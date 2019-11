Ако всичко това не беше истина...

Кметът на Варна Иван Портних отрича да е бил замесен в скандал след употреба на алкохол в Израел

Отговорът на въпроса защо се случи това минава отново през тежката тема за свободата на словото в България. Но и вади на показ елементи от технологията, която хората на власт неизменно прилагат, когато трябва да скрият нещо от гражданите.

"Беше ми препоръчано да питам Портних защо не е спечелил на първи тур, на каква подкрепа разчита, за проблемите около реконструкцията на градския бул. "Васил Левски" и друго, което сметна за важно", казва журналистката. Така сред въпросите й попада и един, който до този момент телевизия "Черно море" не е коментирала. Но очевидно точно той става причина интервюто да не бъде излъчено.

Разговорът с Иван Портних за телевизия

Bulgaria ON AIR не може да бъде гледан никъде. Единственият разказ за него е този на Елена Кирова. Според нея един от зададените въпроси е бил свързан с посещението на варненския кмет в пристанищния град Хайфа в Израел през февруари 2018 г., за да договори побратимяването му с Варна. Макар и минала през решение на Общинския съвет в града и шумно промотирана на старта си, визитата приключва преждевременно и тихомълком, а общинската администрация във Варна не е публикувала и до този момент нито ред за свършеното в Хайфа.

"Кметът на третия по големина град в България отседна в престижен хотел в Хайфа и според доказателства, получени от репортер на News Haifa Curiot, вечерта след планираната си среща за този ден той се е напил, след като е изпил големи количества алкохол. Според други доказателства кметът на Варна дори е тормозил сексуално служителка на хотела."

Двете статии все още са достъпни, в сайтовете на медиите, от които са публикувани. Но в нито една от тях не е добавено опровержение или право на отговор, поискано от канцеларията на Иван Портних.

Постът му беше придружен от снимки, на които посреща на летището във Варна премиера на Израел и съпругата му в началото на ноември 2018 г. Скритата, но важна подробност в тази публикация е, че присъствието на Портних на летището във Варна е само протоколно. В България Нетаняху пристигна по покана на колегата си Бойко Борисов за среща в Евксиноград с премиерите на Сърбия, Гърция и Румъния.

Официален коментар на тази случка дойде от телевизията

Bulgaria ON AIR, собственост на бизнес групата около "Химимпорт" и Централна кооперативна банка. Тя е свързана с "Холдинг Варна", който от своя страна притежава телевизия "Черно море". Формална връзка между двете медии няма, а това даде основание на по-голямата от тях да публикува следното становище:

телевизия "Черно море" и е негова собственост. Предоставено е за излъчване в

Журналистката твърди, че не е знаела интервюто с Портних да е било платено, каквито по закон могат да бъдат телевизионните изяви на кандидатите за кметове и общински съветници по време на кампании. Въпреки това то явно е било изпратено за сверка в щаба на ГЕРБ.

Но за причините предизборният разговор с Портних да не види бял свят има и трета – радикална версия.

Според сайта на медийната група "Черно море", която включва и едноименната телевизия, неин PR мениджър е Марица Гърдева. На изборите за местна власт през октомври тя спечели трети мандат като общински съветник от ГЕРБ във Варна, а в предходния беше дори председател на групата на партията си.

Публикацията изчезна часове след като се появи, а Гърдева твърди, че никога не я е публикувала. Статусът й обаче може да бъде открит като скрийншот на десетки места в мрежата.

Журналисти от телевизията, където доскоро работеше Елена Кирова, коментират, че именно Гърдева е станала причина за напускането на водещата. В същото време според "вътрешни гласове" от местната организация на ГЕРБ във Варна в следващите дни тя най-вероятно ще бъде избрана за председател на постоянната комисия "Култура и духовно развитие" в Общинския съвет. Така в ресора на ПР мениджъра на малка частна телевизия ще попадне и контролът върху разменната търговия с безусловната лоялност на "втората най-древна професия след..."

