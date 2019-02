Вечерни новини: Борисов отмени изборните поправки, бъдещият европарламент ще зависи от крайната десница

© Юлия Лазарова

Фотограф: Георги Кожухаров

[Reuters]

Противодействието срещу промените в Изборния кодекс имаше успех. Очевидно, въпреки че в последните години обществото обръгна и прие действия, ограничаващи свободата във всичките й измерения, са останали психологически граници, чието разбиване води до ответна реакция, която не може да бъде пренебрегната. Обезсмислянето на преференциите, замислено най-вероятно да помогне на управляващите, мобилизира опозицията.За понеделник вечерта социалистите бяха организирали протестен митинг пред Народното събрание, след като в неделя решиха, че напускат парламента. Евродепутатът Светослав Малинов от ДСБ пък съобщи, че до края на деня демократичната общност ще излезе с призив за обща листа за евровота. Разпиляването на десните заради блокирането на преференцията най-вероятно беше една от целите на управляващите.Очаква се все пак и реакцията на президента Румен Радев, но тя няма как да не е срещу отнемането на правата на избирателите. Въпрос на тактика - дали ще наложи вето, или ще сезира директно Конституционния съд.Бойко Борисов обаче отне ефекта на всички тези дейности, като още преди обед свири "Отбой" на депутатите от ГЕРБ.Времето е подходящо за активни действия - като за февруари е необичайно топло. Но това ще е така само до петък, когато се очаква рязко застудяване - първо с дъжд, а в събота и със сняг. Динамично, но за кратко, твърдят синоптиците. Все пак ще бъде най-студеното време за февруари.Изпълнителната комисия на ГЕРБ се събра извънредно по настояване на партийния лидер Бойко Борисов и реши, че мнозинството ще се откаже от част от вече приетите промени в Изборния кодекс. Управляващите ще върнат възможността за пренареждане на листите с кандидати за евродепутати, народни представители и общински съветници. Миналата седмица те повишиха прага за валидността на преференциите, така че ги направиха неработещи. Освен това ГЕРБ се съгласиха да бъде избрана нова Централна избирателна комисия, тъй като мандатът на действащата изтича. Миналата седмица мнозинството отхвърли предложението на БСП процедурата да започне с аргумента, че новият състав няма да има време да се подготви за евровота.Намесата на Бойко Борисов идва най-вероятно след като през изминалите дни управляващите са видели обществената реакция за промените в кодекса. И дясната, и лявата опозиция, а дори и партньорите в управлението от ВМРО реагираха бурно. БСП дори обяви, че напуска парламента. С изпреварващия си ход Борисов опитва поне да минимизира ефекта от очакваната негативна реакция на президента Румен Радев. Новите стари текстове вече са подготвени от депутати от ГЕРБ.Десноцентристите ще останат най-голямата група в Европейския парламент след изборите през май, на които обаче се очаква увеличаване на местата на крайнодесните. Данните са на Kantar publiс - селекция от проучвания на национални социологически агенции. Представителите на ЕНП и на левицата общо ще имат под половината от мандатите в следващия ЕП, показват прогнозите. ЕНП ще спечели 183 от общо 705 места, или 26%. В момента тя разполага с 29%. Левоцентристкият Прогресивен алианс на социалистите и демократите (С&Д) ще вземе 135 места - намаление с 6 процентни пункта до 19% от всички, което отчасти се дължи на загубата на британските представители след Brexit. Двете крайнодесни евроскептични групи сред общо осемте в сегашния парламент ще увеличат дела си от 10 до 14%.Съюзът на германския канцлер Ангела Меркел (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) ще остане най-голямата отделна партия с 29 мандата, но с много малка преднина спрямо италианската "Лига" - крайнодясната партия, част от управляващата коалиция в Италия, която се очаква да има 27 мандата.За България данните на национално ниво са следните - ГЕРБ - с 34.8% от гласовете, БСП - с 33.1%. На трето място ще е ДПС с 10.4% подкрепа, следвана от коалиция "Обединени патриоти" (8%), "Демократична България" (3.8%), Реформаторски блок (2.3%) и "Воля" (1.7%). Тези данни са доста предварителни, доколкото не е известно дали "Обединени патриоти" ще се явят в този формат на изборите. Засега съгласие между ВМРО, НФСБ и "Атака" няма. Това прави проблематично прескачането на естествената бариера от близо 6% за спечелване на мандат.Заради реконструкция на централния площад в Пловдив в понеделник беше демонтирана скулптурата "Спиралата", която символизира Европейския съюз. Тя беше поставена там през 2007 г. по повод членството на България в организацията. "Символизира безкрайността и връщането на страната в Европа", каза авторът й Жорж Трак пред "Капитал", разочарован от решението на общината. Творбата е дарение от него и от "Гражданския клуб" в града и в нея няма вложени никакви обществени средства. В "Спиралата" има седем тона хром-никел. Скулпторът ще я съхранява. Според него е въпрос на акт на уважение от страна на кмета да каже защо повече не я иска.