Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

крайнодесният Жаир Болсонаро, но да изгуби балотажа другата седмица от левия Фернандо Хадад. Който и да спечели обаче, ще наследи строги фискални ограничения и носеща се по течението икономика.

проруската партия - "Съгласие", която обаче никога не влиза в управлението, тъй като никой не иска да се коалира с нея. Проевропейските партии отчитат силно увеличаване на подкрепата. Съставянето на правителство ще е предизвикателство.

дали искат бракът да бъде определен в конституцията като съюз между мъжа и жената, а не между "двама съпрузи", както е сега. Инициативата на консервативни и религиозни групи се счита за начин за отвличане на общественото внимание от проблемите на управляващите с корупцията и влошаването на климата в правосъдието за сметка на ЛГБТ общността.



Избори има дори в далечен Камерун, където се очаква действащият държавен глава Пол Бия, който е на власт от почти 36 години, да спечели още на първия тур.

Съюзниците на Меркел ще загубят абсолютното си мнозинство в Бавария



Баварските съюзници на канцлера Ангела Меркел губят подкрепа преди местните избори на 14 октомври. Това вероятно ще ги принуди да влязат в коалиция при сформирането на най-влиятелния регионален парламент в Германия. Спадащата поддръжка за Християнсоциалния съюз означава, че той вероятно ще изгуби абсолютното мнозинство, с което управлява Бавария през по-голямата част от следвоенния период, и ще получи около 33%.



Този развой рискува големи усложнения за кабинета на Меркел в Берлин.

Оперната прима Монсерат Кабайе, наричана Гласът на Испания, почина на 85 години. Кабайе е родена в Барселона през 1933 г. и там завършва Консерваторията в класа на Еугения Кемени. Пробивът й на международната сцена е през 1965 г., когато в Ню Йорк пее по заместване в полусценичен вариант на операта "Лукреция Борджия" от Доницети. Прочута е със своето бел канто и интерпретациите си на роли от Росини, Белини и Доницети. Пяла е в най-значимите оперни театри в света - миланската "Ла Скала", "Болшой театър", "Ковънт гардън". Партнирала си е с най-обичаните оперни тенори - Лучано Павароти и Пласидо Доминго. Заедно с Фреди Меркюри влезе в сърцата с дуетната песен "Барселона", химн на летните олимпийски игри там през 1992 г. Примата бе в София през 2016 г. за третия си и последен концерт в България.

Фотограф: Юлия Лазарова