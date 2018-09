Вечерни новини: Росен Желязков ще е новият транспортен министър, Московски с пост в Черноморската банка

© Анелия Николова

След като през уикенда супертайфунът "Мангхут" удари финансовия център Хонконг с ветрове от над 200 км/ч и създаде хаос, разби инфраструктура (на снимката), събори дървета и разклати дори небостъргачи, сега на пътя му вече са Макао и провинция Гуанджоу в Китай. Властите на Макао решиха да затворят 42-те казина в града, за пръв път в историята им. В Гуанджоу първите жертви на паднали дървета вече са факт. Преди това бурята нанесе опустошения в северната част на Филипините, убивайки поне 50 души. Повечето от тях са затиснати под свлачища, които сега спасители опитват да разровят. В същото време ураганът "Флорънс" по Източното крайбрежие на САЩ отслабва и постепенно се превръща в депресия. Причинените от стихията наводнения обаче и голямото повишаване на речните нива ще продължат в голяма част на Северна и Южна Каролина

Фотограф: Stringer

Росен Желязков

[Associated Press]



[Associated Press]

Медийните слухове за името на новия кандидат за министър на транспорта в понеделник се оказаха верни - това е Росен Желязков, който в последните три години се развива повече от динамично в държавната администрация. Той е номиниран за поста на Ивайло Московски, след като първият кандидат Александър Манолев се отказа заради публикация на "Капитал", разкриваща спорни моменти в биографията му.Така един от проблемите пред обявените преди повече от две седмици рокади в кабинета вече е решен.Остава обаче друг - президентът продължава войната на нерви с правителството и все още не е подписал указа за освобождаването от поста главен секретар на МВР за кандидат-министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Така остава несигурно дали трите рокади в кабинета ще бъдат пакетно одобрени в парламента тази седмица, като не е невъзможно да бъдат и гласувани поотделно.Интересна новина има и за транспортния министър в оставка Ивайло Московски - според медийни източници той ще бъде назначен на висок пост в международната Черноморска банка.Настоящият председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Росен Желязков е номинацията за нов транспортен министър. Решението е взето от Коалиционния съвет на управляващите. То идва, след като Александър Манолев се отказа миналия четвъртък след публикация на "Капитал", разкриваща смущаващи факти от биографията му. По план рокадите в кабинета би трябвало да влязат в дневния ред на парламента в четвъртък, след като миналата седмица се провалиха. Все още обаче президентът не е подписал указа за освобождаване на Младен Маринов като главен секретар на МВР, за да може той да заеме министерския пост, и не е ясно дали възнамерява да го направи дотогава.Името на Желязков нашумя след аферата с бюлетините в Костинброд през 2013 г. - за която опозицията от БСП твърдеше, че е опит за изборна манипулация, но това така и не бе доказано. Като главен секретар на Министерския съвет, отговорен за бюлетините, Желязков се оказа единствен обвиняем, но впоследствие бе напълно оневинен. След това кариерата му тръгна рязко нагоре - съветник на премиера, кандидат за председател ключовата антимонополна комисия (самооттеглил се след критики, че се състезава сам със себе си, тъй като бе единствена номинация), шеф на новосъздадената агенция "Електронно управление" и шеф на КРС, за да стигне до кандидат-министър на транспорта само в рамките на 3 години.Бързите задачи на новия транспортен министър ще са концесията на летище София и поръчки за около 1 млрд. лв. за жп инфраструктура.Министърът на транспорта в оставка Ивайло Московски, изглежда, няма да остане без работа, твърдят източници на OFFnews, според които в следващите дни той ще бъде назначен като вицепрезидент на международната Черноморска банка. "Капитал" потвърди новината през свои източници. Черноморската банка е основана от държавите около морския басейн, както и от Албания, Армения, Молдова и Азербайджан и България може с правителствено решение да назначи свой кадър там.