Още преди да спечели поста през 2011 г., Иван Тотев като областен управител поиска да се демонтира паметникът на Филип Македонски от центъра на града, дарение от Солун. В първите дни от встъпването си в длъжност пък нареди да бъде премахнат бикът от изкуствен камък пред сградата на общината и го върна на неговия автор. През 2015 г. беше отстранена "Арката" на Димчо Павлов, поставена в Цар-Симеоновата градина по повод 100 г. от първото търговско изложение в Пловдив. През 2017 г. по негова идея общинският съвет се занимаваше с намерението му да демонтира паметника на Гюро Михайлов, но в крайна сметка той беше запазен. Засега въпросът за "Альоша" не е поставян.Във вторник ще бъдат отворени офертите за изграждането на втория лот от 24-километровата отсечка на магистрала "Струма", Кресна - Крупник. Този участък е дълъг 10.4 км, като в него се включва и обходният път на Кресна, който е 5.5 км. Предвиждат се четири тунела - "Тисата" (171 м), "Света Неделя" (1.3 км), тунел "Кресна 1" (358 м) и "Кресна 2" (230 м). Ще има и 11 виадукта, девет надлеза и подлеза. Индикативната стойност на този лот е 431 млн. лв. без ДДС.В петък бяха отворени офертите за първия лот от отсечката Кресна - Крупник. Прогнозната стойност е 444.7 млн. лв. без ДДС. Поръчката привлече десет оферти, в които са представени всички по-големи пътностроителни компании в страната. Финансирането все още не е осигурено. Правителството даде заявка, че ще подаде апликационната форма към управляващия орган на оперативната програма "Транспорт" през март.Комисията за подбор на три български кандидатури за европейски прокурор ще обяви резултатите от събеседването с кандидатите утре. Въз основа на тези резултати до 13 март Министерският съвет трябва да изпрати трите имена в Брюксел, където ще приключи изборът на един от тях в бъдещата служба на европейския прокурор.На първи етап от подбора се явиха седем от общо осем души предварително заявили участие. Те бяха изслушани публично в понеделник във Висшия съдебен съвет. Това са прокурорите във Върховната касационна прокуратура Божидар Джамбазов и Сава Петров, Бойко Атанасов от столичното следствие, Десислава Пиронева, Елка Ваклинова и Светлана Шопова-Колева от Софийската градска прокуратура и съдията от Административен съд София-град Теодора Георгиева.И в понеделник, както през последните дни на миналата седмица, а всеки опит да се влезе в него завършваше с поява на съобщението The page cannot be displayed. Причината за блокажа е кампанията по депозиране на планове за обучение по закона за мръсните пари, в рамките на която всички задължени лица по закона, а те са огромен брой граждани, фирми и институции, трябва да представят годишните си разчети как ще се учат да идентифицират мръсни пари.Тази инициатива ще е част от мерките срещу замърсяването на въздуха. Обещанието е на министър Нено Димов, който присъства на заседание на парламентарната екокомисия в Банско.се твърди в доклад на медийната комисия към британския парламент. Той е резултат от 18-месечно разследване на дезинформационните кампании. В документа се обвинява компанията, че целенасочено е пречила на разследването и не е спряла опитите на Русия да манипулира изборите.край София, съобщи Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" в общината. Той определи случващото се като "екологична катастрофа", но нямало опасност за здравето на хората. Районът е отцепен в периметър от 1 километър.Германски високоскоростен влак с 240 пътници дерайлира в неделя вечерта. Няма пострадали, но е възможно движението да бъде спряно до вторник вечерта.Премиерът на Австралия Скот Морисън заяви, че неназована чужда държава е нападнала компютърните мрежи на парламента и е засегнала основните политически партии. Според киберексперти извършителят е действал много умело, каза Морисън. Засегнати са също така мрежите на Либералната партия, на Австралийската лейбъристка партия и на Националната партия. "Нашите служби за сигурност засякоха този акт и действаха решително да му се противопоставят. В момента подсигуряват мрежите, за да защитят потребителите им", добави премиерът, цитиран от AFP. За пробива в сигурността на компютърната мрежа, използвана от всички депутати и техните помощници, беше съобщено на 8 февруари. Местни медии цитираха източници от службите за сигурност да казват, че Китай може да стои зад атаките, но Морисън не уточни това.През август 2018 г. Австралия забрани на китайските телекомуникационни компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. да участват в изграждането на следващото поколение мрежи 5G. По този начин тя съобразява политиките си с тези на САЩ по въпроса и подчертава загрижеността си относно възможността за извършването на киберпрестъпления от страна на Пекин.