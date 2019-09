БНР свали от ефир Силвия Великова

Силвия Великова

© Цветелина Белутова

Силвия Великова - един от най-разпознаваемите журналисти в Българското национално радио (БНР), е свалена от ефир. Новината съобщи сама тя пред колеги от ресора - съдебни репортери, след което бързо се разпространи в социалните мрежи.Пред "Капитал" Силвия Великова обясни, че преди седмица се е върнала от отпуск и веднага е започнал натиск да смени ресора си. Натиск е бил упражняван и върху досегашния директор на програма "Хоризонт" - Ивайло Савов, но той отказал да я свали от ефир. Днес сутринта на заседание на Управителния съвет на БНР е било решено Ивайло Савов да бъде пенсиониран. За негов заместник е бил временно назначен Николай Кръстев, който е извикал Силвия Великова и ѝ съобщил, че вече няма да води предаването "Преди всички" и няма да отговаря за съдебния ресор. Великова е поискала писмен документ, но той е отговорил, че няма време да изготвя такъв. На Великова е предложено да води обучения на журналисти в провинцията.Освен водещ на предаването "Преди всички" Силвия Великова отговаряше за съдебния ресор и често провокираше с директни въпроси както главния прокурор Сотир Цацаров, така и заместника му Иван Гешев, който е безалтернативният кандидат за нов главен прокурор. Самият Цацаров неведнъж е отправял нападки към нея заради въпросите, които задава. Това е една от причините от години Силвия Великова да е обект на клеветнически кампании в медиите, обслужващи интересите на депутата от ДПС Делян Пеевски, а днес открито агитиращи избора на Иван Гешев за главен прокурор.Пред "Капитал" Великова направи връзка с освобождаването си и предстоящия избор за главен прокурор.До момента от ръководството на БНР няма друго обяснение за отстраняването на журналистката, което да звучи приемливо. Пред "Капитал" генералният директор на БНР Светослав Костов заяви, че Силвия Великова е назначена като старши редактор и никъде в договора ѝ не пише, че тя е репортер или водещ. Той каза още, че ще изчака концепцията на бъдещия директор на програмата и ще се съобрази с визията му за програмата. Аргументът, че по длъжностна характеристика Великова е старши редактор, а не водещ и затова вече няма да е в ефир е несъстоятелен, тъй като в БНР длъжностна характеристика "водещ" няма.Временният ръководител на програма "Хоризонт" Николай Кръстев обясни, че над него не е упражняван натиск да освободи Великова, но не можа да отговори дали утре тя ще води предаването си или не. Водещ на изданието на "Преди всички", обаче няма де е Силвия Великова както е било определено предварително по график, а колежката и Диана Дончева. Между другото по длъжностна характеристика тя също е редактор.Допреди година Силвия Великова водеше предаване по "Би Ай телевизия", която беше купена, а впоследствие фалирана.Днес след като новината за свалянето от ефир на Великова бе разпространено от медиите в ефира на "Хоризонт" прозвуча Let it Be на Beatles, песен, която се пуска, когато радиото се готви за протест.Очаквайте подробности