Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин се поздравяват в кулоарите на срещата на високо ниво на страните от Г20 в Буенос Айрес



В неделя следобед, веднага след пристигането си от Аржентина, където бе на срещата на върха на Г20, френският президент Еманюел Макрон посети Триумфалната арка и другите места, пострадали от безредиците в събота и нощта срещу неделя. Нанесени са много поражения, включително в търговски обекти, частни домове и държавни институции. Триумфалната арка е пострадала отвън и отвътре, унищожени са музейни експонати и ще остане затворена до възстановяването й, съобщават медии. Поражения има и върху сградата на Пантеона. Макрон се срещна и с пожарникарите и полицаите, участвали в акцията по овладяването на ситуацията.

[Reuters]

Президентът Радев с твърда позиция за българския въгледобив пред Международна конференция по климата в Катовице



Президентът Румен Радев ясно заяви, че на предстоящата световна климатична конференция

-15 декември

, на нея ще се съберат 20 хил. души от 190 държави, сред които политици, представители на гражданския сектор, научните среди и бизнеса.

Британският парламент започва петдневни дебати по споразумението за Brexit на 4 декември. Премиерът Тереза Мей заяви, че ще се фокусира върху убеждаването на депутатите да подкрепят документа на гласуването на 11 декември. Лидерите на ЕС вече одобриха сделката, според която Обединеното кралство ще напусне съюза на 29 март с продължаващи близки връзки. Но шансовете за прокарването й през дълбоко разделения британски парламент са изключително затруднени.



Мей предупреждава, че ако депутатите отхвърлят споразумението, това може да доведе до сценария за Brexit без сделка, което ще има тежки последици за страната. Твърдите брекзитъри се надяват, че ако документът не мине, премиерът ще се върне в Брюксел за предоговаряне. ЕС обаче даде ясно да се разбере, че няма желание да подновява процеса по преговорите.

