Вечерни новини: Неочакван стопанин за летище София, има задържан за хакерската атака срещу НАП

Новината на деня безусловно е изборът на концесионер на летище София, доколкото всички се надяват то да се превърне в приятно място за пътниците възможно най-скоро. Изборът обаче оставя съмнения дали и държавата иска най-доброто. Иначе службите в България, разбира се, бързат да покажат резултати по актуалния скандал с теча на данни от НАП и вече има арестуван заподозрян.В Европа бе пореден добър ден за жените - лидерката на управляващата партия ХДС в Германия Анегрет Крамп-Каренбауер стана министър на отбраната, след като предшественичката й Урсула фон дер Лайен снощи бе избрана за председател на ЕК.В същото време в САЩ все повече се разгаря расисткият скандал, който Тръмп причини, като "посъветва" цветнокожите конгресменки от прогресивно крило на Демократите да си ходят в "провалените и престъпни страни, от които са дошли". Три от тях обаче са родени в САЩ, а четвъртата е в страната от дете. Скандалът вече два дни изпълва медиите, а днес Конгресът осъди с декларация като "расистко" изказването на президента.Транспортният министър обяви победителят в състезанието за нов частен стопанин на летище София. Това е консорциум между базирания в Париж фонд Meridiam и строителната Strabag. Те са се договорили с летището в Мюнхен да управлява софийския обект. Сюрпризът е, че операторът на френските летище ADP е на второ място, въпреки че като цена и инвестиции има много по-силно предложение. Подреждането нататък е германската Fraport, стопанинът на летище Манчестър и последни са строително-инвестиционната SSB с оператор Копенхаген.Изборът на по-слаба ценово оферта вероятно ще бъде обжалван. Това ще отложи със сигурност по-доброто управление на софийското летище. А класирането поставя под въпрос капацитета на държавата да направи безспорно състезание.Задържан е заподозрян за пробива в системата на НАП, при който изтекоха лични данни и информация за доходите на милиони граждани и фирми. Става дума за служител във фирма за киберсигурност, който се е занимавал именно с тестване на системи за уязвимости. Това стана ясно от думите на началника на "Киберпрестъпления" в ГДБОП Явор Колев пред "Нова". Въпреки че разследването продължава, в негови лаптопи са открити индикации за съпричастност към атаката.Въпреки демонстрираната бърза работа на разследващите обаче притеснителното в случая е, че атаката показа слабост в киберсигурността и капацитета на държавата да противодейства на кибератаки на първо място. Това е сериозен проблем във все по-дигиталния свят."Хакерите трябва да се привлекат да работят за държавата, защото те са уникални мозъци."Премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание по повод пробива в базите данни на НАП, цитиран от "Фокус"Лаура Кьовеши вече е почти сигурният първи европейски прокурор, след като Париж оттегли кандидата си Жан-Франсоа Бонер и откри възможност новата институция да заработи от 2020 г. Така румънката остава единствен кандидат, ще получи формалната подкрепа на Франция в следващите дни. Тя бе е кандидатът, който бе подкрепен от европарламента, докато Бонер бе предпочетен от страните членки.Румънката бе антикорупционен прокурор в страната си и нашумя с ефективната си работа, като успя да вкара в затвора мнозина висши чиновници. Впоследствие управляващите я отстраниха от поста. Направиха и всичко възможно и да бойкотират кандидатурата й за европейски прокурор с подкрепата и на други източноевропейски страни. Кьовеши обаче, изглежда, все пак ще оглави новата служба на ЕС.ЕК вече ще наблюдава спазва ли се върховенството на закона в целия съюз, съобщи институцията днес.За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, комисията реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава с годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави - членки на ЕС.Дотук се стигна, от една страна, заради недоволството на България и Румъния, които са единствените страни членки, поставени под наблюдение вече 12 години. От друга страна обаче, проблеми с върховенството на закона вече се наблюдават и в други държави като Полша и Унгария. Друг е въпросът, че досега този механизъм не се е доказал като безспорно ефективен.В четвъртък парламентът ще гласува на второ четене промените в Закона за пътищата, с които променя срока за въвеждане на тол-такси за тежкотоварните автомобили и начина, по който ще работят доставчиците на данни. Крайният срок, който държавата си поставя, е 1 март 2020 г.Отлагането се очакваше, а причината е недоволството на превозвачите както за размера на таксите, така и за обхвата на пътищата. Разговорите с компаниите започнаха твърде късно, а към момента държавата не е готова с нито едно съществено решение по проблемните моменти.Четвъртък е първото от четирите заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), на които до края на месеца (на 18, 22, 25 и 29 юли) ще могат да се внасят кандидатури за избор на следващ главен прокурор на мястото на Сотир Цацаров. Мандатът на Цацаров изтича на 10 януари догодина.Една от първите известни кандидатури се очаква да бъде от гражданска номинация - от сдружението БОЕЦ още преди няколко дни обявиха, че ще номинират следователя от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура (СГП) Бойко Атанасов. Той нашумя в последните години заради критиките си към работата на прокуратурата.HBO получи рекордните 137 номинации за 71-ите награди Emmy, които бяха обявени във вторник вечерта, и с това задмина конкурента си Netflix в годишната битка за най-големите телевизионни отличия. Голяма част са за "Игра на тронове" - общо 32 номинации, което е рекорден брой номинации в историята на наградите. Минисериалът "Чернобил" e с 19 номинации. Сред останалите претенденти на HBO са комедиите Veep и Barry, драмата Succession и шоуто на Джон Оливър.Netflix пък спечели 117 номинации за своите продукции, сред които са When They See Us - драма по реални събития от края на 80-те, когато група афроамериканци са обвинени в тежко престъпление, което не са извършили, както и комедията Russian Doll и сериалите "Бодигард" и Ozark.като най-голяма част от средствата - 125 млн. лв., са за хората с увреждания. Още 5 млн. лева получиха БАН за ремонти на сградата до парламента и музея. Други 12 млн. лв. ще отидат за българските лични документи, а 2 млн. лв. - за заплати на магистратите. Кабинетът прави тези сериозни екстра разходи на фона на актуализация на бюджета с близо 2.2 млрд. лв. заради покупката на новите изтребители F-16.съобщават Reuters и турски медии. Непознати са открили огън в ресторант, където дипломатите вечеряли. Атаката може да е свързана с това, че Турция твърдо застана на страната на Багдад, след като референдум за независимост в Иракски Кюрдистан обтегна отношенията на района с централното правителство.за да провери дали компанията използва данни от независими търговци на дребно за получаване на пазарно преимущество. ЕС започна предварително разследване по въпроса миналата година, тъй като е имало данни, че компанията използва информация за продавачи на платформата, техните продукти и транзакции, правени през нея, за да си осигурява конкурентно преимущество.Шведската мебелна верига IKEA затваря единствения си завод в САЩ и пренася производството в Европа, където разходите според компанията са по-ниски, съобщи AFP. Заводът на компанията в Данвил, Вирджиния, ще бъде закрит през декември, като ще бъдат освободени 300 души. Заводът е открит през 2008 г и произвежда дървени рафтове и шкафове за американския и канадския пазар.IKEA, за която работят 20 хил. души и която има заводи на 24 места в девет страни, съобщи, че ще работи със синдикатите и американските агенции, за да помогне с търсенето на работа на освободените.