Частният монополист на електронните винетки

Пътната агенция е наредила терминалите за самотаксуване по бензиностанциите да се монтират чак след Нова година

© Надежда Чипева

Темата накратко Заради хаоса в държавната система частната компания сега държи над 60% от продажбите на винетки.

Агенцията, както и австрийците от Kapsch, продължават да мълчат за целия хаос около тола и винетките

Внезапни проблеми



В четвъртък, 31 януари, в ранният следобед сайтът vinetki.bg na ITS спря да работи. Малко след 17.00 от АПИ изпратиха съобщение, че техническите затруднения са отстранени. "Днес следобед имаше затруднения и кратковременно спиране на работата на централната система за продажба на електронни винетки поради техническо затруднение, което не е свързано със софтуера или с натоварването на системата за продажба на винетки на ИТС", уточни Станислава Арнаудова, мажоритарен акционер в ИТС, пред "Капитал".

Станислава Арнаудова: Планираме до две години да влезем в Гърция, Македония и Сърбия



Как кандидатствахте да станете национален доставчик и какви критерии трябваше да покриете?



Кандидатствахме на база огромен 20-годишен опит в сектора. Екипът, както като собственост на компанията, така и като мениджмънт на ИТС АД, е същият, който създаде и разви бранда "2be" от 1996 г. Той беше лидер у нас в продължение на 12 години с над 1000 служители и над 250 милиона евро годишен оборот. "2be" беше един от първите доставчици на GSM услуги на българския пазар изобщо. През 2008-а година решихме да напуснем вече развития и свръхконкурентен пазар, като се насочим към предлагането на нови електронни услуги.



От 2010 година изследваме възможността да продължим своето развитие и да използваме нашия опит в предлагането на електронни услуги. През 2012 година регистрирахме дружеството "Интелигентни трафик системи" АД, след като България обяви, че планира създаването на Национална тол система. От същата година е и първият ни партньорски договор с Kapsch, Австрия - световният лидер в изграждането на тол системи. През следващите години тествахме всички възможни решения за предлагане на тол услуги и тяхната съвместимост с българския пазар.



Тъй като българската тол система е изключително либерална, ние приехме стратегията да се опитаме да бъдем сред първите на пазара и да се възползваме максимално от конкурентното предимство, което ни предоставя тази възможност.



До края на 2018 година успяхме да покрием всички критерии, включително и технически, заложени от държавата, а непрекъснатите обжалвания на процедурата за избор на доставчик за националната тол система ни дадоха необходимото време, всички предлагани от нас услуги да бъдат предварително тествани в симулирана среда. Доказателство за нашата готовност и професионализъм е постигнатият резултат още в първия месец от експлоатацията на системата.



През нашата мрежа от партньори до днешна дата са минали над 450 000 транзакции, като броят на неуспешните е едва 17, което е най-добрият известен ни показател при старт на подобна система. Сайтът vinetki.bg работи безупречно от първите минути на своето въвеждане в експлоатация. Той има най-високата оценка на т.нар. "пенетрейшън тестове" (защита от пробиви при атаки) 10/10, информацията в него е абсолютно защитена, сигурността му е поверена на водеща световна компания в дейността Amazon, има модерна облачна структура и е изключително лек и удобен за употреба.



В момента имаме малко над 60% дял в търговията на електронни винетки и полагаме усилия да го увеличим. Ние сме подготвени да поемем обслужването на още по-голяма част, като нарастването на нашия дял категорично ще доведе до спокойствие на потребителите.



Под каква форма е партньорството ви с А1?



Предложихме партньорство на редица компании, като първи ни се довериха А1, ОМВ, "Лукойл", "Български пощи", "Изипей" и "Ипей", както и верига сервизи "Тахо Венци".



С всеки от тях имаме партньорски договор за развитие на дейността, като целта ни е да предложим цялостна и комплексна услуга на българските потребители. Смятаме да предложим на българските превозвачи цялостно обслужване в областта на тол услугите и да отговорим на всички техни нужди.



Планираме до две години да влезем на пазарите в Гърция, Македония и Сърбия, а до 4 години и на целия европейски пазар. Български превозвачи оперират успешно навсякъде в ЕС и чрез подкрепата си за тях, ние имаме ключа към нашето собствено развитие.



Благодарение на добрата им организация, високия професионализъм на всички техни екипи, работещи по нашия проект, А1 успяха да са първия наш партньор, който се интегрира технически и единствен преди Коледните празници.



Какъв процент комисионна получавате от стойността за продажба на електронни винетки?



Не мога да коментирам търговски въпроси и клаузи за възнаграждение от договори, особено когато сме разписали сериозни клаузи за конфиденциалност с изключително високи неустойки.



Българската държава избра най-консервативния подход и приложи посочената долна граница на възнаграждение. Ние изпълняваме стратегията си да сме "първи на пазара" и рискуваме собствен капитал и ресурс за тези инвестиции, но това е бизнес решението и бизнес риска, който сме решили да поемем.



Като всяко ново начало и за нас е трудно като компания, която е инвестирала между 10 и 12 милиона лева, само за да участва на пазара. Освен да възвърнем първоначалните си инвестиции, ние трябва да успеем да се разплащаме със специалисти, да отворим офиси, да закупим софтуер, много допълнително оборудване и т.н.



Наши доставчици на технически решения с Kapsch, Amazon и българската компания "Мелън Технолоджис", работим и с водеща американска компания за производство на софтуер, водещ френски производител на бордови устройства, в сътрудничество сме и с един от големите мобилни оператори в Европа.



Абсолютно сме готови за пускането и на втората част от системата, а именно тол таксите за автомобили над 3,5 тона.



Имате ли обяснение защо решението, с което сте избрани за Национален доставчик, не е публично?



Въпросите с публичността на документите трябва да бъдат отнесени към държавата. Ние отговаряме и спазваме всички държавни изисквания, необходими за нашата дейност.



Познавате ли лично представители на Kapsch?



Работим в тясно сътрудничество с над 100 специалисти на Kapsch, с някои от които се срещаме и сме преговаряли. Общият брой служители на партньорски фирми, които сме ангажирали в развитието на услугите по предлагане на електронни услуги за таксуване на пътен трафик на българския пазар е над 300.

И още един?



Случайно "Капитал" се натъкна на сайта evinetka.bg, който също твърди, че продава винетки. В т.нар. регистър за доставчици на тази услуга на сайта на АПИ bgtoll.bg не присъства подобен доставчик. В страницата с общи условия няма споменато решение на АПИ или договор с тях. На страницата с общи условия са посочени три различни адреса и две различни дружества като собственици. Първият адрес за контакт е ул. "Незабравка" 9-12 в столицата. По-надолу в условията пък пише: "evinetka.bg (Intelligent Trafic Systems Jsc.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. "Арсеналски" №11, ет. 2." Това е въпросната "Интелигентни трафик системи". В същото време като собственик на сайта се упоменава Brefix Technologies. Фирмата е собственост на Красимир Станков - бивш постоянен представител на България в ООН в края на 80-те и началото на 90-те години, руски дипломант и възпитаник на Московския университет за международни икономически отношения. "Капитал" се опита да се свърже с компанията на посочения имейл адрес, но не получи отговор до редакционното приключване на броя. Твърде възможно е това да е фалшив сайт, създаден с цел измама.

