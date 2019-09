Уикенд новини: Кандидатът за правосъден комисар разследван за корупция, БСП избра кметове

Дидие Рейндерс



Анелия Клисарова



Фотограф: Юлия Лазарова

Предстои изслушването на Кристалина Георгиева за управляващ директор на МВФ

През идната седмица се очаква Кристалина Георгиева

управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ). Тя е фаворит, като досега няма други кандидати освен нея. Институцията традиционно се управлява от европейци, но до този момент не е имала ръководител от развиваща се икономика. МВФ трябва да избере наследник на оттеглящата се Кристин Лагард до 4 октомври. Мандатът на управляващия директор е петгодишен и подлежи на преизбиране.

Уикендът премина под сянката на скандалите в БНР започнали след скандалното сваляне на журналиста Силвия Великова от ефир и последвалото спиране за близо пет часа на предаването на програма "Хоризонт". Отново в контекста на медийната (не)свобода в събота стана ясно, че фоторепортерът от "Клуб З" Веселин Боришев е бил задържан преди петъчния протест срещу номинацията на Иван Гешев за главен прокурор. Според адвоката му Николай Хаджигенов причината за ареста е, че е снимал полицаи, събирали се пред хотел "Рила", за да охраняват протеста. Боришев е бил задържан за 24 часа в Първо РПУ, а в заповедта му за арест е посочено, че причината за това е дребно хулиганство. В събота дежурен съдия от Софийския районен съд е отхвърлил обвинението, а фоторепортерът е бил освободен незабавно. Пред "Капитал" адвокат Хаджигенов обясни, че още в понеделник ще обжалва и самата заповед за задържане на Боришев. В неделя "Клуб Z" съобщи, че главният секретар на МВР Ивайло Иванов е поднесъл своите и тези на вътрешния министър Младен Маринов извинения за ареста и е обявил, че по случая ще започне проверка.Председателят на парламента Цвета Караянчева пострада в катастрофа край Хитрино, след като колата на НСО, в която е пътувала, се е блъснала в друг автомобил. Караянчева обяви във фейсбук, че има травма на рамото. От официалните съобщения на МВР и НСО не става ясно какви точно са причините за инцидента. По данни на МВР от началото на годината при катастрофи са загинали 404 души. Според Евростат България е на първо място в ЕС по брой загинали при катастрофи с леки автомобили на 1 милион жители.Важните събития от почивните дни в три изреченияОчаквано БСП подкрепи Мая Манолова за кмет на София. Това стана на пленум на левицата, проведен в неделя. На събитието бяха определени още близо 100 номинации. Сред тях са бившата министърка на образованието в кабинета "Орешарски" Анелия Клисарова за Варна, Весела Лечева за Велико Търново, бившият евродепутат Момчил Неков за Силистра, общинският съветник в Пловдив Николай Радев е кандидат за кмет на града, а главният редактор на в. "Дума" Ивелин Николов за Габрово. Номинацията на Клисарова е създала напрежение, съобщава "Дневник". За нея е настоявал и бившият председател на общинския съвет в града Борислав Гуцанов. "Шансът да спечелим София за първи път в демократичната история на страната не бива да бъде пропилян, защото промяната в България започва от София", коментира Калоян Паргов, ръководител на организацията на БСП в столицата.Прокуратурата в Белгия разследва за корупция кандидата за еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс, съобщи белгийският вестник L'Echo. Разследването срещу Рейндерс, който е вицепремиер и външен министър, е започнало през пролетта по сигнал на бивш полицай. Той е споделил с разследващите данни за корупция и пране на пари. Това не е първият скандал около Рейндерс, който, ако бъде назначен за поста, ще трябва да отговаря за върховенството на правото във всички държави в Европейския съюз.Саудитска Арабия сви производството на петрол и газ след атаката с дронове в събота по две ключови съоръжения, управлявани от държавната компания Aramco. От енергийното министерство на страната заявяват, че ударите са намалили производството на суров петрол с 5.7 млн. барела дневно при обичайни 11 млн. барела на ден. Говорител на йеменските бунтовници хуси посочва, че в нападението са използвани десет дрона и могат да се очакват още атаки в бъдеще. По думите му операциите срещу саудитски цели ще стават "все по-големи и по-болезнени, докато тяхната агресия и блокада продължават". Саудитците водят подкрепяна от Запада коалиция, поддържаща йеменското правителство, докато Иран застава зад бунтовниците хуси. Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо обвини за ударите Иран, като подчерта, че няма доказателства, че те са дошли от Йемен."Айде стига с тая свобода, бе! Вие луди ли сте? Полудявате вече с тая свобода! Кое не му е свободно? Те ни плюят всички хора като каруцари. Всеки ден е било свободно словото. Какво по-свободно от това."Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия по култура и медии, пред БНРВ понеделникът Съветът за електронни медии ще проведе среща с генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с безпрецедентното петчасово спиране на програма "Хоризонт" в четвъртък. По случая има проверка от ДАНС и прокуратурата, която се извършва лично от зам. главния прокурор Иван Гешев. Спирането беше предшествано от свалянето от ефир на емблематичния журналист Силвия Великова. Тя беше възстановена след намесата на премиера Бойко Борисов.В понеделник и вторник Комисията по атестирането и конкурсите и комисия "Професионална етика" към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще проведат заседания, на които ще оценят професионалните и етични качества на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, който е поканен на изслушванията. Цялата процедура изглежда проформа, доколкото се провежда от членове на прокурорската колегия, които издигнаха номинацията на Иван Гешев и вече заявиха, че той притежава необходимите качества, за да заеме поста.да бъде изслушана за поста наИзраелският премиер Бенямин Нетаняху се бори за политическото си оцеляване в повторни парламентарни избори. Според социологическите проучвания резултатите от вота във вторник ще бъдат близки. Това се случва пет месеца след неубедителни избори, при които Нетаняху се обяви за победител, но не успя да сглоби коалиционно управление. "Победа на неговата дясна партия "Ликуд" е възможна, но виси на косъм", смята Абрахам Дискин, преподавател по политически науки от Еврейския университет в Йерусалим. Евентуален край на ерата "Нетаняху" едва ли ще доведе до коренна промяна в израелската политика относно оспорваните въпроси с палестинците.Новата тема на See It Be It Talks е Women&Mission, а в рамките на инициативата за кариерния си път и развитие ще говорят Анита Класанова - създателката на популярните десерти Roobar и Kookie Cat, Виктория Блажева - първи вицепрезидент в Уникредит Булбанк, директор "Комуникации" и Diversity Manager на банката, и Елина Желева - обучител по дизайн мислене.Входът е свободен. В "Генератор", от 18.30 ч.Някога струвало ли ви се е, че може да сте били отвлечени от извънземни? А замисляли ли сте се, че може всъщност да сте ходещ труп, който гние отвътре? Вероятно имате непреодолимо желание да си ампутирате напълно здрав крайник? Д-р Брайън Шарплес се завръща на сцената на Ratio, за да ви представи още от примери за някои от най-странните психологически разстройства в презентация, наречена Weird(er) Psychological Disorders.На покрива на "Музейко", от 19:00 часа, вход 10/15 лв.В деня на София ще се състои спектакълът "София градски вибрации - 140 удара в минута". Той представлява симбиоза между аудио-визуален пърформанс и 3D мапинг и представя визията на различни градски артисти върху историята на града. В инициативата ще участват Деси Андонова, Ина Кънчева и "Космическите гласове от България". Музиката пък ще бъде осигурена от DJ Иван Шопов и пианиста Димитър Бодуров. Визуалното шоу по време на концерта е дело на Лора Шопова. Визията и 3D мапингът са създадени от Весела Данчева и екип от "Компот колектив".На площад "Княз Александър I", от 20 ч.Броени дни след премиерата в Пловдив на спектакъла "По-полека" по музика на Стефан Вълдобрев той ще бъде представен и в София. Проектът е съвместна продукция между Драматичен театър - Пловдив, и Младежкия театър "Н. Бинев". Автори на текста са Ваня Щерева и Стайко Мурджев, а режисьор на спектакъла е Владимир Люцканов. В "По-полека" участват актьори от двата театърa, специалният гост ще бъде Филип Аврамов.В Младежки театър "Николай Бинев", от 19 ч.