"Черно море" е малка и безкритична варненска телевизия. Тя е една от многото регионални медии в България, които съществуват на принципа на разменната търговия – безконтролна финансова подкрепа от страна на местната власт срещу безусловна лоялност. В тези сделки място за журналистика няма. Точно по тази причина преди две седмици водещата на предаването "Посоки.eu" Елена Кирова беше принудена да напусне работата си в телевизията.В седмицата между двата тура на местните избори през октомври т.г. на Елена Кирова е възложено да интервюира кмета на Варна Иван Портних. По това време той е в кампания за балотажа, на който спечели трети мандат. Според журналистката интервюто е поискано от телевизия Bulgaria ON AIR, било е записано без предварително уговорен сценарий на 30 октомври и е трябвало да бъде излъчено на следващия ден.Единствената версия за проваленото побратимяване, известна до момента, е тази на две израелски онлайн издания – News Haifa Curiot и сайта на консервативния телевизионен "Канал 20". Почти идентичните текстове с един и същ автор – Елиран Тал, гласят следното:Според втората статия смущаващият инцидент е стигнал до знанието на кмета на Хайфа, след което посещението на Портних е било прекъснато, а планираните срещи с него – отменени. Във втората си статия авторът допълва, че външното министерство на Израел не е било уведомено от домакина на провалената среща. "Община Хайфа потвърди случилото се, но не предостави повече подробности", пише Тал.Преминало през шифрограмите между тогавашния екип на българското посолство в Израел и Министерството на външните работи, случилото с кмета на Варна в Хайфа в дните около 20 февруари 2018 г. остава тайна. Но не за дълго. В края на октомври т.г., в навечерието на местните избори, български сайтове публикуваха текста на анонимен имейл, цитиращ статиите на израелските медии. Портних реагира с пост във фейсбук: "Ако всичко това беше истина, как тогава лично щях да посрещна във Варна премиера на Израел Бенямин Нетаняху малко по-късно след "скандала"?"Имайки предвид формата й, тази среща очевидно е била планирана поне четири месеца преди Иван Портних да пристигне в Хайфа. Точно в това съвпадение вероятно е и обяснението за тежката мъгла, паднала над командировката му в Израел.Връзката между тази визита и раздялата на Елена Кирова с телевизия "Черно море" трудно може да бъде потвърдена официално. Но тя непрекъснато изплува в разминаването на информацията за двете събития, предоставяна от различни източници."Интервюто с кандидат-кмета на Варна е разработено от екип на регионалнатасутрешния блок на националната телевизия Bulgaria ON AIR по линия на търговски взаимоотношения. След като се установява, че излъчването на интервюто ще се дублира с тв участие на кандидат-кмета на Варна по друга конкурентна телевизия, се взима решение то да не се излъчи." (Цитатът е от отговор на Bulgaria ON AIR по повод позиция, разпространена от Асоциацията на европейските журналисти след уволнението на Елена Кирова.)"Коментирах част от въпросите си с един от редакторите на Bulgaria ON AIR на 30 октомври вечерта, защото от пресцентъра на ГЕРБ недоволстваха за някои от темите в интервюто", каза Кирова.След като скандалът със спряното интервю стана публичен, медийният имиджмейкър публикува в профила си във фейсбук следния статус: "Журналистиката е професия почти толкова древна, като.... С няколко думи това е втората най-древна професия."Със същата лекота в разговор за "Дневник" общинската съветничка почти отрече и съществуването на интервю с Иван Портних, взето от Елена Кирова. "Подобно интервю изобщо не е било планирано, каза тя. Разбирате ли термина?"А темата за свободата на словото ще продължи да изскача зад трудно потвърдими, но натрапчиви съвпадения между историите за журналисти, напуснали работата си, неизлъчени интервюта и фриволната арогантност на хората с власт.