Американска компания иска да е посредник при винетките и тол-таксите

Продажбата на електронни винетки и тол-такси по принцип трябва да е възможност за редица компании, но досега само една скорострелно получи шанса да работи и печели от това

© Надежда Чипева

"Конкорд смарт инфраструктура" е третият национален доставчик на електронни винетки и тол-такси, който пътната агенция е регистрирала.

Компанията е вписана в регистъра на АПИ още на 16 май. Преди да започне да продава електронни винетки обаче, следват две ключови стъпки: сключване на договор и интегриране на фирмената система с тази на държавата.

"Капитал" зададе въпрос на пътната агенция на какъв етап е процесът по интегриране на "Конкорд смарт инфраструктура", но все още няма отговор.



Дружеството е учредено на 20 март тази година. Според справка в Търговския регистър мажоритарен собственик с 98% е

Междувременно в БГНЕС излезе текст, в който се твърди, че цитира пътната агенция, относно новия доставчик, но от АПИ отрекоха да са изпращали съобщение.

Коя е тази фирма

В съвета на директорите на акционерното дружество влизат трима души - Кирил Георгиев, Ивайло Генов и американецът Джефри Джон Нортръп.

Генов е и в съвета на директорите на IT компанията "Скейл фокус".

Кирил Георгиев, който е изпълнителен директор на дружеството, притежава останалите 2% от акциите. А

дресът на фирмата е в столичната бизнес сграда Capital Fort, където се намира и офисът на "Скейл фокус".

"Юнайтед дивелъпмънтс" с

Павел Георгиев (вероятно негов брат), която е създадена през февруари 2017 г. и има 66 хил. лв. приходи за 2018 г.

Според справка в Търговския регистър другата негова компания - "Лидер енерджи дринк", не е подавала финансови отчети от

2008 г., когато е създадена. Според публикация в "Регал" през 2010 г. ВАС е потвърдил глоба на компанията в размер на 12 800 лв.

за имитация, както и санкция от 8320 лв. за нелоялно привличане на клиенти.

Апетитният бизнес с винетките

Акциите в "Телетол" са разделени между "Нованор" и "Инфосистемс интернешънъл". В първата фирма основен дял има Мартин Димитров, а малък дял има "Интелинор" с трима съдружници – Лиляна Деянова, Мариета Бенчева и отново Димитров. Управител е Лиляна Деянова, позната и като певицата Лилана.



Новината за новите



Информацията, че "

регистрираната в Минеаполис, САЩ, Concord Smart Infrastructure Inc., представлявана от Джефри Джон Нортръп. Той и Флорин Ибрани са посочени като крайни действителни собственици. Американската компания не изглежда гигант, поне по наличната в интернет информация и сайта й Американското дружество Concord Smart Infrastructure Inc. пък насочва към компания, която според фирмения й сайт е създадена през 2003 г., а Нортръп е член на борда на директорите й. Фирмата се занимава с различни IT услуги, включително облачни, за информационна сигурност и т.н. Ибрани е изпълнителен директор на американската компания, а Нортръп - член на УС.Георгиев пък е собственик на строителното дружествоРеално досега имаше три регистрирани доставчика, но само един държеше частния монопол на пазара и прибираше 7% комисиона от цената на винетките - "Интелигентни трафик системи". По техни думи те държат над 60% от пазара на винетки, а останалите се полагат на държавата. Странното в техния случай е, че получават договор на 18 декември, а общите условия за кандидатстване за тази възможност бяха публикувани ден по-късно - на 19 декември.Дружеството е 80% собственост на Станислава Арнаудова - създател на веригата 2be, купена след това от БТК. Теодора Дишлиева държи останалите акции в компанията. "Интелигентни трафик системи" работи с фирмата, избрана да изгради тол системата у нас - Kapsch, тъй като ще предлага именно техни бордови устройства на камионите, когато системата заработи.Вторият регистриран доставчик - "Телетол", получи договор два месеца след като беше регистриран. Дружеството обаче все още не е започнало да продава винетки, като от компанията заявиха, че не им е предоставен достъп до електронната система на държавата. От "Телетол" казаха пред "Капитал", че от АПИ са им представили документ, в който липсва ключова информация, за да се случи това технологично.Конкорд смарт инфраструктура" е регистрирана като национален доставчик, е публична и се намира на държавния сайт www.bgtoll.bg . В БГНЕС, а впоследствие в други медии, излезе информация, представена като съобщение от АПИ.Текстът относно фирмата е следният:Мажоритарен собственик в "Конкорд Смарт Инфраструктура" е американската Concord Smart Infrastructure, Inc. В ръководството на компанията участват мениджъри с огромен опит в областта на дигиталните услуги за клиенти от Fortune Global 500 и важни инфраструктурни проекти по целия свят.Изпълнителен директор на българското дружество е Кирил Георгиев, който е завършил Института за европейски науки в Париж, Франция.От АПИ отрекоха съобщението да идва от тях. Повечето ресорни журналисти не бяха получили съобщението също.Информацията се появи не като широко разпространено съобщение, а като публикация в една медия, което подсказва, че може да има за цел да увеличи шансовете на компанията да подпише договор и да не попадне в същия сценарий като "Телетол".