Голямото световно събитие на уикенда - срещата на върха на страните от Г-20 в Буенос Айрес, Аржентина, роди няколко новини, генерирани в поредица от двустранни срещи на лидерите. САЩ и Китай постигнаха търговско примирие за 90 дни, договорено на дългоочакваните разговори в събота между американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Цзинпин. Германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон декларираха пред руския си колега Владимир Путин готовност за съдействие за успокояване на конфликта между Русия и Украйна в Керченския пролив. Путин и турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаряха за стъпките по изпълнение на договореностите за демилитаризираната зона в сирийската провинция Идлиб.При завръщането си в Париж обаче Макрон бе изправен пред необходимостта да свика спешна среща с премиера, вътрешния министър и службите за сигурност, на която да се обсъдят мерки срещу нова аскалация на вандалските прояви от протестите на т.нар. "жълти жилетки" от събота във френската столица.В България неделя също бе обявена за пореден ден на протести - за цените на горивата, планираните промени в Закона за вероизповеденията, ниския стандарт на живота и заради инфраструктурни проблеми, но точно заради тяхната разпокъсаност по време, тема и място, те преминаха без сериозен отзвук. Новините от уикенда, които предизвикаха най-силно вълнение, може би поради липса на алтернатива, бяха по-скоро около политическия пиар. Лидерът на столичната организация на БСП Калоян Паргов заяви, че омбудсманът Мая Манолова е сред обсъжданите кандидати на левицата за кмет на София на местните избори догодина. Обсъждали се обаче и други три-четири кандидатури, а и решението щяло да бъде взето чак след европейските избори напролет. Вицепремиерът Томислав Дончев пък предложи изрично да се запише в конституцията, че основното образование е задължително, което на пръв прочит звучи стъписващо, защото в момента се приема, че средното образование е задължително.Дългоочакваните разговори в събота между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин по време на срещата на Г-20 в Аржентина доведоха до споразумение за примирие в търговската битка между САЩ и Китай, преез което време ще се водят преговори. Американският президент потвърди, че няма увеличава тарифите върху китайски стоки за 200 млрд. долара от 10% на 25% на 1 януари. Според Белия дом в замяна на това Пекин ще купи "значително количество" земеделски, индустриални и енергийни продукти. От китайска страна пък коментираха, че двете държави са се договорили да отворят пазарите си. До момента Вашингтон и Пекин си наложиха мита върху стоки за стотици милиарди долари.На срещата в Аржентина лидерите на Г-20 договориха обща декларация, която отбелязва разделението относно търговията, но не критикува изрично протекционизма. Постигнато бе съгласие, че трябва да бъде реформирана Световната търговска организация.Веднага след завръщането си от Аржентина, където участва в срещата на Г20, френският президент Еманюел Макрон свика в неделя среща с министър-председателя Едуар Филип, министъра на вътрешните работи страната Кристоф Кастанер и ръководители на службите за сигурност, за да обсъдят мерки за опазване на реда след безредиците в събота и нощта срещу неделя, предизвикани от протестите на т.нар "жълти жилетки" срещу цените на горивата. Полицейски профсъюзи призовават правителството да обяви военно положение, без да се уточнява дали само в Париж или в цялата страна.Наблюдатели оценяват безредиците като най-тежките от десетилетия. Вътрешният министър Кастанер заяви в интервю, че много от участниците в сблъсъците са били крайнодесни и ултралеви активисти, които са дошли в Париж, "за да извършат погроми", и са действали брутално и координирано. По данни на вътрешното министерство над 75 000 души са участвали в протестите в събота в цяла Франция, което обаче е по-малко от предишните уикенди.Замърсяването на въздуха в 13 български градове през уикенда е било над нормата, сочат данните на European Air Quality Index и Изпълнителната агенция по околна среда, цитирани от dnevnik.bg. Като "много лошо" е отчетено състоянието на въздуха в Русе и в няколко софийски квартала, а като "лошо" - в други части на столицата, както и в Благоевград, Видин, Велико Търново и др. Очертава се същото да е положението и през следващите дни.В неделя Столична община повтори вече познатите препоръки към гражданите да се придвижват с градския транспорт, вместо с автомобилите си, а отопляващите се на твърдо гориво да използват алтернатива.Вицепремиерът Томислав Дончев лансира идея за промяна в чл. 53 на Конституцията, където да се запише, че основното образование е задължително. Аргументът му е, че образованието все повече се превръща в основен фактор за реализация:"Ако преди десетилетия неграмотен човек е можел да упражнява някакъв труд, то след десетина или 20 години това няма да може да се случи."В момента в Конституцията е записано, че е задължително училищното обучение до 16-годишна възраст и никога не е имало спор по тълкуването на този текст - че той обявява за задължително средното образование. Според Дончев обаче това не е ефективно, тъй като се посочва само възрастта, но не и степента на образование, т.е. човек може да ходи на училище до 16 години, но да не завърши дори основно образование. Проблемът и в единия, и в другия случай опира до това, че няма ефективна система за контрол по реализирането на конституционното задължение за образование.