Вечерни новини: Елена Йончева с обвинения срещу Боил Банов, ЕС засега отказва отстъпки по Brexit

Както се бе заканила, депутатката от БСП Елена Йончева направи своите разкрития за "данни за корупция, свързана с министър и зам.-министър от ГЕРБ". Оказа се, че данните - под формата на аудиозаписи, се отнасят за настоящия министър на културата Боил Банов. Обстоятелствата около предполагаемата злоупотреба не са твърде ясни, прокуратурата обаче веднага се самосезира и започна проверка. Така отношенията между БСП и ГЕРБ четири месеца преди европейските избори все повече се изострят.Добрата новина е, че след над 20 дни търсене ключовата пътна агенция най-после се сдоби с нов шеф - областния на Ловеч Георги Терзийски. Лошата е, че явно управляващите не могат да си позволят повече грешки в АПИ, тъй като проблемите там отблъскват експертите и се налага ГЕРБ да прибягва до политически назначения.Драмата Brexit продължава по опасен курс, след като депутатите снощи отхвърлиха повечето други варианти и заложиха на един-единствен - Тереза Мей да преговаря за по-добра сделка с ЕС. Брюксел обаче (засега) твърдо отказва да поднови преговорите и това вещае сериозни проблеми.Обвинената в пране на пари от КТБ депутатка от БСП Елена Йончева и нейни съпартийци отвърнаха "на удара" с обвинение към настоящия министър на културата Боил Банов, че като зам.-министър през 2016 г. е ощетил държавата със 700 хил. лв. Йончева представи записи, които според нея доказват, че той е опростил неустойка за закъснение на изпълнителя на проекта за Ларгото - "Антична Сердика". Освен това според нея Банов дава указания как да се фалшифицират документи, така че закъснението да се покрие. Веднага по случая се самосезира прокуратурата. Самият Банов отрече обвиненията и обяви, че има заведено дело за неустойката. Все пак каза и че е готов да подаде оставка. Депутати от ГЕРБ обаче застанаха зад него.Миналата седмица Йончева получи обвинение за пране на пари в особено големи размери от КТБ, като според спряганата за водач на листата на БСП за евровота депутатка това е опит на ГЕРБ да се разправи с нея заради разследванията й за корупция във властта. Тя обеща да продължи с тях, в резултат на което се появи настоящият сюжет. От БСП не твърдят, че министърът има някакви икономически интереси в случая, но питат защо защитава частната компания, а не държавата. Йончева заяви, че според нея не става дума за "схема на Банов", а на правителството на Бойко Борисов.Почти месец след проблемите с новата система за електронни винетки, които доведоха до оставката на председателя на пътната агенция Глосов, най-после бе избран негов заместник. Това е областният управител на Ловеч Георги Терзийски. В случая по-скоро става дума партийно назначение - Терзийски няма опит в управлението на пътни проекти и като цяло професионалният му опит е много далеч от инфраструктурния сектор. По неофициална информация няколко експерти от строителния бранш са отказали да застанат начело на агенцията заради концентрация на скандали напоследък.Агенция "Пътна инфраструктура" е едно от ведомства в държавата, които разпределят най-много пари за поръчки. Ролята на Терзийски ще е наистина важна, тъй като тази година се очаква развръзката по някои от най-важните и скъпи пътни проекти като "Хемус", "Струма", магистралата от София до Калотина, довършването на южната дъга от столичното околовръстно, магистралата Русе - Велико Търново и скоростния път от Ботевград до Видин и др., както и въвеждането на тол-таксите.Тереза Мей се движи към болезнен челен сблъсък с Брюксел, след като снощи британските депутати й дадоха мандат да предоговори алтернативни мерки за проблема с ирландската граница, така че да се избегне твърда граница. Мей получи двуседмичен срок да съживи споразумението с ЕС, макар че самите "алтернативни мерки" остават неизвестни. ЕС очаквано реагира твърдо. Минути след гласуването председателят на Европейския съвет Доналд Туск потвърди, че ЕС не е готов да преразгледа сделката. Тази сутрин и главният преговарящ по Brexit Мишел Барние заяви, че ЕС е "единен" за вече договорената сделка и се придържа към нея.