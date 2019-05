Борисов очаква атака тип "Костинброд"

Бойко Борисов обеща подкрепа на кандидата на ЕНП за председател на ЕК Манфред Вебер срещу еврофондове и членство в Шенген.

© Цветелина Белутова

Премиерът Бойко Борисов очаква от политическите си опоненти "атака" от рода на "Костинброд" преди вота за Европейски парламент на 26 май. "Четвъртък и петък ще ни правят "Костинброд". Лъжата, нали си я спомняте, пак същите кандидати са там, когато отидоха и казаха, че в Костинброд се правят фалшиви бюлетини. Това се готвят да напаравят в четвъртък или петък. Там ще гледат да ни ударят, за да няма време да реагираме", каза премиерът на основното предизборно мероприятие на ГЕРБ в столичната зала "Арена Армеец" в неделя.



На него присъстваха всички министри от кабинета, депутати, кметове, областни председатели и активисти на партията. Гост на събитието беше и кандидатът на ЕНП за председател на Европейската комисия Манфред Вебер. Той беше посрещнат с плакати със слогана на кампанията му за шеф на ЕК - "The power of we WEBER", с каквито бяха въоръжени всички присъстващи в залата. Половин час преди това те на няколко пъти репетираха "мексиканската вълна", с която да приветстват госта, когато се появи в залата.

Според Борисов опонентите на ГЕРБ са се уплашили като видели, че "партията се вдигнала" след скандалите около евтините апартаменти и къщите за гости и затова готвят нов "Костинброд". Случаят е от парламентарните избори през 2013 г., когато в деня за размисъл тогавашният изпълнителен директор на бившата TV 7, сега евродепутат Николай Бареков обяви, че ГЕРБ готви фалшификация на вота чрез отпечатването на голямо количество бюлетини в печатницата в Костинброд, а БСП сезира прокуратурата. Сега премиерът използва случая, за да "нахъси" партията си за европейския вот.

Той сравни ГЕРБ с боксьора Кубрат Пулев: "Ние сме като Кобрата - продължаваме напред".



В изказването си и финансовият министър Владислав Горанов

пък заяви, че след президентските избори "сме изправени пред безпрецедентно политическо генно инженерство, което цели да свали правителството".

Борисов призова 15-те хиляди активисти в залата да се "помолят" на избирателите да гласуват на изборите. "Помолете се на хората да ни извинят за слабостите, видно е, че сме си взели поуки, много добри неща правим. Имаме много енергия да си изкараме мандата, да си изкараме местните избори, но молете се на хората. Помолете им се да се върнат в неделя да гласуват. Нека да направят този жест към нас", обърна се премиерът към залата. Той се позова на справки, според които 500 000 автомобила се готвят да заминат по празниците.



Думите му напомниха обръщението на почетния лидер на ДПС преди дни към "

Борисов обясни, че ако ГЕРБ победи, той ще може да предложи кандидат за български еврокомисар,

но "ако сме загубили не е същото"

На няколко пъти той се обърна към кандидата на ЕНП за председател на ЕК Манфред Вебер, като го увери, че всички от ГЕРБ и СДС, които ще влязат в ЕП, ще бъдат единни и дисциплинирани и ще са "за" неговата кандидатура. Срещу това Борисов поиска от Вебер няколко неща - да не спре кохезионната политика, за да могат да се осъществят плановете за транспортни коридори в Западните Балкани Източна Европа, както и България да бъде приета в Шенгенското пространство. "Когато станеш председател на ЕК да не забравиш тази зала", обърна се премиерът към Вебер, като поясни, че като лидер на младежката организация на германската ХСС, той "никак не харесвал България", но сега бил най-големият й защитник.

Борисов отправи нападки към "Демократична България" за това, че не послушали призива на председателя на ЕНП Жозеф Дол за обединение на десните партии (от трите формации в "Демократична България само ДСБ е член на ЕНП) и атакува президента Румен Радев заради консултациите му за бъдещия главен прокурор. "Къде в Конституцията пише, че разделените власти имат право да се месят в съдебната система и да ги привикват на килима един по един. Тази ли справедливост искаме? Да върнат съдебната власт по времето, когато БСП управляваше и двамата съветници на президента Първанов - единия оглави прокуратурата, другия съда", заяви Борисов, пропускайки факта, че сегашният главен прокурор Сотир Цацаров беше избран с твърдата публична подкрепа от ГЕРБ , включително неговата лична. Като една от крилатите фрази на прехода останаха и думите "Не ми се подсмихвай, ти си го избра" на градския прокурор Николай Кокинов - от изтеклия запис на скандалната им среща в дома на Борисов през 2013 г. Думите на Кокинов бяха по отношение именно на Цацаров

Пред актива на ГЕРБ кандидатът за председател на ЕК Манферд Вебер обеща да работи за това България да стане пълноправен член на Шенгенското пространство, както и Европа да стане континент, в който никой да не напуска родното си място, за да търси препитание на друго място. "Издигаме лозунга за Европа на равнопоставени граждани. Европа на равенството", заяви Вебер.



Нито Борисов, нито той засегнаха в изказванията си най-обсъжданата тема в момента в Европа - скандалът с вицеканцлера и лидер на крайнодяснатата партия в управляващата коалиция в Австрия, заради който правителството на канцлера Себастиан Курц падна за 24 часа. В петък

Въпреки че мина на заден план в предизборната кампания, Цветан Цветанов влезе в залата заедно с Борисов, Вебер и другите двама зам.-председатели на ГЕРБ - кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на Бургас Димитър Николов. Той също се изказа от трибуната и дори представи кандидатите от листата на ГЕРБ за евродепутати. Преди две седмици премиерът намекна, че от резултатите на евроизборите ще зависи политическата му съдба. "Има един ден в годината - прошка се казва, и сега той е 26 май. Ще видим нашите избиратели дали ще ни простят", каза Борисов в интервюто си пред "Панорама".

разсърдените и разочарованите" членове и симпатизанти на движението, с което ги помоли "ако има допуснати грешки в близкото минало – Простете!" и поиска мобилизация за европейските избори, понеже те трасират пътя на ДПС за доброто представяне на следващите местни и парламентарни избори в България.. А самият Цацаров не видя нищо нередно във въпросния разговор, в който се обсъждаше какво точно да направи тогавашният земеделски министър Мирослав Найденов във връзка с разследване срещу него.Вероятно същия казус е имал предвид президентът Румен Радев, който в неделя коментира пред журналисти в Благоевград: "Всички знаят много добре, че аз не каня магистрати вкъщи или на тайни вечери, нито викам главния прокурор всяка сряда. Не обсъждам личности, а принципи. Не настоявам за имена, а за спазване на закона". По конституция държавният глава подписва указ за назначаването на главния прокурор, заради което също носи отговорност за избора му.германските издания "Шпигел" и "Зюддойче цайтунг" публикуваха видеозаписи с лидера на Партията на свободата Хайнц-Кристиан Щрахе от 2017 г., който обещава обществени поръчки на мнима племенница на руски олигарх срещу подкрепа за предизборната му кампания.В Загреб в неделя германският канцлер Ангела Меркел гостува на управляващата в Хърватия партия преди европейските избори. "Ние се сблъскваме с течения, които искат да унищожат Европа на нашите ценности, и трябва категорично да се противопоставим на това", коментира Меркел като призова за общ отпор на продажните политици.