СОР24 в полския град Катовице той ще заеме твърда позиция в защита на българския въгледобив. Радев не е харесал текста за национална позиция, изпратен му от Министерския съвет, затова наредил да я прередактират в "много по-категоричен вариант" и да я върнат за съгласуване на МС, обяви той в петък. По програма изказването на българския държавен глава пред участниците в срещата на високо равнище е предвидено за 3 декември, понеделник. Според изявление на екоминистъра Нено Димов позицията на правителството е, че не трябва да има предоговаряне на каквито и да е условия за следващите 10 години.Президентът е отказал да подкрепи изпратената декларация от Австрия, защото не отговаря на интересите на страната ни, заяви самият той след срещата си с ръководствата на двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа". Според него, трябва "ясен ангажимент и за развитие на въгледобива, и на нашите ТЕЦ-ове, и на начина за разпределяне и използване на студения резерв, както и план в по-далечно бъдеще по какъв начин може да стане преструктурирането на отрасъла".Ежегодната световна климатична конференция СОР24 под егидата на ООН ще се проведе в периода от 3в КатовицеСред целите на форума е приемането на правила за прилагане на Глобалното споразумение за климата от Париж през 2015 г. Любопитно е, че индустрията на града - домакин Катовице е била основно свързана с въглищата и преминава през сложна трансформация на икономиката си, за да скъса връзката си с тях.Обществено обсъждане на системата "бонус-малус" ще се проведе в Зала 3 на НДК в понеделник от 9 часа. На въпросите ще отговарят представители на Комисията за финансов надзор (КФН), а достъпът до залата ще е с предварително записване на електронната поща bonus-malus@fsc.bg . Изказванията ще са ограничени до 5 минути.Системата цели въвеждането на индивидуална отговорност при сключване на задължителната застраховка на автомобилистите, като шофьорите с регистрирани провинения на пътя ще плащат по-скъпа полица, а тези, които не са причинявали щети и нарушения - по-малко. Предвижда се наредбата на КФН, с която се въвежда новата система, да влезе в сила от догодина, като първите финансови последствия от нея ще станат факт през 2020 г.Пети декември е последният срок, в който Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС)трябва да се поризнесе окончателно по последното искане на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева и зам. кметицата Биляна Петрова за пускането им под домашен арест.През последните две седмици делото се превърна в публичен скандал, след като съдия Иво Хинов от първоинстанционния Специализиран съд пусна двете под домашен арест, като постанови това да стане веднага. Определението му обаче бе протестирано от прокуратурата с искане за спиране на изпълнението и в рамките на извънредна процедура АСНС постанови то да не се изпълнява докато не се произнесе окончателно. Тези действия предизвикаха граждански протест в защита на Иванчева и Петрова, а председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов назначи проверка на администрирането на делото, което провокира и нови атаки срещу него. Междувременно излязоха данни за тежките и унизителни условия, при които са поставени Иванчева и Петрова в ареста.Картелът на страните производителки на петрол - ОПЕК, ще се събере на 6 декември във Виена, като очакванията са на срещата страните отново да постигнат споразумение за намаляване на производството, което да спре свободното падане на цените. Брентът падна под 60 долара в петък, след като през октомври достигна върхова точка за последните 4 години от над 86 долара за барел.Анализаторите от Commonwealth Bank очакват намалението на производството да бъде с 1%. Подобни мерки бяха взети и в края на 2016 г., когато цените бяха на още по-ниско ниво, но в крайна сметка започнаха възстановяване. Сегашният спад се дължи както на свръхпредлагане, така и на притеснение относно ръста на световната икономика.Първото издание на Нощта на европейското кино ще се проведе от 3 до 7 декември 2018 г. в целия ЕС, като в него се очаква да се включат повече от 7 200 души. България ще се включи в инициативата с прожекция на филма "Квадратът" на 7 декември (петък) от 19:00 часа в Дома на киното.Инициативата "Нощ на европейското кино" има за цел да покаже как ЕС не само допринася за развитието на творческите и културните индустрии в Европа, но също така е от полза за обществото като цяло. С около 50 безплатни прожекции, планирани в целия ЕС между 3 и 7 декември, тази инициатива на Европейската комисия има за цел Европа да бъде доближена до хората и същевременно да бъде отбелязано съвместно богатството на европейските филми.Феновете на блуса ще могат да чуят дрезгавия глас на Бет Харт за пръв път в България. Номинираната за "Грами" американка е известна с хитовете си като LA Song (Out of This Town). В София освен класическите си парчета Бет Харт ще изпълни и част от последния й албум - Fire On The Floor.В зала 1 на НДК, начало 20 ч., билети от 50 до 100 лв.Двама пътешественици ще споделят опита си от пълната обиколка на Исландия - изминават над 2500 км с кемпер. Обещават да отговорят на въпросите: как се спи под звездите, като през лятото е 5 градуса; колко точно ледника и вулкана има в Исландия; трудно ли се изкачва най-големият ледник в Европа; колко скъпо е там и други.В "Клуб на пътешественика", начало 19 ч., 7,50 лв.Празникът на Бургас, рибарите, моряците, пътешествениците (и банкерите) е един от най-симпатичните в годината. Традиционно се отбелязва с пълнен шаран на трапезата, но всякаква риба върши работа - ако не лично приготвена у дома, то поне навън с весела компания. Освен всичко друго, това е и денят, в който се поставя традиционно коледната украса.