Така, изглежда, "победата" на Мей е на път да се превърне в пирова, тъй като създава нереалистични очаквания, пишат водещите британски и европейски медии. Въпреки че мнозинството депутати снощи се обявиха против Brexit без сделка, на практика точно това ще се случи, ако Мей не успее да получи отстъпки от ЕС, тъй като депутатите гласуваха и против отлагането на Brexit. Все пак има малък шанс Мей да получи каквото иска, тъй като Германия засега не заема категорична позиция против нови преговори. А и подреден Brexit е в интерес на всички страни.Арктически студ скова САЩ. В следващите дни обширни части от Канада и САЩ ще са в зона на изключително ниски температури, като на някои места може да бъдат поставени рекорди. В района на Чикаго термометърът във вторник през нощта е достигнал минус 30 градуса по Целзий, но заради вятъра се усеща като минус 46 градуса.Властите в няколко щата обявиха извънредно положение, защото спускащата се от север вълна може да свали температурата на най-студените места до минус 53 градуса. За сравнение - в момента на Еверест е минус 38 градуса, а на Северния полюс - минус 32 градуса.Това е явление, което може да се случи веднъж на поколение и носи сериозна заплаха за здравето и живота на много хора. Поне 55 милиона души попадат в зоната на най-опасните температури. Заради студа едно от най-големите езера в Америка - езерото Мичиган, замръзна (на снимката). Огромни парчета лед са се образували на повърхността на езерото с площ над 50 хиляди квадратни километра.В четвъртък ще бъдат публикувани предварителни данни за БВП на Европейския съюз и еврозоната за последното тримесечие на миналата година. Очакванията са растежът да се е забавил, като в основата на спада най-вероятно ще е Германия.Излезлите по-рано през месеца предварителни данни показаха, че БВП на най-голямата икономика в еврозоната през миналата година е нараснал само с 1.5% при 2.2% за предходните две. Днес стана известно, че през последното тримесечие френският БВП се е повишил едва с 0.3% на годишна база.Колко високо ще стигне рекордът на банковите печалби, след като през ноември системата отчете резултат от 1.47 млрд. лв., ще стане ясно при публикуването на финансовите отчети за четвъртото тримесечие.Данните ще покажат дали започналата проверка на качеството на активите в шест от институциите на пазара се отразява негативно върху представянето на сектора.Действието на спорния Закон за горивата остава в сила, но да бъдат смекчени финансовите условия за малките компании в сектора. Тези поправки ще гласуват окончателно в залата депутатите утре.Лобисткият в полза на големите търговци с горива закон бе внесен и одобрен миналата година от депутати от всички партии с официален мотив борба със сивия сектор. На практика обаче той щеше да докара по-малките компании до ръба на фалита и така да ограничи конкуренцията. Заради заплаха от протести на собственици на малки бензиностанции и след раздор по темата в КРИБ се стигна до редакциите.и замрази банковите му сметки. Решението бе по молба на венецуелската прокуратура в момент, когато редица държави признават Гуайдо за законен президент на страната, а започналия втори мандат този месец Николас Мадуро - за нелегитимен., за да може след това в нея да се нанесе Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Според сключения договор от средата на януари ремонтът на емблематичната сграда на бул. "Патриарх Евтимий" 2 ще продължи минимум година и половина.Това предвиждат нови правила в Директивата за продажбата на стоки, договорени вчера от европарламента и Съвета на ЕС, които скоро ще бъдат гласувани. Документът има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите в ЕС.Малко известен факт е, че през 60-те години "Бийтълс" са опитали да получат филмовите права за "Властелинът на пръстените". Джон Ленън искал да играел Амгъл, Пол Макартни - Фродо, а групата се надявала режисьор да бъде Стенли Кубрик. Плановете им обаче били спрени от отказа на Толкин, разказва ВВС по повод ново странно стечение на обстоятелствата. Режисьорът Питър Джаксън, който най-накрая успява да пренесе известната история на Толкин на големия екран през 2001 г., ще режисира филм за "Бийтълс". Носителят на "Оскар" ще възстанови напрегнатите мигове от студийните записи на последния албум на групата Let It Be, използвайки 55 часа с непоказвани до момента видеокадри от студиото, правени през 1969 г. В свое изявление Джаксън описва филма като преживяване, за което феновете на "Бийтълс" отдавна мечтаят.