Вечерни новини: БНТ ще има нов директор; Пеевски пак е кандидат за евродепутат

© Надежда Чипева

Фотограф: Valentyn Ogirenko

Фотограф: Associated Press

Фотограф: Reuters

Кръгом и пак напред. Това е равносметката от някои от новините в понеделник, сред които безспорният политически "връх" е повторното намерение на Делян Пеевски да стане депутат в Европейския парламент. Както и през 2014 г., той е втори в листата на движението и ще бъде избран. Дали ще се откаже и сега, не е ясно, както и мотивите му да бъде все в челото на ДПС.Бившият зам.-министър на външните работи Христо Ангеличин беше оправдан на втора инстанция по едно от делата - за телефонна централа, след като на първа инстанция получи условна присъда.Елена Йончева, която води листата на БСП, пък намери оригиналния запис по скандала "Ало, Банов съм". Липсата му беше едно от основанията за специализираната прокуратура да откаже да образува досъдебно производство срещу министъра на културата Боил Банов.Българската компания "Делфин" пак кандидатства да построи два нови военни кораба за нуждите на армията.След ужасните бомбени нападения над църкви и хотели навръх католическия Великден в Шри Ланка в понеделник, по време на обезвреждане на взривно устройство в автобус в Коломбо, той избухна. Общо над 290 са жертвите от атентатите от неделя, сред тях и трите деца на датския милиардер Андерс Холш Поулсен. Правителството в Коломбо блокира социалните мрежи заради опасения, че поради фалшиви новини може да се стигне до насилие. Те ще останат недостъпни, докато приключи разследването.В ситуацията косвено "пострада" и рекламна кампания на българската верига магазини "Метро". По случай 20-годишнината му тя предлагаше екзотично десетдневно пътешествие "сред палми, плажове и древни храмове" в Шри Ланка. Късметлията трябваше да бъде избран между всички, сканирали картата си за пазаруване през април, и да пътува в края на ноември. Заради терористичните атаки от неделя обаче, "Метро" промени условията на играта. От веригата коментираха пред "Капитал", че ще предоставят възможност на победителя в играта с награда Пътешествие за двама до Шри Ланка, да избере друга дестинация в рамките на договорения с туристическата агенция бюджет.Софийският градски съд потвърди изцяло присъдата на Софийски районен съд, с която на генералния директор на БНТ Константин Каменаров бе наложена присъда от 1 година и 3 месеца лишаване от свобода условно с 3 години изпитателен срок и 600 лв. глоба. Каменаров е признат за виновен в това, че на 23 юни 2016 г. е шофирал с 1,6 промила алкохол в кръвта. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че Каменаров трябва да бъде отстранен от поста на генерален директор на БНТ, тъй като тази позиция не може да бъде заемана от осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление. По закон СЕМ избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ, но Каменаров, разбира, може да изпревари и да си подаде оставката.Директорът на БНТ е важен, защото определя съдържанието на телевизията. Годишно от бюджета, т.е. от данъкоплатците, се дават по 68 млн. лв., срещу което много често гражданите получават новини и предавания по вкуса на управляващите.Делян Пеевски, който има само един присъствен ден като депутат в настоящия парламент, отново е на второ място в листата на ДПС за евровота. На първо място е поставен лидерът на движението Мустафа Карадайъ. На трето и четвърто място са настоящите евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова - бивш екоминистър в кабинета "Орешарски". Впечатление прави липсата на други двама евродепутати - Филиз Хюсменова, която водеше на евролистата през 2014 г., както и на Неджми Али.Така пет години след като Делян Пеевски бе поставен на второ място в листата на ДПС за евродепутати на предишните избори историята с кандидатирането му за място в Европарламента се повтаря. Тогава той се отказа от мястото си, като по неофициална информация в медиите причината е била натиск от европейската партия на либералите АЛДЕ, към която ДПС принадлежи. Интересено е дали и този път ще се случи същото. Що се отнася до кандидатурата на председателя Карадайъ, то присъствието му е по-скоро знаково и след вота той ще се откаже.САЩ няма да удължи периода на облекчения за основните купувачи на ирански петрол след неговото изтичане на 2 май, като заплашиха да наложат санкции върху всяка страна, която продължи да търгува с Техеран. Сегашните облекчения важат за Китай, Гърция, Италия, Индия, Япония, Южна Корея, Тайван и Турция. След новината цената на сорт брент се повиши с 3.3% до 74.31 долара за барел, достигайки най-високото си ниво от близо 6 месеца. По-късно през деня котировките леко спаднаха до 73.67 долара.Вашингтон се очаква също така да обяви и ангажиментите на други доставчици, като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които трябва да компенсират загубата на количествата ирански петрол на пазарите.Комедийният актьор без политически опит Вoлoдимир Зеленский спечели гръмка победа над настоящия държавен глава Петро Порошенко на балотажа на президентските избори в Украйна. Зеленский спечели убедително с близо 73% от вота, докато за Порошенко гласа си дадоха едва 25% от явилите се в избирателните секции.Победата му не е изненадваща – Зеленский успя да се възползва от дълбокото разочарование на украинци от управлението на Порошенко, както и да мобилизира избиратели от целия политически спектър благодарение на популистките си обещания. Предстои обаче да се разбере дали комедиантът ще успее да задържи високия си рейтинг, когато влезе в истинската политика.