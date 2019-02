"Джи Пи груп", ГБС и "Трейс" продължават в търга за газовата връзка с Гърция

Първата копка на газовата връзка Гърция-България трябваше да се случи още преди края на българското председателство на ЕС през юни 2018 г., но дори година по-късно изборът на строител и доставчик на тръби е далеч от края си

© Цветелина Белутова

Само български и гръцки фирми са поканени да подадат оферти в обществената поръчка за изграждането на газовата връзка с Гърция. Това става ясно от резултатите от предварителния подбор на кандидатите, които са публикувани в профила на купувача още на 1 януари, но Министерството на енергетиката не е намерило за необходимо да ги обяви публично.Търгът за 145 млн. евро без ДДС привлече общо 11 кандидата, но световните компании с опит в тази сфера са отстранени от оценителната комисия на проектната компания за 183-километровата тръба от Стара Загора до Комотини - "Ай Си Джи Би" АД (ICGB), в която акционери с равно участие са БЕХ и гръцко-италианското дружество IGI Poseidon. В състезанието са останали само големите български строители "Джи Пи груп", "Трейс груп холд" и "Главболгарстрой", както и гръцките "Терна", "Актор" и "Джей енд Пи – Авакс". Всички те формално си партнират с чуждестранни фирми, за да покрият високите изисквания за изпълнението на проекта, но е ясно, че основното строителство на място ще се извършва именно от тях.През септември 2018 г., когато стана ясно кои фирми са проявили иинтерес към процедурата, директорът на "Ай Си Джи Би" от гръцка страна Константинос Караянакос обяви, че "компаниите са с доказан опит и утвърдени в международен план" и, че "могат да се справят с изпълнението на строителството". От днешна гледна точка обаче ситуацията изглежда по-различна.От поставените в обществената поръчка минимални критерии към кандидатите големите български строителни фирми покриват само този за оборот от 150 млн. евро през последните три финансови години. Тъй като толкова мащабно газопреносно съоръжение като интерконектора с Гърция не е строено в страната през последните 8 години, какъвто срок е поставил възложителят, за покриване на техническите изисквания са създадени смесени дружества с чуждестранни компании.В случая "Трейс груп холд" си партнира с френската Spiecapag в консорциума "Спикапаг-Трейс-Ай Джи Би 2018" (Spiecapag Trace IGB 2018"). Чуждестранният партньор е с 90-годишна история и е един от водещите в света строители на петролни и газови тръбопроводи. От сайта на Spiecapag се разбира, че досега компанията е положила над 50 хил. км тръби в повече от 60 държави."Джи Пи груп" и "Главболгарстрой Интернешънъл" пък играят заедно в ДЗЗД "Ай Джи Би – 2018", където чуждестранен партньор им е италианската "Бонатти" (Bonatti). Компанията от Апенините също има богата история в строежа на газопроводи. Последно дружеството спечели търга за част от газопровода EUGAL от балтийския бряг на Германия до Чехия.Гръцките компании "Терна" и "Актор" също са прибегнали до чужда помощ като кандидатстват съответно с обединенията "Макс Страйхер – Терна/АйСиДжиБи" (в което влиза германска Max Streicher) и "СиПиПи - Актор" (с китайската China Petroleum Pipeline Engineering Co.). Самостоятелно играе единствено "Джей енд Пи – Авакс", която е клон на гръцката едноименна компания и е участвала в търговете за строителство на магистралите "Марица" и "Струма".Всички големи чуждестранни компании са отстранени от конкурса на основание чл. 107, т.1 от Закона за обществените поръчки - не отговарят на поставените критерии за подбор или не са изпълнили друго условие, посочено в обявлението. Самостоятелно в поръчката участваха четири компании. Това са италианските "Сичим" (Sicim S.p.A) и "Сайпем" (S.P.S. P/C. Saipem SPA), която е дъщерна на Eni и участва в строежа на "Син поток", а също така бе избрана да положи тръбите на "Южен поток", преди проектът да бъде прекратен. Турската "Фернас" (Fernas Construction Company Incorporated), която има разнороден бизнес в инфраструктурното строителство. Консорциумът "Кобра- СИМИ-СОКАР", в който влизат американската Cobra, испанската CYMI и азерската SOCAR, както и обединението "Сицилсалдо-Нуова Гицони-Интракат" с участници италианските Sicilsaldo и Nuova Ghizzoni.В надпреварата участваше и още една българска компания - "Геострой". Тя бе част от консорциум "Прометей-Гео", в който основна роля има руският концерн "Закнефтегазстрой – Прометей", чиято дейност е изграждането на големи тръбопроводи в Украйна, Беларус и Близкия изток. Но и това обединение не е поканено да предостави оферта поради пропуски в документацията.Изборът на строител за газовата връзка започна на 2 май 2018 г. и се извършва чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки на два етапа. В случая сега е приключил предварителният подбор, като предстои фаза на разглеждане, оценка и класиране на офертите на отсятите след първия етап кандидати.По план предварителният подбор трябваше да приключи до края на октомври, но се забави с три месеца. Сега плановете са победителят да бъде обявен през лятото, но дори да няма обжалвания пак няма да е сигурно, че строителството ще започне веднага.Започналият още на 11 декември 2017 г. търг за изработката и доставката на тръбите за газовата връзка също не е приключил все още. Бюджетът му е 60 млн. евро без ДДС и той също се провежда на два етапа. Според последната информация от сайта на "Ай Си Джи Би" в момента е на етап "подаване на оферти"Предварителния подбор на заявилите интерес 9 кандидата приключи на 18 май 2018 г. като до следващия етап бяха допуснати само три фирми. Това са турската Erciyas Celik Boru Sanayi (Erciyas Steel Pipe Co), гръцката Corinth Pipeworks и българска "Топливо-2" на Васил Щраков, който е и управител на сдружение "Топливо".Тук големите международни компании с доказан в сферата опит също бяха отстранени. Става дума за индийските Welspun Corp., която е вторият по големина производител на стоманени тръби в света, и Jindal SAW, водещите руски производители на тръби Chelyabinsk Pipe Plant и JSC Zagorsk Pipe Plant, както и германският стоманен гигант Salzgitter Mannesmann International.