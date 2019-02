Топ обявите за работа на Karieri.bg

Създадена от технологичния гигант Microsoft, .NET е предпочитана платформа за много от водещите IT компании в света заради своята надеждност и възможност за значително скалиране на приложенията. Това поражда високо търсене на специалисти с необходимите знания и експертиза както в България, така и в глобален мащаб. Платформата е предпочитана и от самите разработчици на софтуер, тъй като позволява създаването на модерни уеб, десктоп и мобилни приложения с един от най-широко използваните езици за програмиране - C#.Какво означава това за всички, които тепърва се насочват към софтуерното инженерство и конкретно към света на .NET? Платформата вече се е наложила и налице са редица индикатори, че ще продължи да бъде сред водещите технологии в обозримо бъдеще. Нуждата от специалисти на пазара на труда ще се запази, а може би и ще нарасне.Тук идва важният въпрос как да поставите основите и какви знания са ви необходими, за да станете добър .NET специалист.Първата стъпка е да изградите фундаментални умения по програмиране. От познаване на различните типове данни, през използването на променливи до прилагането на ключови концепции като използване на масиви, методи и обекти.Като усвоите ключовите принципи на ООП, постепенно ще разберете как с тяхна помощ да разрешавате проблеми от реалния свят с код. Хубавото тук е, че знанията са общовалидни и следователно лесно преносими и полезни за всеки език за програмиране, базиран на обекти, като C++, Java, VB.Net и PHP. Няма човек, който да пише безгрешен код. Неминуемо и във вашите решения ще има грешки, но важното е да знаете как да ги откривате и неутрализирате навреме. Финалната стъпка от подготовката ви е да започнете да разработвате от нулата модерни приложения, които използват най-актуалните уеб стандарти и се отличават с висока сигурност и скалируемост, с помощта на платформата ASP.NET MVC.С усвояването на тези умения ще станете full-stack .NET програмист. Какво означава това? Ще владеете всеки етап от създаването на едно приложение - разработката както на видимата за потребителите част (front-end), така и на сървърната част (back-end), чрез която можете да достъпвате, съхранявате и управлявате своите данни.Ако търсите нова работа или развитие в IT сектора, може да разгледате обявите за работа на Karieri.bg Световната банка търси:Veo Worldwide Services Bulgaria търси:"ПСТ груп" ЕАД търси:търси:търси:търси:търси:търси:търси:търси:търси:търси: