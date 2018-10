България пада до 59-а позиция по условия за правене на бизнес

Като позиция в класацията България отчита подобрение само по един индикатор - получаване на разрешително за строеж

© Цветелина Белутова

България е отстъпила девет места до 59-а позиция сред 190 световни икономики в класацията Doing Business, изготвяна от Световната банка и измерваща условията за правене на бизнес. Макар и да подобрява оценката си по някои показатели, страната ни изостава от темповете, с които се развиват други държави по света.При класирането на държавите Световната банка използва т.нар. показател "лекота на правене на бизнес" (ease of doing business), който през миналата година се наричаше "разстояние до границата" (Distance to Frontier). Въпреки промяната в името методологията остава същата. Стойностите й са от 0 до 100%, като за най-близко, т.е. най-добро представяне, се приема 100%. В тазгодишното издание на класацията постижението на България е 71.24 спрямо 71.91 през миналата година. Средното за региона на Европа и Централна Азия равнище от 72.34 (72.33 в предишното издание на изследването).При изчисляването на крайния рейтинг анализаторите отчитат представянето на държавите по 41 показателя, групирани в 10 подиндикатора – сложност на започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, достъп и свързване към електропреносна мрежа, регистриране на собственост, достъпност на кредитирането, защита на правата на миноритарните акционери, лесно ли се плащат данъци, трансгранична търговия, изпълнение на договорите и уреждане на бизнес спорове и признаване на изпадането в неплатежоспособност.Като позиция в класацията България отчита подобрение само по един индикатор - получаване на разрешително за строеж. През миналата година страната ни е била на 51-ва позиция по него, но сега вече е 37-ма. Оценката й е още по-висока - 75.46 спрямо 73.35 в миналогодишното подреждане. Причината за покачването се крие основно в по-добрата цена на разрешителното като процент от общата стойност на проекта (3.8% спрямо 4.2% през 2017 г.).Чисто по рейтинг България бележи повишение спрямо миналата година и в индикаторите сложност на започване на бизнес (85.38 спрямо 85.38), достъп и свързване към електропреносна мрежа (54.93 в сравнение с 54.80), регистриране на собственост (69.32 спрямо 69.30), плащането на данъци (72.00 спрямо 71.78). Въпреки това по всички тези показатели страната пада в класацията, защото други държави са се представили по-добре.Най-рязък спад по оценка и позиция е в индикатора достъпност на кредитирането - тук България е паднала с 18 места до 60-позиция, и от рейтинг 70.00 на 65.00. Друго значително понижение е при защита на правата на миноритарните акционери - от 24-то на 33-то място. Няма промени в рейтинга на България в индикаторите трансгранична търговия и изпълнение на договорите и уреждане на бизнес спорове.Топ 3 на лидерите в общото класиране остават Нова Зеландия, следвана от Сингапур и Дания. При общото класиране държавите са разделени в няколко групи на базата както на географското им местоположение, така и на средните доходи на населението. България попада в регион Европа и Централна Азия, от който са изключени богатите държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Пред страната ни са държави като Грузия (девета в общата класация), Македония (11-а), Литва (14), Естония (16), Латвия (19), Русия (31), Полша (33), Чешка република (35), Беларус (37), Турция (43), Сърбия (48), Румъния (52) и Хърватия (58). След България е Гърция (72).