Началото на електронните винетки беше поставено с гръм и трясък. Системата блокира, терминалите отказаха, хората нямаше откъде да се снабдят с винетки, а директорите на пътната агенция си отидоха.На фона на този хаос, оказва се, нещо друго е било доста по-добре подредено. Още докато на власт в АПИ е вече бившият й ръководител Светослав Глосов, агенцията сключва интересен договор, с който по неясна процедура избира един-единствен разпространител на е-винетки. Когато тези дни влезете да подновите винетката си (а повечето хора ще го направят именно в края на януари), е силно вероятно да изберете сайта vinetki.bg, вместо държавния bgtoll.Той де факто е конкуренция на държавния сайт, прибира комисиона за всяка винетка, сключва договори с подизпълнители и печели (буквално и преносно) от кошмара с държавната система. Фирмата зад него също така е близка от години с избрания за изпълнител на тол-системата Kapsch и към момента е монополист на пазара на новите винетки.Информацията изтече първо на не особено известния сайт obshtestvo.org. Там се твърдеше, че има сключен договор между АПИ и компанията "Интелигентни трафик системи", която е избрана за национален доставчик на услуги за тол-системата (НДУ). Тези компании поначало трябваше да се занимават само с тол-системата, а не с винетки. В техническото задание на поръчката за тола дори пише изрично, че НДУ ще "предоставят услуги на потребителите в България по събиране на електронните пътни такси", "работят от името и за сметка на АПИ" и "не продават on-line електронни винетки и маршрутни карти".Очевидно това се е променило впоследствие, защото "Капитал" получи копие от договора, споменат в горната публикация. Той е от 19 декември, няколко седмици преди да настъпи кошмарът за АПИ и е-винетките. "Интелигентни трафик системи" (ITS) изгражда собствен сайт - vinetki.bg, чиято цел, естествено, е да продава електронни винетки. В същото време в договора за тол-системата се иска от избрания изпълнител - австрийската Kapsch, "да реализира уеб портал и мобилно приложение за продажба на електронни винетки". Това очевидно също се е променило, защото малко след Нова година стана ясно, че Kapsch отговарят само за бутона "купи винетка", но целият сайт bgtoll.bg е изграден от друга компания за сметка на АПИ.Интересен е начинът, по който "Интелигентни трафик системи" са избрани за НДУ. Единственото публично съобщение е на сайта bgtoll.bg, където се казва, че с решение на УС на АПИ №20969 от 18 декември фирмата е регистрирана като такъв доставчик. Самото решение не е публикувано никъде.Ден след като е избрала фирмата за НДУ, АПИ публикува и условията за кандидатстване на сайта си. В тях вече става ясно, че обхватът на действие е разширен и компанията най-малкото не е имала равен старт с останалите потенциални заинтересовани. Условията изглеждат доста общи: споменава се, че кандидатите трябва да имат "добра репутация" и "необходимата финансова стабилност", без да се характеризира какво се има предвид под това. Те трябва да бъдат вписани в регистър, който и до днешна дата стои като празен линк на bgtoll.bg.Дружеството "Интелигентни трафик системи" е 80% собственост на Станислава Арнаудова - създател на веригата 2be, купена след това от БТК. Теодора Михайлова държи останалите акции в компанията. Арнаудова обясни пред "Капитал", че е регистрирала дружеството още "през 2012 година, след като България обяви, че планира създаването национална тол-система".Интересен факт е, че ITS се ориентират още тогава към бъдещия изпълнител на тола. "От същата година е и първият ни партньорски договор с Kapsch, Австрия - световният лидер в изграждането на тол-системи", казва самата Арнаудова.Финансовата история на ITS, която според условията е доста важна, е любопитна. След силния старт през 2012 г. с половин милион приходи през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. компанията е почти без приходи и непрекъснато на загуба, при това с 0 заети, сочи справка в регистъра КАПИ. През 2017 г. продължава да има 0 заети, но приходите рязко скачат на 2.5 млн. лв., а печалбата - на 2.25 млн. лв. Според доклада за дейността приходите са от "проучване на пътна инфраструктура".