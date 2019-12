Уикенд новини: Пак post mortem мерки за пътната безопасност, водната криза продължава

Вътрешният министър Младен Маринов

Очаква се във вторник в Държавен вестник да бъде публикуван президентският указ за освобождаването на Сотир Цацаров като главен прокурор. Вероятно на следващия ден той бъде възстановен като прокурор във Върховна касационна прокуратура, както поиска миналата седмица, а веднага след това ще встъпи като председател на Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобитото имущество. Този сложен ход има за цел Цацаров да запази мястото си в съдебната власт по време на мандата му в Антикорупционната комисия. След като Цацаров бъде освободен с президентски указ Иван Гешев, който е негов заместник, ще може да встъпи в длъжност.



Законопроектът за Brexit се придвижва в британския парламент

След изборната победа с голямо мнозинство на премиера Борис Джонсън законодателството, необходимо да даде законова сила на споразумението за Brexit преди 31 януари 2020 г., се очаква да бъде представено за второ четене пред парламента на 20 декември. Графикът на Джонсън е ограничен, тъй като той има 15–16 работни дни, за да прокара сделката си в законодателния орган. Правни експерти преди са изчислявали, че ще отнеме поне 37 дни, за да мине законодателството за Brexit през парламента.

Тежките пътнотранспортни произшествия вкараха темата за пътната безопасност сред новините и през уикенда, когато след серия от тежки инциденти в столицата загина едно дете, а други три бяха тежко ранени. В единия от инцидентите участва кола на Националната служба за охрана.Традиционно инцидентите предизвикаха post mortem активизация на държавните институции. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще реформира службата (чиято дейност се регламентира от правилник, приет от втория кабинета "Борисов" през 2015 г.). А вътрешният министър Младен Маринов представи нов координационен център за пътна безопасност.По време на събитието Младен Маринов обясни, че е имало "усложняване на пътнотранспортната обстановка – тежки инциденти със загинали деца в столицата, възходяща тенденция на броя на убитите през последните два дни", което накарало МВР, от една страна, да вземе допълнителни мерки. В анализа и проверките щели да се включат всички полицейски началници.Главният секретар на МВР Ивайло Иванов леко се размина с министъра си, като заяви, че традиционно по празниците винаги са се взимали превантивни мерки, a сега действията ще бъдат изпреварващи.Загрижеността на властта за пътната безопасност идва в контекста на скрития от бюлетините на МВР случай със зам.-председателя на втората по големина партия в управлението ВМРО - Ангел Джамбазки, който е и евродепутат. През седмицата медии разкриха, че той е бил заловен да шофира пиян. Пред медиите Джамбазки каза, че съжалява за инцидента, но не е напуснал постовете, които заема. В същото време неяснотите около алкохолната му проба стават все повече, но МВР продължава да мълчи за инцидента.Най-важните новини от почивните дни в три изреченияАдминистративен съд - София-град, задължи Изпълнителната агенция по околна среда да разкрие пълната информация за фирмите, които са внесли отпадъци в България. Делото беше образувано по жалба на журналист от "Капитал" в контекста на провеждано разследване за вноса и изгарянето на отпадъци в България. Решението беше определено като революционно от адвокат Александър Кашъмов, който заедно с колегата си Кирил Терзийски представлява изданието пред съда. В него съдия Вяра Русева категорично поставя правото на здравословна околна среда на гражданите над търговската тайна. Новината идва в контекста на информацията на италианските карабинери, че са заловили 815 тона боклук, транспортиран с фалшиви документи за България.През уикенда стана ясно, че от понеделник градът и околните села минават на по-затегнат воден режим. Оттук нататък водоснабдяване за питейни нужди ще има само в интервала между 16 и 22 часа, съобщи кметът на града Станислав Владимиров. Досега домакинствата разполагаха с вода по пет часа сутрин и по пет часа вечер. Очаква се режимът да продължи до края на март - началото на април.Новосъздаденият синдикат на медицинските специалисти проведе първи протест в София в неделя с искане за нов модел на финансиране на болниците. Медицински сестри, акушери, фелдшери и физиотерапевти настояха да се подобрят условията на труд в лечебните заведения, тъй като по думите им в момента в 90% от болниците има много часове извънреден труд и нерегламентирани дежурства по 24 - 36 часа. Медицинските сестри протестират от месеци с искане за увеличение на заплатите и подобряване на условията за труд. На протеста стана ясно, че част от възнагражденията вече са по-високи, а в някои болници това ще се случи от началото на следващата година.Гърция изпраща 400 военни допълнително по границата с Турция, които да се борят с увеличения бежански поток, съобщи гръцкият вестник "Катимерини". В момента тече подбор на военни, който ще продължи до февруари, а самото патрулиране ще започне от март. В последните два месеца правителството разположи нощни полицейски патрули по основната магистрала "Егнатия" и на други места.В случай че Volkswagen се откаже от строителство на завод в Турция, няма да изгражда такъв никъде другаде. Това стана ясно от съобщение на концерна, цитирано от DPA. България е другият основен конкурент в надпреварата за инвестицията. От него става ясно, че решението дали да има нов завод се отлага отново и ще бъде взето най-рано през февруари.Едни от най-високите банкови такси в България вече са в историята. От утре, 16 декември, преводите в евро в страната и в държавите от ЕС са със същата цена като транзакциите в левове. Промяната идва регулативно с промяна на директивата на европейско ниво. Така вече превод за 100 евро например няма да се таксува с 30 - 40 евро, а ще струва 3-4 лв., колкото е и междубанковият превод в левове. Няма да има и такса за входящ превод, тоест на получателя няма да се налага да си плаща за това, че е получил пари, при положение че този, който е пратил парите, също е платил такса. Цената на понижението обаче не е толкова ниска за потребителя - за да компенсират част от пропуснатите приходи, банките вече повишиха други такси по своите услуги.Дни преди премиерата на последния епизод от сагата "Междузвездни войни" Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров организират два концерта, посветени на творчеството на композитора Джон Уилямс. Уилямс е и автор на музиката към други касови филми като "Индиана Джоунс", "Джурасик парк", "Сам вкъщи", "Списъкът на Шиндлер", "Челюсти".В зала "България", от 19 ч., билети: 25 - 50 лв.Двудневното събитие Digital Storytelling for Impact Forum ще засегне теми, свързани с това как дигиталните технологии променят и подпомагат начина, по който разказваме истории. Във форума ще се включат специалисти от 4 континента от различни сфери.В хотел "Хилтън", от 11 ч.Темата на последното събитие за годината от серията See It Be It Talks ще бъде Women and Choices, или жените и изборите, които те правят. Главни действащи лица този път ще бъдат Дафина Димитрова - старши мениджър "Стратегически мениджмънт и публични институции", и Маргарита Доровска, завършила куриране на съвременно изкуство в Кралския колеж по изкуствата в Лондон, а в момента директор на Музея на хумора и сатирата. Тя отговаря и за развитието на Габровското биенале.В Missia23, от 18:30 ч.Предстои поредното издание на "Хендмейд фест НДК код Зима". По време на базара можете да се вдъхновите за оригинални коледни подаръци. Ще бъдат показани традиционните ръчно изработени изделия и натурални продукти, а сладките предложения са сурови торти с най-разнообразни вкусове.В НДК, от 10 ч.