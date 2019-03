НАПраво ад

За да се потуши създалото се напрежение между НАП и представители на бизнеса се стигна и до среща при премиера Бойко Борисов.

© МС

Темата накратко Сървърът на НАП се срина, което поставя въпроса дали агенцията е технологично готова да работи по новите правила за касовите апарати

Отсрочката за стоците хиляди фирми със софтруер за продажбите не решава всички проблеми

Данъчните отказват дигитални решения за онлайн магазините

о

Т

и

организации

въпросите

правилата в крачка,

Това стана след един

от касовите апарати на един производител

.

Проектът "Европа говори" цели да събере хора с различни политически възгледи от цяла Европа, за да разговарят лице в лице. Ако искате да участвате, попълнете въпросника:

повторна преработка на

от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

О

Отделно от това са по-сложните

Пасков. З

тъй като по-сложните ERP системи имат различен вариант при всеки клиент – което означава отделна регистрация за всеки клиент

ащото когато се бърза, се правят грешки. И сега трябва да се пререгистрират наново".

П

Според тях е възможно да се направи така, че въпреки че сървърите на някои онлайн магазини са извън страната, фискалният принтер да е в България, но може връзката да е по-нестабилна, а услугата ще поскъпне.

За какво още настоява бизнесът



1. Картовите и финтех плащанията да не се считат за плащане в брой, за да е конкурентна електронната търговия.



2. Без забрана за дублираща функционалност, т.е., ако някой ползва лицензиран СУПТО и въвежда всичко вътре, допълнителните ("дублиращи") електронни платформи - сайтове, маркетплейси, управляващи програми с отворен код и други - да не се нуждаят от "лиценз" за СУПТО. Това е по подобие на начина, по който счетоводните софтуери оперират в момента паралелно с други управляващи софтуери.



3. Софтуерите да имат алтернативен начин на фискализация - чрез директно свързване с НАП. Тъй като това може да е сложен процес, подобна възможност, макар и удачна в много случаи, трябва да е само доброволна алтернатива на фискалните устройства. Т ова да се случи сега, докато електронният бизнес все още не е инвестирал в нови касови апарати.



4. Текстове в Н-18, които представляват излишна свръх-регулация, излишна административна и финансова тежест или са направо незаконни, да отпаднат. Проблемна е и защитата на информацията на бизнеса от безконтролен достъп на данъчната администрация.