Арнаудова твърди, че са направили инвестиции "между 10 и 12 млн. лв., за да участват на пазара". Източникът на тези средства, уточнява тя, е "собствени средства от моя успешен 22-годишен бизнес в телекомуникациите, както и от конкретната дейност". Фирмата е предоставила в полза на АПИ и 1 млн. лв. банкова гаранция.А конкретната дейност очевидно е доста печеливша. "В момента имаме малко над 60% дял в търговията на електронни винетки и полагаме усилия да го увеличим. Ние сме подготвени да поемем обслужването на още по-голяма част, като нарастването на нашия дял категорично ще доведе до спокойствие на потребителите", уточни тя.Това е безспорен триумф на частния сектор над държавата. Докато потребителите се дивяха пред електронните терминали и на сайта bgtoll, за които държавата плати отделно на други дружества, изпълнителят на vinetki.bg има лъвски дял в пазара на новите такси. Това е без значение за потребителите, които получават еднакви винетки отвсякъде, но не е без значение за държавната агенция - колкото повече винетки продават частните й партньори, толкова по-малко пари събира тя.ITS отказаха да кажат какъв процент комисиона взимат от продажбата на винетни такси. Според условията на АПИ максималната комисионна е 7%, като според копието на договора, който "Капитал" видя, именно това е заложеният процент. Така държавата прибира от всяка годишна винетка не 97 лв., а 90.21 лв.Според условията на АПИ доставчиците трябва да имат или наемат 500 физически обекта за продажба. По тази линия ITS имат договор с А1, OMV, "Лукойл", "Български пощи", "Изипей" и "Ипей". От А1 уточниха за "Капитал", че договорът им е именно с ITS, а не с АПИ, но също отказаха да уточнят комисионата, като заявиха единствено, че става дума за "минимален" процент. Компанията с австрийски собственик също е стар партньор на Kapsch - на сайта на българското подразделение пише, че "[от 2005 г.] "Капш" развива комплекс от дейности с най-големия мобилен оператор в България – "Мтел", който е част от Mobilkom Austria Group"."Капитал" опита да получи официални отговори по темата както от АПИ, така и от Kapsch. Пътната агенция така и не намери време или желание да отговори. Същото важи и за австрийската компания, която упорито отказва да отговаря на каквито и да било запитвания, след като стана ясно, че е подписала скандален анекс с пътната агенция, който я освобождава от много от дейностите и спестява милиони левове на компанията.Докато по официален път обаче всички мълчат, под повърхността продължава да се води мръсна борба. В сайта 19min се появи неподписано "интервю" с адвокатска кантора, която обслужва Kapsch у нас. Съдържанието оневиняваше австрийците, хвърляше вината за хаоса върху директори в АПИ, които са допуснали нарушения на закона, както и обяви, че Kapsch "са притискани" да използват подизпълнители като "Контракс" и "Нованор", които имали влияние в агенцията. Лиляна Деянова от "Нованор" коментира, че нямат интерес към поръчката, а интересното е, "че някой печели нещо и не го прави както трябва". Йордан Йорданов от "Контракс" също отрече.От PR агенцията на Kapsch обясниха, че дружеството се обслужва от четири кантори в България, но никоя не е упълномощавана за подобно интервю. На следващия ден в 19min се появи още един неподписан текст, който пък показваше имейл от директор в АПИ до представители на веригите бензиностанции. В него се уточнява, че агенцията е наредила терминалите, от които се купуват е-винетки на бензиностанциите, да не се монтират покрай коледните празници, а чак след 2 януари. Това до голяма степен обяснява хаоса и липсата на готовност в много части на страната и безспорно е подпомогнало частния партньор на АПИ.Тъй като 19min не е особено достоверен източник, "Капитал" успя да потвърди самостоятелно истинността на мейла. Представители на вериги бензиностанции коментираха пред "Капитал", че са се срещали с АПИ по оперативни причини, т.е. да уговарят процеса на разпространение на електронни винетки, като графикът на поставяне на терминалите се определя от АПИ. Източник, участвал в тези разговори, потвърди, че има такъв имейл и нареждане на АПИ да се отложи монтирането на терминалите за 2 януари. Източникът обаче уточни, че писмото е продължение на кореспонденция, която идва от Kapsch, които казват, че искат да се потвърди, че монтирането се прекратява покрай празниците.