Вторник е последната възможност партиите и инициативните комитети, които са регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), да подадат имена на кандидати за депутати в Европейския парламент. Общо 15 партии и осем коалиции са записани в комисията. Една от коалициите - около бившия директор на Гранична полиция Валери Григоров, лидер на партия "Коалиция за теб, България", е получила отказ. Има и няколко инициативни комитети, създадени, за да подкрепят независими кандидати - един от тях е за бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева. Задържаната Евгения Банева, съпруга на Николай Банев, ще използва партия БНО, за да участва във вота. Регистрация в ЦИК, но само на ниво партия досега има и ДОСТ на Лютви Местан.Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристига в Русия по покана на президента Владимир Путин до края на този месец. Двамата лидери ще се срещнат за първи път, като визитата ще бъде във Владивосток. Севернокорейският лидер вече се е срещал два пъти с американския колега на Путин, Доналд Тръмп, като последната беше в края на февруари. Южнокорейската агенция "Йонхап" съобщи по-рано през месеца, че Ким се надява чрез Путин да окаже натиск на Тръмп за отстъпки от сегашните санкции срещу Северна Корея.Пианото на Джон Ленън, на което той е композирал за албума Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, беше продадено за близо 720 хил. долара, пише "Вашингтон пост" . На търг инструментът беше спечелен от собственика на американския футболен клуб Indianapolis Colts Джим Ирсей. Той колекционира музикални инструменти, свързани с известни личности. Като китарата Gibson SG, която Джордж Харисън подари на Пит Хам от "Бадфингър", електрическата китара на Принс от 80-те Yellow Cloud, както и Tiger китарата на Джери Гарсия, а също и Fender Stratocaster на Боб Дилън. През 2015 г. Ирсей купил комплекта барабани и ударни инструменти на Ринго Стар за 1.75 млн долара."Изключително щастлив съм да съм пазител на пианото на Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Това е отговорност, която приемам сериозно, с мисъл за следващите поколения", написа Ирсей в туитър.Пианото на Джон Ленън е произведено около 1872 г. На него има надпис, който казва - "На това пиано са композирани A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds, Good Morning, Being for the Benefit of Mr. Kite и много други. Джон Ленън. 1971".Албумът Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band е пуснат в продажба през пролетта на 1967. Ленън беше застрелян на 8 декември 1980 г. в Ню Йорк.в процедурата. Това са Fr. Lurssen Werft от Германия, варненската корабостроителница "Делфин" и италианската Fincantieri. Това е втори опит за задвижване на проекта, след като първата процедура през 2018 г. се провали заради проблеми с цената. Тогава "Делфин" бе единствен кандидат, като тя се смята за фаворит и сега.Трима депутати от ГЕРБ начело с председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова предлагатс тези за всички останали. За онези, които вече са платили по-високите суми, се предвижда надвнесеното да подлежи на прихващане или възстановяване. Законопроектът е изготвен като бърза реакция на решението на Конституционния съд от 9 април т.г., с което по-високите данъци на имотите в курортите, които не са основно жилище, бяха обявени за противоконституционни.Бившиятза 12 български посолства. Първоинстанционният специализиран съд го осъди на две години условно за сделката. Ангеличин е подсъдим и по дело за изплатени близо 500 000 лева за служебни пътувания без обществена поръчка. На първа инстанция той е осъден на четири години затвор, но обжалва., досегашен заместник на Панайот Рейзи, реши общинският съвет. Рейзи е обвинен за източване на 2 млн. лв. и по искане на прокуратурата е отстранен от длъжност. При едно от делата за разглеждане на мярката му той каза, че ще се кандидатира отново наесен. Междувременно Рейзи напусна ГЕРБ., каза самият той пред bTV в понеделник. Това е доста по-рано от началния срок, в който започнаха номинациите в партията - през март. Христов е част от гражданската квота в листата, т.е. не е нужно да минава през цялата процедура, но въпреки това е показателно, че той е издигнат от структурите само на две места. Бившият началник на кабинета на Румен Радев не скри, че присъствието му в листата е предизвикало спорове в Националния съвет заради критиките, които в годините назад е отправял по адрес на БСП.Да бъде назначен "предложен от бранша" нов заместник-министър в земеделското министерство, който да отговаря за биопроизводството, плодовете и зеленчуците. Това се е договорил агроминистърът Румен Порожанов с биопроизводителите, които протестираха за втори път в понеделник с искане за оставката му и спешни промени в наредба, затрудняваща дейността им. Този път към протеста се присъединиха още организации от овощарството и градинарството, недоволни от цялостната политика в сектора.В събота вечерта в китайската социална мрежа Weibo беше разпространено видео , което показва как от автомобил на Tesla модел S започва да се появява пушек, а после колата се взривява в подземен паркинг, за който се твърди, че е в Шанхай. Там е планирано да се намира първата "гигафабрика" зад граница на американската компания. До понеделник сутринта записът беше гледан от 18 млн. потребители, което предизвика реакция от компанията."Изпратихме незабавно екип на място и ще подпомогнем местните власти да установят фактите. От това, което знаем дотук, никой не е пострадал", се казва в изявлението на местното поделение на Tesla. Китай е най-големият пазар на компанията извън Северна Америка. В средата на април автомобил на Tesla изгоря в Пенсилвания , след като беше преместен, за да бъде изследван като евентуален причинител на пожар в частен гараж през януари.