас, сред които са топлотехника, електрообзавеждане на кораби и жп техника и др. В 65 паралелки ще се обучават ученици за професии с очакван недостиг на пазара на труда като монтьори, машинни оператори, стругари и др.



Опит за компромис със собствениците на прасета

Дали да запиша MBA? Как да избера университета и програмата? Ще успявам ли да балансирам и с работата, и с времето за близките", то е време за отговори. Можете да ги получите от

Времето през уикенда беше слънчево, ансамбълът на България по художествена гимнастика стана световен шампион на обръчи, а Пловдив изпрати стотиците гребци от десетки държави и техните фенове след изключително добре подготвеното Световно първенство по гребане.Извън слънцето и спорта обаче нещата не са толкова спокойни и подредени. Конфликтът между президент и правителство се задълбочава, шефът на ГДБОП се опита по доста аматьорски начин да оправдае ареста на журналисти, появиха се отново протести срещу управлението, а компенсациите за АЕЦ "Белене" продължават да се трупат на наш гръб. Идващата седмица очевидно ще бъде поучителна не само за хилядите ученици, които започват отново часове.В същото време, на другия край на света - между Филипините и Китай, мащабният ураган "Манхут" помете десетки градове и села по пътя си, като се насочва към най-многолюдната китайска провинция Гуанджоу. В САЩ пък ураганът "Флорънс" отслабна значително, след като влезе на сушата, но създаде заплаха от катастрофални наводнения.След като не подписа указа за освобождаване на главния секретар на МВР Младен Маринов и така отложи гласуването на новите министри, президентът Румен Радев влезе остро на управляващите. Докато парламентарната група на ГЕРБ се опитваше да омаловажи липсата на указ и да настоява, че става дума за "техническо забавяне", Радев поясни, че "няма как да подпиша указ без съгласуване". У нас се превърна в норма погазването на закона, хвърли ръкавица в лицето на ГЕРБ президентът.Другата тема, която той избра да повдигне сега, е кой ще води делегацията на България на годишното Общо събрание на ООН този месец. Традиционно това се прави от държавния глава, но тази година делегацията ще е водена от Бойко Борисов. Министерството на външните работи се опита да се оправдае, че е съгласувало това с "Дондуков" 2, но Радев в прав текст обясни, че не е бил уведомен за начина, по който е взето това решение.Докъде ще стигне този конфликт е трудно да се прогнозира. Радев няма много мотиви да бави дълго указа си, нито може да промени решението за делегацията, но той вече ги използва, за да подчертае основното си послание: ГЕРБ пренебрегват законите и правилата, за да правят каквото им е угодно.Няколкостотин души, организирани през фейсбук, се събраха днес в столицата, за да искат оставката на кабинета. Под надслов "Съд, оставка и смяна на системата" те искаха незабавно оттегляне от властта на Бойко Борисов и промяна на модела на управление. Много от организаторите според "Дневник" са живеещи в чужбина българи, а един от тях - издателят на българския вестник в Лондон "Будилникъ" Емил Русанов, беше начело на протеста. Организаторите твърдят, че всеки ден в София и пред български посолства ще има протестиращи.Протестът предизвика внимание, но е трудно да се види как може да бъдат постигнати целите му. Те са доста крайни - разпускане на партиите, съд за всички управляващи от 1989 г. насам, ръководене с референдуми, мажоритарно избиране на депутати, прокурори, министри.Директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов не откри проблем със задържането на двама разследващи журналисти край Радомир и дори поздрави полицаите, действали на място през уикенда. Казусът се разигра в четвъртък вечерта, след като стана ясно, че журналистът от "Биволъ" Димитър Стоянов и румънският му колега Атила Биро, които са работили по разследване за евентуална злоупотреба с европейски фондове в строителството, са били задържани след подаден от тях сигнал за унищожаване на счетоводни документи от строителната компания "Джи Пи груп". В интервю пред Би Ти Ви Спиридонов съобщи, че на 13 септември е получен сигнал с точната локация, където се очаква да бъдат унищожени документи, уличаващи строителната компания "Джи Пи груп" в злоупотреби. Изпратен бил автопатрул, а после и "секретен пост", който всъщност арестувал журналистите.Проблемът остава с факта, че журналистите са били държани няколко часа, преди да бъдат освободени, без право да се обадят. Според единия от задържаните журналисти - Димитър Стоянов, полицаите са им попречили да събират доказателства, "които и те не събират".НЕК беше осъдена от арбитраж да плати 32 млн. евро на "Уорли Парсънс", които бяха архитект-инженер по проекта за атомна електроцентрала. Причината е решението да се прекрати едностранно договорът през октомври 2013 г., след като беше взето решението централата да не се строи.