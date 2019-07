МВР избира между германски фирми за новите е-документи за 240 млн.лв.

© Надежда Чипева

От МВР предвиждаха 16 месеца преходен период, докато текат строителството на сградата и доставката на оборудването, а избран изпълнител едва ли ще има преди средата на 2020 г. Това значи, че новите е-документи вероятно се местят за 2021 г.

Търгът беше първоначално обявен още през 2016 г. за двойно по-висока цена - 500 млн. лв., но премиерът Бойко Борисов я прекрати като част от първия си "катарзис". Новата идея беше документите за самоличност да се поверят на държавна фирма с името "Център за предоставяне на услуги". Това не се случи и сега се търси подходящият кандидат през обществена поръчка.

Електронни документи и сграда



Избраните компании ще трябва да изградят централизираната система за новите лични документи заедно с цялата прилежаща инфраструктура за тяхното издаване и регистъра, като ще трябва да поддържа това 10 години. Другата част от заданието е да доставят над 1 млн. бланки за паспорти и 2.8 млн. бланки за лични карти



Освен това ще трябва да построи сградата, която ще се използва за целите.



В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация, чрез която ще могат да се ползват електронните услуги на държавната и общинските администрации, както и електронен подпис. Такъв чип ще има и в удостоверенията за пребиваване на чужденци. Вграждането на биометрични данни в личните карти ще е по желание, а ако някой не желае в документите му за самоличност да има електронна идентификация, за това трябва да има изричен отказ от негова страна

"Веридос ГмбХ" и обединението "Мюлбауер Ай Ди Сървисис" са двата участника, които са поканени да представят оферти в търга за нови паспорти и лични карти. Това става ясно от решение на Министерството на вътрешните работи (МВР) от 3 юли 2019 г.След дълго разглеждане на документите на общо четири кандидата оценителната комисия от МВР даде ход на обществената поръчка, която е на стойност 238 млн. лв. без ДДС.Другите два кандидата са чужди компании, които по различни причини няма да бъдат допуснати до представяне на оферти. Все пак те имат възможност в 10-дневен срок да обжалват отстраняването си от състезанието.От събирането на първоначалните кандидатури през октомври 2018 г. досега мина доста време - близо девет месеца. Още през есента от вътрешното министерство уточниха, че има шанс търгът да се проточи във времето заради детайлната проверка на достъпа до класифицирана информация на участниците. В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация.След като стане ясно дали някой ще обжалва, ще се подават и офертите.Едният одобрен участник е обединението, в което влизат Muhlbauer ID Services GmbH и IT фирмата "С&Т България". Първата е германска и е от водещите световни компании, които се занимават с издаването на електронни лични документи по света. Втората е български клон на S&T AG. Според справка в Търговския регистър е собственост на "С&Т СЕЕ Холдинг", регистрирана в Словакия, и се управлява от Васил Минев и Злати Петров.Вторият допуснат участник есобственост на две германски дружества, Giesecke+Devrient GmbH (с оборот 2.14 млрд. евро за 2017 г.) и Bundesdruckerei GmbH (с оборот 475 млн. евро за 2016 г.). Фирмата кандидат е тясно профилирана в издаването на лични документи, като според фирмения им сайт са работили по е-паспортите в Австрия и Босна и Херцеговина, електронните лични карти в Германия и т.н. През 2016 г. Veridos спечели обществената поръчка у нас за 20 млн. лв. за една година за издаването на документите за самоличност.Отпаднало е обединение. В него влизат In Continu et Services SAS, IN - IDT SAS, Gemalto SA, Gemalto OY и Gemalto Sp.ZOO.Continu et Services SAS е френско дружество, работило по биометрични документи във Франция, Перу и Гана. IN-IDT SAS е италианско дружество, за което няма много информация. Gemalto е международна компания за дигитална сигурност с 3 млрд. евро приходи за 2017 г. и 15 хил. служители по света, сочи справка в сайта им. По-рано тази година Gemalto спечели и поръчката за паспорти във Великобритания.Проблемите с тяхната кандидатура са били много, се вижда от решението на комисията. МВР уточнява, че участниците не са представили декларации за упълномощени лица, един от финансовите отчети не е бил на български, а на чужд език, а и освен това кандидатът не бил посочил кога и как е изпълнил доставка или производство на поне 6.5 млн. бланки за лични документи тип "карта" с електронен носител и за 3 млн. паспорти. Доказателството, което представили - писма от френските институции, не съдържали брой на документите, които са изработили.Другият отстранен консорциум е между германската биометрична. Първата фирма се занимава с биометрични продукти и решения и според фирмения им сайт са работили по разработката на електронни документи за самоличност в държави като Филипините, Бруней, Бразилия и т.н. Втората e публична компания, разработила новите лични карти в Унгария.Те са остранени, тъй като германците не са представили нужните документи, които да удостоверят необходимия достъп до класифицирана информация.