Ще мислим..., сложно е..., има резон, но сега го направете така, а после пак ще го мислим. Това са една немалка част оттговорите на Националната агенция за приходите на въпроси на фирмите, когато стане въпрос за прилагането на наредбата за касовите апарати.я беше редактирана миналата година с иначе нелошата идея държавата да се бори със сивата икономика. Макар НАП първо да отричаше, после мълчаливо призна, че сроковете са твърде кратки, текстовете са неясни, амащабът на промените е в пъти по-голям от първоначалните очаквания на приходната агенция. Всичко това създаде ненужно напрежение между администрациятастотици хиляди компании въпреки вече обявеното удължаване на сроковете за ползващите софтуер за управление на продажбите (СУПТО).Междувременно срещите между бизнеси НАП станаха ежедневие, но хаосът около прилагането на Наредба Н-18 на Министерството на финансите продължава:на компаниите - разработчици на софтуер, все още са повече от отговорите, въпреки че на сайта на НАП са качени 30 страници с разяснения, данъчните променят част ота за капак временно блокира и сървърът на приходната агенция заради новите касови апарати. Което, логично, разтреперва всеки светъл търговец с несигурността дали ще може да продава стоката си след 1 април.Досега изглеждаше, че проблемите около наредбата са свързани основно със софтуерите за управление на продажбите. Преди десетина дни обаче стана ясно, че и част от новите касови апарати трябва да се преработят отново.временен срив на сървърите на НАП. Според приходната агенция причината е, че те са били бомбардирани с изключително голям обем заявкиНезависимо, че сме силно дигитализирани и НАП е водеща администрация в това отношение, все пак е техника и се чупи", беше коментарът на Атанас Янев, директор на дирекция "Информационни системи" в агенциятаIT експерти обясняват ситуацията така: в даден момент поради моментно натоварване сървърът блокира за определен период. В следващия момент обаче касовите апарати започват "да питат" на всяка секунда сървъра дали вече е наличен. Това създава допълнително натоварване и като лавинообразен ефект всички 56 хил. фискални устройства, които работят по новите изисквания, започват да бавят или спират работата си. "Обяснението на НАП е, че тези касови апарати, които са само на един производител, не е трябвало да се обръщат към сървърите толкова често. Но дори и времето между запитванията да се увеличи, към момента на спирането на сървъра говорим за едва 56 хил. работещи по новите изисквания касови апарати. А какво ще се случи, след като заработят всички и започнат да подават информация към НАП. Вероятно сривът ще е още по-голям", казва IT консултант.Производители на фискални устройства твърдят, че заради срива фърмуерът на тези касови апарати трябва да се смени и след това отново да минат за одобрение от Българския институт по метрология. Пак заради този срив се оказва, че проблем има и с касовите апарати на друг производител. "Ако в един момент спрат да подават данни към НАП и при възстановена връзка не се натисне определена сервизна комбинация от клавиши, те спират да изпращат касови бележки и след 24 часа техните устройства спират", твърдят от пазара. Тоест дори и при тези 56 хил. сменени касови апарата в момента се оказва, че има някакви недоизгладени моменти, чиято промяна в крайна сметка ще е за сметка на бизнеса.Отделно от това в публикуваните преди дни за обществено обсъждане поредни промени в наредба Н-18 бяха добавени нови изисквания към касовите апарати. Ако бъдат окончателно приети, текстовете ще доведат довсички вече сменени касови апарати преди крайния срок 31 март. От НАП обясниха, че се отказват от тези предложения. Но появата на тези текстове е показателна, че се работи на принципа на проба-грешка, без да има предварителна яснота какво точно се иска още в началото.По-голямото опасение на IT сектора обаче е, че системата на приходната агенция не е тествана достатъчно и ако в случая тази атака е била непреднамерена, в бъдеще може да има и съвсем организирани подобни опити за срив на системата."С тази наредба НАП направи така, че всички по закон ставаме зависими от сървърите на данъчната администрация, които не са стабилни. Когато се прави една сериозна централизирана система, тя се защитава - независимо дали някой изпраща приятни или неприятни данни. В момента има няколко разработчика на касови апарати и те могат да ги съберат в една стая и да им се скарат. Но какво ще стане, след като направим софтуерна фискализация и софтуерите, с които се работи и които изпращат касови бележки, станат хиляди? Не се прави така. А в същото време НАП предприе такава драстична IT инициатива, без да е подготвена", казва Иван АржентинскиОт НАП заявиха, че ще гарантират работата на системата с допълнителен хардуер, софтуер и физическо наблюдение 24/7.свен касовите апарати наредбата поставя и много нови изисквания към компаниите, които разработват софтуер за управление на продажбите, както и към фирмите (над 100 хил.), които ги ползват като крайни клиенти. А дори и след като финансовият министър Владислав Горанов обяви, че за тях срокът се удължава до края на септември, голяма част от бизнеса продължава да се чуди как да подходи към новите изисквания."Така представените текстове на наредбата водят до хиляди въпроси, на по-голямата част от които все още нямаме отговор. А и дадените до момента от данъчната администрация отговори обхващат много малко от истински проблемните моменти по внедряването на наредбата", казва Паско Пасков от Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС).ERP системи, с които работят големите търговци. "Една ERP система се внедрява за период от между 6 месеца и 2 години. При положение, че новите изисквания в наредбата обхващат около 80 - 90% от функционалностите й, не е ясно как до септември бизнесът ще е готов", допълваатова разработчиците очакват от НАП скоро да им бъде предоставена блок схема на комуникация между ERP системата и софтуер за управление на продажбите, за да не се обхваща цялата дейност на компанията.Показателно е и друго – регистрираните в НАП системи за управление на продажбите (СУПТО) са около 35, а според бизнеса те би трябвало да са хиляди (). Междувременно част от първите регистрирани СУПТО според IT експерти са се оказали с бъгове, "зДанъчните казват, че според тях има 3-4 основни по-кардинални въпроса, които все още не са намерили отговор, останалото са по-частни казуси, но и че срещите им с бизнеса по изясняването им вече са всекидневни."Наредбата пречи най-вече на най-иновативния бизнес, на електронния бизнес и на всички фирми с по-сложни бизнес процеси. Там, където има търговия на дребно, няма особен проблем с наредбата. Но където има по-сложни бизнес процеси, особено електронен бизнес или open source софтуер – там са проблемите", твърди Аржентински. Той и негови колеги дават пример с изискванията към електронните магазини."НАП очаква електронните магазини да използват хардуерни фискални устройства, които не печатат касови бележки, но по същество пак са касови апарати. Тоест те изискват от електронните магазини да сложат в дейта центровете касови апарати, което на практика е невъзможно. Част от дейта центровете са на Amazon, на Microsoft, не са в България, там просто няма шанс да се сложат касови апарати... поставят се изисквания, на които бизнесът не може да отговори", казва Аржентински.роизводители на фискални устройства пък посочват, че в момента нито един от тях не предлага устройство, което да не издава хартиени бележки, тъй като досега това не е било позволено."Нашето искане се нарича софтуерна фискализация. Тоест софтуерите на е-магазините директно да могат да изпращат фискален бон, без да са нужни касови апарати. И тук е проблемът с НАП. Те са съгласни, но това да се случи след години. А какво правим дотогава", посочва Аржентински и допълва: Ние сме съгласни с общата цел на държавата – че трябва да се намерят начини да се легализира изцяло дейността на всички компании. За нас тази цел е добра, тъй като ние предоставяме софтуер на белия бизнес и ако се премахне сивата икономика, средата за правене на бизнес ще е по-конкурентна. Но в тази наредба има прекалено много пропуски и прекалено много тежести за компаниите.Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика най-неприемливият аспект на правилата за фискалните устройства е безразборното трупане на неочаквани разходи върху бизнеса. "Никой не остана незасегнат – при малките търговци разходите може да означават затягане на коланите за месец-два. Големите фирми са принудени да инвестират в значителни изменения в своя софтуер за управление на продажбите и само можем да гадаем колко точно им струва това."