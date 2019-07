Тече, всичко тече

Какво точно има в изтеклите 11 GB данни от НАП е трудно да се каже. Ясно е, че това са данни за всички на нас, но много от тях са фрагментарни и невинаги е ясно какво точно означават числата срещу имената или ЕГН-тата. Със сигурност за всеки, колкото и добър да е в обработката на подобни масиви, би било нужно доста време от тях да компилира някаква цялостна база данни. А и тя би съдържала доста бели (или ако предпочитате черни) петна, тъй като за различни лица в различни таблици има различни типове данни. За някои справки пък е относително ясно за какво се отнасят и какво представляват сумите, но пък не е ясно към кой момент са. Липсващите парчета от пъзела никога няма да бъдат попълнени.Затова и за първите няколко дни от теча, основното, което и ние в "Капитал" и другите медии и всички други ентусиазирано сканиращи съдържанието, са обобщения за размера на теча и любопитни факти. Често резултат на търсене за конкретни публични фигури.Ето и нещо като своеобразен vol. 1 на летните хитове в компилацията The very best of NAPLeaks:• безспорно един от събудилите най-много страсти файлове се казва QNEQNEV. В него има над 1 млн. реда с ЕГН-та, срещу които стоят данни за доходи. Не е ясно на какъв принцип е правена извадката, нито към кой точно момент. Според името на колоните може да се направи извод, че това са месечни доходи от заплати, както и вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване. Сумите обаче говорят по-скоро за годишни данни. За много хора, намиращи се в списъка, обаче е трудно да разберат към кой момент е това. Някои твърдят и че никога не са имали такъв доход. И естествено остава и големият въпрос кой точно е едноименният Яне Янев и дали и защо е правена персонална справка за него.• Файлът GRAO е сред най-дългите в масива с почти 1.4 млн. реда, които съдържат само ЕГН и три имена. Това е списък на починали лица, като вероятно представлява справка от ГРАО, която НАП използва, за да актуализира базите си.• В няколко папки могат да бъдат открити данни за сметки на български граждани в чуждестранни банки. Чрез засичане на няколко таблици могат да се установят за тях още наличности, адреси и много други данни.• Папка EUROFISC съдържа данни от едноименната система, през която националните данъчни служби и OLAF си обменят информация в опит да предотвратяват измами, най-вече източване на ДДС. Във файловете има информация за текущи сигнали и разследвания за множество текущи и минали съмнителни трансфери. Това е потенциално голям международен проблем, тъй като може да провали разследвания и да предотврати разкриване на измами, ощетили бюджетите на всяка от страните в ЕС.• В теча има няколко папки, които явно са създадени "с оглед личността". Те съдържат данни - три имена и ЕГН на различни категории граждани. Така например има списък на всички картотекирани футболисти от професионалната футболна лига или на действащите нотариуси. Най-вероятно тези списъци са свързани с тематични проверки, които НАП е извършвала през годините. Списък има на всички лични лекари в страната заедно с доходите им.• Папките AEOI съдържат разпокъсани таблици с данни от банкови сметки в чужбина и тяхната наличност. В тези списъци например се появява името на депутата от ДПС Делян Пеевски и издирваната от САЩ за финансови измами Ружа Игнатова.• Файл с име MVRDD6 вероятно съдържа информация за прехвърлени на НАП от МВР наказателни постановления срещу водачи, глобени за нарушения по пътищата. Приходната агенция има ангажимент да събира глобите по тях.• Във файла DEBTS да се открият отправяни до НАП искания за справки за наличието на данъчни задължения. От документа се вижда единствено кога е отправено искането, за кого е било и какъв е резултатът. Проверка на "Капитал" засече, че датите на които са правени справките за две лица, съвпадат с започнати срещу тях проверки.• Файловете с име DEBTS съдържат log файл за направени в НАП справки за това дали някой е получавал или предоставил заем. Присъствието в този списък вероятно означава, че към конкретния човек е имало интерес от данъчните.• Файлoвете в папката NRAMARC съдържат кореспонеднция с чужди данъчни институции, както и вътрешна информация, свързана с публичното изпълнението - искания за възбрани и запори, предприети действия и вътрешни доклади за изпълнените действия. В тази папка може да се види искане от германска служба към българските им колег с молба да се установи дали дадено лице притежава още мерцедес с конкретен номер. В други писмо НАП пишат до гръцките служби с молба да установят точното местоположение на 15 метрова яхта Ф.* Файлът GAMON съдържа информация, вероятно от сайтове за онлайн залагания, тя включва лични данни (включително и номера на лични карти) и IP адрес* Папката AZ съдържа данни за регистрираните в бюрата по труда