Отрова в руската салата

"Заключенията от токсикохимичните експертизи са показали, че в отработено кафе от кафемашината в дома на г-н Гебрев, както и в органична материя, има следи от хлорпирифос – инсектицид, който е силно токсичен и който се ползва за борба с неприятели по земеделските култури." Това заяви Сотир Цацаров в понеделник след срещата при премиера, която трябваше да покаже, че България работи по разследването. Цацаров няколко пъти посочи името на веществото "хлорпирифос", като каза, че следи от него са открити включително в салата от рукола, която Гебрев е ял вечерта, в която му е прилошало.



Твърдението на главния прокурор е интересно по една основна причина - това е може би най-малко вероятното вещество от всички, които може да са предизвикали отравянето на Гебрев, сина му и технологичния директор на "Емко", като в същото време изглежда и най-безобидният за българските власти вариант.



След като Емилиян Гебрев през 2015 г. излиза от кома и се стабилизира, ВМА поръчва независимо изследване за веществото, което го е отровило. Лекарите се допитват до две лаборатории в Европа, които могат да го направят. Едната - швейцарската Spiez, която три години по-късно работи и по разследването за Скрипал, отказва. Съгласява се финландската Verifin - Finish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention. Поискана е много голяма сума - от порядъка на 40 хил. евро, която е заплатена от Гебрев. Пробите от него и сина му са изпратени там и на 18 юни 2015 г. лабораторията произвежда доклад с резултати.



Преглед на оригинала Цацаров избра да спомене хлорпирифос - най-безвредното вещество от списъка с предполагаеми отрови на финландската лаборатория

Автор: Капитал



Основният извод в него е, че не са открити следи от химикали, които са забранени от конвенцията за борба с химическите оръжия. Към 2015 г. това изглежда, че приключва случая. Три години по-късно обаче - след отравянето на Скрипал и дъщеря му, се разбира за веществата от семейството на "Новичок". Според свидетелствата на един от създателите на тези отрови една от основните цели при синтезирането им (освен да са смъртоносни) е да заобикалят конвенцията за забрана на химическите оръжия. Това, заедно със сходните симптоми при отравянето, дава на Гебрев основания да поиска повторно разследване на неговия случай.



Докладът на Verifin заключава категорично, че става дума за органофосфорно съединение, каквито са много пестициди. Такива са и отровите от семейството на "Новичок".



Финландската лаборатория изброява 13 вещества в резултатите от изследването на Гебрев. От тях забранени за употреба в ЕС са 11, а едно е и контролирано от конвенцията за борба с химическите оръжия. Единственото, което е позволено, е цитираното от Цацаров - хлорпирифос. То обаче е и най-малко вероятното да причини отравянето на трима души. За да има токсичен ефект, от него трябва да се приеме доза от около един грам на килограм тегло. Това означава, че всеки от тримата трябва да е погълнал между 80 и 100 грама от него, което граничи с абсурда. Още по-невъзможна е дозата при проникване през кожата - около 2 грама на килограм. Едва ли има начин някой да втрие незабелязано в кожата на друг около 200 грама от каквото и да е. За токсичен ефект при вдишване пък се изисква тримата да се били поне четири часа в среда с висока концентрация на това вещество.



Отравянето с хлорпирифос изглежда практически невъзможно, но пък това е единственото вещество, за което може да се даде безобидното обяснение, че е попаднало в салатата от рукола.



В доклада на Verifin обаче има и едно съединение, което може да доведе до отравяне в минимална доза и е контролирано от конвенцията за борба с химическите оръжия, макар и да не е в забранителния й списък . Това е пестицидът "Амитон", познат в Русия като "Тетрам", a в средите на хората, ангажирани с химически оръжия - като VG. Той е стотици пъти по-токсичен от хлорпирифос. Смъртоносната му доза е подобна на зарина - около 172 микрограма на килограм тегло.



VG e от семейството на "Новичок" - веществата, синтезирани от руските химици на базата на вече съществуващи отрови, така че да се избегнат ограниченията на конвенцията за забрана на химическите оръжия.



В петък финландското издание Helsingin Sanomat публикува статия по темата, в която разкрива, че пробите на Гебрев се съхраняват в лабораторията.



Преглед на оригинала В изброените от Verifin съединения е и едно, което е от семейството на "Новичок"

Автор: Капитал