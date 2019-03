Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Ангел Джамбазки в компанията на екологичния министър и бивш председател на Института за дясна политика Нено Димов (вляво) и наследника му на този пост Георги Харизанов (вдясно) водеха рекламираната с билборди конференция, организирана от Алианса на консерваторите и реформистите в Европа (АКРЕ)

© Анелия Николова

"Бъдещето на Европа: Традиционализъм, християнски ценности, патриотизъм". Там той отново даде заявка да се намести в попренаселената откъм дребни формации битка за консервативния гласоподавател. Евродепутати на левицата, водени от Сергей Станишев, пък призоваха от Пловдив ръководството на БСП бързо да се захване с реденето на листите.





Извън политиката уикендът не поднесе особено много новини, като медиите запълваха липсата им с раздъвкване на криминалната хроника от седмицата. Темата с ареста на семейство Арабаджиеви в Испания получи кратък нов тласък с изказвания пред bTV на Георги Семерджиев (Жоро Шопа), в чиято къща са открити. Повдигнатите обвинения от САЩ за създателката на OneCoin Ружа Игнатова и ареста на брат й също попаднаха в радара на телевизиите, които за последно следиха темата преди над година, когато прокуратурата претърсваше офисите на компанията в София.

Предвид близостта на г-н Миленков с финансовия министър Горанов и обслужваното от него статукво имаме основание за съмнения относно автономността на неговите бъдещи решения. Това ще бъде от огромно значение само след броени месеци, когато трябва да се изпълняват препоръките на ЕЦБ за оздравяване на проблемни банки", пише в становището.



Там се изтъкват още ограничените резултати на синдиците на КТБ по осребряването на активите на КТБ, както и се отправят обвинения за политически или корпоративно мотивирани действия от тях. "Синдиците на банката често се държат като адвокати на кръга около Бойко Борисов и Делян Пеевски в опитите му да сложи ръка върху активите на КТБ. Пресен е случаят с "Дунарит", се казва още в документа.

Руските туристи намаляват с 15 и 25% за летния сезон, сочат данни за ранните записвания, които цитира министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю пред БНР. Гръцките и турските туристи през зимния сезон също са намалели. По нейни думи расте броя на немските туристи, който миналата година е достигнал 900 хил. души.

В столицата Москва и в още няколко града в Русия се проведоха протести срещу предлаганото законодателство, което според организатори цели затягане на контрола от Кремъл върху интернет и налагане на цензура. Защитниците на проекта настояват, че целта е да се направи руският интернет по-независим и да се осигури защита на страната срещу кибератаки. На 12 март, вторник, предстои първо гласуване на спорните текстове в долната камара на Думата.

Самолет Boeing 737 на етиопските авиолинии се разбил със 157 души на борда, като няма оцелели. Самолетът е пътувал от Адис Абеба до Кения, като катастрофата се е случила малко след излитането му. Според местните медии самолетът е бил нов, а причината за катастрофата още не е изяснена. Сред загиналите има хора от 33 националности, като няма данни сред тях да има българи.

Ключова седмица за Brexit с три вота в парламента



Британските депутати ще гласуват във вторник споразумението за Brexit на премиера Тереза Мей. Ако го отхвърлят, те ще решат в последващи вотове дали Обединеното кралство да напусне ЕС без сделка и дали Brexit да бъде отложен.



Всяко удължаване на член 50, според който Великобритания трябва да излезе от съюза на 29 март, ще се нуждае от единодушното одобрение на ЕС. Според британската ВВС засега само един министър е заявил, че смята, че сделката на Мей ще мине през парламента.

