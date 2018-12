Какво ще четат депутатите през 2019 г.

© Цветелина Белутова

Левите издания не са подминати - в списъка на поръчката има девет броя вестник "Дума", издаван от БСП, четири "Земя", едно списание "Понеделник" и четири "Нова Зора" на Минчо Минчев, депутат от левицата.

National Geographic magazine плюс "Голяма книга на животните" е за основната сграда.

Оферти за абонамент и доставка са събирани до края на ноември. Основен критерий за оценка е най-ниска цена. На въпрос на "Капитал" по какъв начин са определени конкретните бройки на изданията - дали по заявка на народните представители, дали от парламентарни групи, от ръководството на Народното събрание или от наблюдения на библиотеката, от пресцентъра на парламента помолиха за писмено запитване.

Интерес към жълтата преса наред с ежедневниците и специализираната литература. Това показва информацията за обществените поръчки, които Народното събрание е организирало за абонамент на печатни издания за 2019 и началото на 2020 г., за които е отделило около 120 000 лв. без ДДС. Графиките със заглавията бяха разпространени от Института за пазарна икономика.Най-голям интерес, почти поравно, предизвикват двата всекидневника - "Труд" (30 бройки) и "24 часа" (29 бройки). На трето място е вестник "Стандарт" - 24. Интересно е, че поръчката е одобрена от главния секретар на 9 ноември, близо десет дни след като стана ясно, че "Стандарт" става седмичник. Жълтите клюкарски издания - "Уикенд" и "Галерия", както и вестник "Шоу" фигурират в списъка с общо 24 бройки - съответно единайсет, десет и три. За сравнение - през 2015 г. интересът към този тип издания е бил по-слаб. Сега десет вестника "Уикенд" са разпределени за сградата на площад "Народно събрание" (където се намират освен пленарната зала стаите на парламентарните групи и библиотеката), а една бройка - за тази на площад "Княз Александър I" , където се намират кабинетите на депутатите и където заседават комисиите.Изданията, които доскоро бяха контролирани официално от депутата от ДПС Делян Пеевски, фигурират в списъка с пет броя "Политика", един спортен - "Меридиан мач", девет броя "Монитор", 15 броя "Телеграф". От началото на мандата на 44-ото Народно събрание през 2017 г. Пеевски дойде на работа само веднъж - за да положи клетва.Парламентът плаща и за партийното издание на "Атака" - едноименния вестник, поръчан в шест бройки.В обществената поръчка има малка заявка за регионални издания - "Струма", "Марица", "Вяра", "Старозагорски новини" и "Шуменска заря". Интересно е, че за сградата с кабинетите са разпределени двете бройки на списание "Ева", трите на списание "Осем", едната заявка за "Биограф", но единствениятИма и абонамент за "Капитал", както и за "Капитал Про" - вестникът плюс електронните база данни, класации, допълнителни издания, ежедневни бизнес новини и достъп до сайта (общо 23 бройки). Три към осем е съотношението в полза на сградата на "Княз Александър I" за седмичника и десет към две за пълния комплект - в полза на площад "Народно събрание".Интересът към чуждестранната преса явно не е голям, защото се търси доставка само на по един екземпляр на общо 44 различни издания. Така, ако двама души от състава на парламента (общо 240 депутати) искат да четат Financial Times или The New York Times, ще трябва да се изчакват.