Интересно е, че по това време вече е имало договорка да се доплатят няколко милиона евро на консултанта и после да се потърси начин за спиране на договора. Но с идването на Драгомир Стойнев като министър на икономиката и енергетиката договорът е спрян едностранно, договорените суми не са изплатени и "Уорли Парсънс" завеждат дело. Това води след себе си сегашната огромна сума за НЕК. Така общите разходи за непостроената АЕЦ продължават да се трупат и надхвърлят 4 млрд. лв.Две седмици след като трима министри подадоха оставки заради катастрофата до Своге, кадровите рокади в правителството все още не са факт заради редица спънки. Първо, едноличното решение на Борисов за смени в кабинета предизвика недоволство в коалицията. Впоследствие "различията бяха изгладени" и в началото на седмицата бяха одобрени новите имена. Така рокадите трябваше да бъдат гласувани в парламента миналия четвъртък. Това обаче не се случи, защото президентът Румен Радев не бе подписал изпратения му указ за освобождаване на Младен Маринов, който е главен секретар на МВР. Междувременно пък посоченият за министър на транспорта Александър Манолев се отказа от поста заради публикация в "Капитал" за миналото му.Така смяната на министрите остана блокирана и евентуално може да се случи най-рано тази седмица - ако президентът подпише указа за Маринов и ако управляващите посочат бързо нова кандидатура за министър на транспорта. Засега са сигурни Петя Аврамова за регионалното ведомство и Младен Маринов за вътрешното. За вакантното място начело на транспортното ведомство ще се търси кандидатура по време на Съвета на управляващата коалиция - съставен от Бойко Борисов, Цветан Цветанов и тримата лидери на патриотите Красимир Каракачанов, Волен Сидеров и Валери Симеонов, който се събира в понеделник на " Дондуков Над 2300 училища официално откриват учебната година в понеделник на фона на недостига на около 4 хил. учители в страната. Над 580 хил. деца ще влязат в училищата, като броят на първокласниците е около 60 хил. От информация на образователното министерство става ясно, че през тази година продължават акциите за привличането или връщането на децата в училищата, като до 30 септември мобилни екипи ще обхождат адреси в страната.Според ведомството през 2018 г. са идентифицирани около 60 хил. деца, за които има предполагаем риск да отпаднат от училище.Министерството на земеделието ще внесе за разглеждане в Министерския съвет през тази седмица предложение собствениците на прасета, които ги отглеждат в своите дворове, да получат обезщетение, ако ги заколят доброволно с цел превенция на чумата. Решението за това беше взето по време на заседание на централния епизоотичен съвет в Министерския съвет в петък, който бе сформиран, за да взима мерки срещу разпространението на африканска чума по свинете и чумата по овцете и козите.На този етап няма информация колко средства ще бъдат отделени за новата мярка срещу разпространението на чума. Обезщетенията ще се изплащат само на собственици, намиращи се в рисковата 20-километрова зона около индустриалните ферми.Лидерите на страните в ЕС ще проведат неформална среща в австрийския град Залцбург на 19-20 септември. Домакин на събитието ще бъде Себастиан Курц – канцлерът на Австрия, която в момента е ротационен председател на ЕС. На работна вечеря ще бъде обсъдена миграцията, като фокусът ще е върху постигнатия напредък за намаляването на незаконните имигранти и сътрудничеството с трети страни. Друга тема ще бъде Brexit.Британският премиер Тереза Мей посочи, че срещата ще представлява "важен етап" от преговорите за напускането на ЕС, който ще позволи на лидерите на блока за първи път да дискутират обстойно нейните предложения за развода между Лондон и Брюксел. Междувременно излезе и докладът на правителството на Мей какво би значела раздяла без споразумение и нещата не изглеждат добре за икономиката на Острова.Последен шанс за пропусналите – мюзикълът в изпълнение на трупата на Софийската опера и балет Mamma Mia! Под музикалното авторство на бившите членове на групата Бени Андерсон и Бьорн Улвеус, той е съставен от хитовете на ABBA, а либретото пренася зрителите на гръцки остров за романтична любовна история.Последната дата е 18 септември, в Софийската опера и балет, билети: 30 – 80 лв. в мрежата на Eventim и от касите на Easy Pay.Велина Мавродинова е с дългогодишен опит като графичен дизайнер, арт и творчески директор, съосновател на студио "Ентусиазъм". В общо 8 сесии тя ще говори и представи графичния дизайн в основните му аспекти: бранд идентичност, шрифт, книга, уеб, рекламни кампании чрез практическите задачи. Ще й гостуват специалисти като Красен Кръстев, Борил Караиванов, Кирил Златков и Радослав Бимбалов.Ако решите да кандидатствате, изпратете портфолио на praktika@thesmarts.eu , цена: 350 лв. В пространство PraktikaАко напоследък ви мъчат въпроси като: "д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефилдския университет, който ще участва в уебинара на "Капитал Кариери" - MBA: Is It for Me and How Can I Succeed. Онлайн събитието е на английски и е безплатно - на 25 септември от 19 ч., но изисква регистрация. Можете да я направите тук.