При сравнително спокойствие откъм събития почивните дни преминаха основно под знака на политическо говорене като загрявка за започващата кампания за изборите за Европейски парламент. Премиерът Бойко Борисов използва трибуната на Осмата академия на женския актив в ГЕРБ, за да парира поредната порция коментари за сближаване на управляващата партия с ДПС. Повод за тях стана приетата на първо четене амнистия на 8 млн. лв. дългове на Главното мюфтийство към бюджета, което беше прокарано от двете сили. "Никога не сме били, няма и да бъдем в коалиция с ДПС. Да излезе БСП и като нас да заяви. Да видите какво гърчене ще започне", каза Борисов.Паралелно с това евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки откри конференцияСкоростното издигане в петък на Радослав Миленков за ключовия пост на подуправител на БНБ, който ще регулира банковия сектор, засега не генерира политически реакции от парламентарните партии, като оставя впечатлението за предизвестен избор. До момента единствената негативна реакция идва от "Демократична България", които призоваха гуверньора Димитър Радев да оттегли своята кандидатура.Основните аргументи на коалицията са политическите обвързаности на Миленков и спорните му действия по контрола над синдиците на КТБ в качеството му председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. "В понеделник при внасянето на бюджетните си искания американският президент Доналд Тръмп вероятно отново ще се сблъска по темата с доминираната от демократите долна камара на парламента. Сумата надвишава в пъти одобряваните разходи за гранична сигурност в последните години. Тя е и малко повече от събраните от Тръмп чрез въвеждане на извънредно положение.Затова и очакванията са искането да бъде отхвърлено. Някои анализатори виждат в него не толкова опит реално да се прокара, колкото политическа подготовка за кампанията за преизбиране на Тръмп. При предишната му кампания изграждането на стената беше крайъгълен момент и сега вероятно много от реториката му ще е насочена към завършването й.С известно закъснение следващата седмица се очаква най-сетне да бъде обявена процедурата за избор на стратегически изпълнител за проекта АЕЦ "Белене". Като потенциални инвеститори и производители на оборудване за централата досега са сочени Китайската национална ядрена корпорация (CNNC), френската "Фраматом" (бившата Areva) и руската "Росатом", която преди дни за пореден път обяви готовност да участва. От края на миналата година има и писмо от General Electric, които виждат своето участие като потенциален инженер на проекта и като доставчик на турбини или определени модули - компанията има съвместно предприятие с "Атоменергомаш" за такива елементи. Възможно е да се появят и други кандидати, най-малкото защото българското правителство може да изпрати покани до когото реши. Според вицепремиера Томислав Дончев интерес към атомната централа има и от отделни държавни - Сърбия и Македония, но е малко вероятно той да се материализира.Правителството иска да построи централата на чисто пазарен принцип, без да предоставя държавни гаранции, преференциални цени или задължително изкупуване на тока. Това обаче е проблем за инвеститорите и няма да е изненада, ако условията бъдат променени на по-късен етап.Попълването на кадровите дупки във финансовите регулатори започва, като в сряда предстои изслушване в бюджетната комисия на кандидата за председател на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов. Издигнат от "Атака", той е единствена номинация за поста на оттеглилата се, за да поеме пост в ЕБВР, Карина Караиванова. Затова и очакванията са още до края на седмицата Атанасов, който досега беше зам-.председател на КФН, да бъде окончателно одобрен от депутатите.С това обаче се поставя само началото на маратона от предстоящи назначения. Една от първите задачи на Атанасов ще бъде да попълни два заместнически поста - един за овакантения от самия него отговорник за инвестиционен надзор и другият - за застрахователен надзор, където няма титуляр от миналия август след оставката на Ралица Агайн. Освен това вече беше издигната номинация и за празното кресло на подуправител, отговарящ за "Банков надзор" в БНБ. Това е Радослав Миленков, чието изслушване и избор ще останат за по-следващата седмица.Годишната среща на предприемачи и инвеститори във финансови технологии ще се проведе в София на 13 март, сряда. Очакваната аудитория на FinTech Summit е 350 души, като ще има и международно участие. Освен представяне на последните иновации за потребителите на финансови услуги форумът ще даде възможност и за дискусии по горещи теми като финансирането на финтек компании и възможностите за партньорства между банки, застрахователи и стартъпи.Рисуване на "Златните сълзи" на Густав Климт – умения и познания не са необходими. Участниците в ателието ще могат да нарисуват репродукция в лесни стъпки и с помощта на професионален художник. Картината е част от "златния период" на художника. Позлатата е част от работите му като "Дворецът на Атина", "Юдит" и "Целувката". Продължителността на курса е три часа.В ателие Kanava, начало 19 ч., вход 37 лв., включва нужните материали и... чаша вино.Научна и провокативна вечер за възрастните в детски център "Музейко", посветена на митовете в науката и фалшивите новини. Програмата включва: Фалшификати vs. истински находки в сферата на археологията; Photobooth - фотопредизвикателство, интерактивна лекция за фалшивите новини; дебат по най-разпространената конспиративна теория - кацал ли е човек на Луната; Fake Art - Pop up ателие за фалшификати в областта на изкуството и др.В "Музейко", начало 19.30 ч., билети предварителна продажба: 10 лв., в деня на събитието 15 лв.По време на Wine it – благотворителното събитие на "Ротари клуб София интернешънъл", ще се събират средства за основаване на първия отбор по седящ волейбол за хора с увреждания. Името на отбора е "Софийските сови", а целта е да се даде шанс на параолимпийски спортисти да играят и да се състезават. На събитието ще има дегустация на отбрани вина от български изби.В Creative Hall Studio, от 19.00 ч., билети: 30 лв. при предварително заплащане (25 лв. за Ротаракт), 40 лв. на мястоИзложбата "В това време на едно друго място/100 години чешки комикс" показва многообразието и пъстротата на чешката традиция в графичните новели и илюстрациите. Събитието е продължение на честването на стогодишнината от създаването на Чехословакия (през 1918 г.).В Галерия "Шипка 6", етаж 4