Вечерни новини: Без винетка за Северната тангента, трудно първо европредседателство за Румъния

New Horizons - космическият апарат на NASA, изстрелян през 2006 г., успешно изпрати сигнали до Земята от най-далечната точка, изследвана в историята на човечеството. Става дума за замръзнала скала на ръба на слънчевата ни система, с името "Последната Туле" (Ultima Thule) в астероидния пояс Куипер, която учените се надяват, че ще разкрие някои от тайните на космоса. New Horizons е изпратил няколко снимки на обекта с форма на фъстък, а през следващите дни се чакат по-детайлни снимки, от които да стане ясна и точната му форма.Основната мисия на New Horizons бе да изследва планетата-джудже Плутон и нейните пет луни, което апаратът направи през 2015 г. В последствие той продължи пътуването си към края на слънчевата система и в момента се намира на 1.6 млрд. км след Плутон. През следващите месеци New Horizons ще изследва атмосферата и терена на Ултима Туле, открит през 2014 г. чрез телескопа "Хъбъл".



[Reuters]