Преди време за този пост беше спряган бившият гуверньор на БНБ Иван Искров, но тогава Борисов обяви, че не може да "му се търси спокоен пристан". Понастоящем позицията се заема от Нина Ставрева - бивш шеф на кабинета на Пламен Орешарски като финансов министър. Тя беше посочена за поста от Орешарски като премиер, а после одобрена от втория кабинет "Борисов" през 2014 г. Мандатът й изтича в края на тази година.Традиционната годишна бизнес закуска на Американската търговска камара (AmCham) с министър-председателя Бойко Борисов ще се случи във вторник, от 09:00 ч., в "София хотел Балкан". Темата този път е "Трансатлантическите отношения между България и САЩ в контекста на глобалните икономически промени".Тя идва на фона на агресивна политика на промяна в търговските отношения на САЩ с редица страни, водена от Доналд Тръмп. Фокус на изказванията ще са инвестициите на САЩ в България, ще има и дискусия по темите инвестиции, иновации, образование и човешки капитал.Във вторник Румен Радев ще участва в срещата на върха на инициативата "Три морета" в столицата на Румъния, Будапеща. Държавният глава е там от понеделник. Инициативата е създадена преди три години с идеята да се стимулира енергийната, транспортната и дигиталната свързаност в Източна Европа. Тя включва 12 страни - членки на ЕС, намиращи се между Балтийско, Адриатическо и Черно море.Освен държавни глави в работата на форума е предвидено да участват също председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, министърът на енергетиката на САЩ Рик Пери, министърът на външните работи на Германия Хайко Маас и висши представители на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Световната банка. В официалната програма не е предвидено изказване на българския президент.Битка във войната на телевизиите ще се развие късно днес на връчването на наградите "Еми" - Netflix ще опита да прекъсне 16-годишния рекорд на HBO, която всеки път печели най-много награди. За пръв път Netflix има най-много номинации – 112. HBO обаче идва на терена със страховития претендент Game of Тhrones, който има 22 от всичките 108 номинации на мрежата. В надпреварата се включват още FX, NBC, Hulu и Amazon Prime Video.HBO и Netflix се съревновават за зрители от 2013 г., когато започна политическият трилър House of Cards на Netflix, който се превърна в пример за висококачествени телевизионни предавания. Дотогава HBO доминираше, но с по-леки жанрове - The Sopranos и Sex and the City.Според експертите фаворити за най-престижната награда – за най-добра драма, тази година са Game of Thrones на HBO, Handmade’s Tale на Hulu, а Netflix участва в категорията със Stranger Things и The Crown.л на институцията. Той ще участва във вътрешната надпревара в Партията на европейските социалисти (ПЕС), която ще реши кого ще издигне през декември. Наскоро и германският консерватор Манфред Вебер (ЕНП) обяви желанието си да наследи Жан-Клод Юнкер., вероятно с намерението да спаси сделката за българския бизнес на ЧЕЗ (или поне депозита, внесен по нея), тъй като антимонополната комисия не разреши сделката именно с мотив, че тя ще окаже влияние на пазара на електроенергия. Върбакова продължава да е собственик на соларите и нейни близки са в ръководството на фирмите, така че едва ли промяната ще улесни сделката, срещу която има политическа нетърпимост.Киев счита, че Русия не изпълнява договора, като посочва анексията на Крим през март 2014 г. и действията ѝ в Източна Украйна.съобщи Агенцията по заетостта. Показателят е с 1.1 процентни пункта по-нисък, отколкото през същия месец на 2017 г.Собствеността на списание TIME се сменя отново осем месеца след като то бе купено от корпорацията "Мередит". Новите му собственици са съоснователят на Salesforce.com Марк Бениоф и съпругата му, които купуват медията като частни лица. Сделката е на стойност 190 млн. долара. Семейство Бениоф коментират, че изпитват дълбоко уважение към списанието. Бениоф, чието състояние е 6.7 млрд. долара според Forbes, е поредната високопоставена фигура в сферата на технологиите, която решава да придобие традиционна медия. През 2013 г. шефът на Amazon Джеф Безос купи Washington Post, а миналата година Лорийн Пауъл Джобс, вдовицата на Стив Джобс, купи мажоритарния дял в The Atlantic.