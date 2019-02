Вечерни новини: Мей предлага отлагане на Brexit, ГЕРБ ще редактира правилата за мръсните пари

[Reuters]

[Asscociated Press]

Фотограф: Явор Мичев [2019 Sony World Photography Awards]

Опитът дотук сочи, че що се отнася до Brexit, всичко е предпоследно. И все пак днес сякаш основните сценарии горе-долу станаха ясни. Британските депутати ще гласуват сделката на Тереза Мей - такава, каквато тя успее да я договори с ЕС до 12 март. Ако я отхвърлят, пред тях ще има две възможности: да отложат Brexit и да решат искат ли или не Brexit без сделка.Иначе в България в спокойния вторник малкото новини дойдоха от управляващите и бяха в стил "тоягата и морковът". Докато премиерът Борисов се хвалеше с исторически ниските нива на контрабандни цигари и поиска същите строги мерки и резултати и при горивата, то лидерът на групата на ГЕРБ в парламента Цветан Цветанов обеща ремонт на новите правила в Закона срещу изпирането на мръсни пари, които създават огромна бюрокрация. Редом с това и финансовият министър Горванов обеща на бизнеса да преразгледа друг проблемен норматив, в който има спорни и затормозяващи текстове - Наредбата за касовите апарати.Ако британските депутати отново отхвърлят сделката на Тереза Мей при вота на 12 март, то британският премиер ще им предложи гласуване по други два сценария: Brexit без сделка и отлагане на напускането на ЕС. Това обеща днес британският премиер. Тя има още две седмици да договори с Брюксел промени относно спорните аспекти на споразумението за напускане. Ако обаче претърпи провал, депутатите ще получат два отделни вота. Първият ще е да се произнесат дали може да има Brexit без сделка, така че "напускане без сделка на 29 март да може да се случи само ако в парламента има изрично съгласие за това". Вторият ще е за молба за удължаване на двегодишния преговорен процес, за да се отложи излизането от съюза след 29 март.Това е опит на Мей да избегне унизително поражение в сряда, при което депутатите на практика може да поемат контрола над процеса по Brexit. Същевременно лейбъристкият лидер Джереми Корбин заяви, че партията му ще застане зад варианта за друг референдум за ЕС, ако не успее да прокара своите предложения за Brexit през парламента в сряда. Лейбъристите посочват, че ако сделката на Мей мине през парламента следващия месец, тя трябва да бъде подложена на обществено гласуване, като другата опция трябва да бъде оставане в ЕС.След протести на адвокатската гилдия председателят на вътрешната комисия в парламента Цветан Цветанов обяви, че работна група ще прецезира текстовете в Закона срещу изпирането на мръсни пари. Проблемът на адвокатите е основно, че няма как да опазят професионалната си тайна.Реално новите правила - в закона и наредба към него създават огромно бюрокрация. Само преди две седмици в ДАНС над 100 хиляди лица - фирми, държавни структури, адвокати, финансови дружества и много други, трябваше да подадат план за обучение по закона, който можеха да свалят от сайта на разузнавателната агенция. Но тъй като нямаше кампания, хиляди не знаеха, затова могат да станат обект на големи глоби. Следващият близък срок е 12 май, когато всички отново трябва да приемат и изпратят до ДАНС и вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. За отмяна на тази бюрокрация засега управляващи и депутати не говорят.Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна във Виетнам с бронирания си влак рано тази сутрин за втората си среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп на 27 и 28 февруари, на която двамата ще продължат диалога, започнат в Сингапур през юни м.г., и ще се опитат да постигнат споразумение за отказ на Пхенян от ядрената му програма. От границата Ким се отправи под изключително засилена охрана с кола към Ханой, където ще се състои срещата. По-рано днес в Ханой кацна и държавният секретар на САЩ Майк Помпейо. Президентът на САЩ се очаква да пристигне тази вечер.Не се очаква срещата да бъде по-различна от първата в Сингапур. Тръмп и по-голямата част от света искат Северна Корея да прекрати ядрената си програма и да унищожи ядрения си арсенал. През последните седмици Тръмп публично намали очакванията си и обяви, че се надява да получи обещание С. Корея да не тества повече нови бомби. Това обаче е далече от разоръжаване на съществуващите.Когато въздухът в Прага е прекалено замърсен, в бъдеще общественият транспорт в чешката столица ще бъде безплатен. Схемата за борба с мръсния въздух ще позволи на всеки, вкл. на туристите, да се възползват от безплатно пътуване, каза говорител на градската администрация. В Прага годишно дните със силен смог не са много - между пет и седем, главно заради автомобилите. Така очакванията са, че мярката ще струва около 200 хил. евро на година.Същевременно градът започва информационна кампания за насърчаване на споделеното пътуване и планира да повиши глобите за шофьорите, които нарочно махат филтрите за частици на автомобилите си, за да пестят бензин., съобщи гуверньорът на централната банка на страната Борис Вуйчич. Този ход ще позволи на страната да се присъедини към механизма през 2020 г. Това е приблизително година по-късно от очаквания краен срок за България, която се надява на влизане в ERM II и банковия съюз до средата на 2019 г. Румъния от своя страна се надява да се присъедини към механизма през 2024 г., предвиждат промени в Закона за електронните съобщения, публикувани за обществено обсъждане. От 15 май тази година влизат в сила нови правила, ограничаващи цените за мобилни и фиксирани гласови и текстови съобщителни услуги в рамките на ЕС.Той беше отстранен, след като бе доказано, че е преписал 90% от съдържанието на докторската си дисертация. Въпреки че плагиатството е установено, Василев не може да бъде уволнен, тъй като недостатък в действащото законодателство предвижда... той сам да се самонакаже.Снимката "Солта на морето" (The Salt of the Sea) на Явор Мичев е избрана за най-добър кадър от фотограф от България в раздел "Любители" на конкурса Sony World Photography Awards за 2019 г. Българският победител бе обявен днес от Световната фотографска организация и Sony заедно с носителите на всички 62 национални награди и победителите в десетте категории от раздел "Любители".Те ще продължат да се състезават за титлата "Любител фотограф на годината" и наградата от 5 хил. долара. Победителят ще бъде обявен заедно с победителите в категориите за "Професионалисти" на официална церемония в Лондон на 17 април.Всички снимки могат да бъдат видени на www.worldphoto.org