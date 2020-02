Уикенд новини: България пита ОАЕ дали Божков е бил освободен; Трети ден спад на ръста на случаите от коронавирус в Китай

Кучета носят маски в Шанхай заради коронавируса



Любимата на премиера Борисов дума инфраструктура заемаше основна част от новините през иначе леко постния откъм събития уикенд. След като в събота министър-председателят обяви, че страната е готова да инвестира в изграждането на трети мост на Дунав, в неделя той инспектира строителството на разширената отсечка на столичния околовръстен път между бул. "Цариградско шосе" и кв. "Младост". Зад волана на колата на Националната служба за охрана (НСО) той обиколи проекта и обяви, че е доволен от свършеното до момента. "Щом ни махат хората и не ни псуват, значи е добре. Социологията е добра. Просто ми е кеф да шофирам през нивите, през калта, като знам, че след няколко месеца тук ще има чакъл и мостове. Това ми е любимото", заяви премиерът в типичния си неподправен стил.

Инфраструктурната тема беше продължена и от новината, че друг емблематичен проект - ремонтът на тунела "Витиня", ще достигне цена от 72 млн. лв. Инфраструктурата (но този път енергийна) заемаше място и в изявлението на държавния секретар на САЩ Майк Помпео, който в събота обяви, че САЩ ще подкрепят с 1 млрд. долара развитието на енергийни проекти в Централна и Източна Европа, за да намалят зависимостта на държавите в региона от Русия.

Два нови политически субекта бяха създадени през уикенда. След провала на регистрацията на партията си "Няма такава държава" Слави Трифонов учреди новата си формация под името "Има такъв народ". Бившият зам.-председател на "Движение България на гражданите" (ДБГ) Найден Зеленогорски пък обяви на пресконференция началото на нова дясна партия с името "Достойнството на един народ" (ДЕН).

Извън политическите и инфраструктурните теми положителната поне засега новина е, че в Китай за трети пореден ден имаше намаление на новозаразените с коронавирус.

България спешно пита ОАЕ дали Васил Божков е бил освободен



Васил Божков е освободен от властите в Обединените арабски емирства, обяви БНТ, като цитира свои източници. От българското външно министерство обаче съобщиха, че не разполагат с такава информация и по тази причина посланик Богдан Коларов е направил спешно запитване до властите в емирствата. Според БНТ Божков е с отнет паспорт, докато тече процедурата по искането за екстрадирането му. Преди дни прокурорът Иван Гешев обяви, че искането за екстрадиция на Божков е над 200 страници и все още се превежда на арабски език.

Слави Трифонов учреди партията си "Има такъв народ"



Шоуменът Слави Трифонов учреди партията си за втори път. Новата формация вече няма да се казва "Няма такава държава", а "Има такъв народ". До повторното учредяване се стигна, след като Върховният административен съд отказа регистрация на партията, но не заради името на формацията, а заради използването на българското знаме в емблемата й. Учредителното събрание прие същата декларация, която беше одобрена при предишното създаване на партията. В нея от формацията се обявяват за намаляване на броя на депутатите от 240 на 120, въвеждане на мажоритарна избирателна система и дистанционна електронно гласуване, както и на пряк избор на главния прокурор и шефовете на районни полицейски управления.

Ремонтът на тунел "Витиня" ще достигне общо 72 млн. лв.

Ремонтът на тунел "Витиня" по трасето в посока София ще струва 50 млн. лв., съобщиха в петък от Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ). Така общата стойност на започналия през 2016 г. проект ще достигне 72 млн. лв., след като частта в посока Варна беше готова през 2017 г. и струваше 22 млн. лв. Според АПИ тунелът трябва да бъде готов през втората половина на 2020 година, което означава, че ремонтът ще е продължил почти 5 години. Реконструкцията ще бъде извършена от държавната "Автомагистрали".

САЩ ще инвестират 1 млрд. долара в енергийни проекти в ЦИЕ

САЩ ще финансират енергийни проекти за 1 млрд. долара в страните от Централна и Източна Европа, участващи в инициативата "Три морета" , обяви държавният секретар на САЩ Майк Помпео на конференцията по сигурността в Мюнхен. Според него така държавите от региона ще могат да засилят енергийната си независимост от Русия. Инициативата "Три морета" обединява 12 членки на ЕС, свързани с Балтийско, Адриатическо и Черно море - от Естония и Полша от север до Хърватия на юг и Румъния и България на изток.

Трети пореден ден на спад на случаите на коронавирус в Китай

Китай обяви спад на новите случаи на коронавирус за трети пореден ден в неделя. Според властите новите заболели са 2009, а смъртните случаи в цялата страна за деня са 142. Общо досега 68 000 души са били заразени в Китай, а умрелите са 1665. Извън азиатската държава досега са открити над 500 случаи в почти 30 държави. Десетки милиони китайци продължават да спазват строги ограничения в ежедневието си, за да се спре разпространението на болестта. .

Великобритания ще ограничи притока на нискоквалифицирани работници

Новосформираното британско правителство на Борис Джонсън обяви, че ще ограничи притока на нискоквалифицирани работници в страната от януари 2021 г. Вместо това ще бъде въведена точкова система, която ще дава предимство на по-добре платени и търсени професии. Според говорител на кабинета новата система ще намали "зависимостта от вноса на евтина работна ръка" и ще намали имиграцията в страната. Подробности ще бъдат обявени през следващата седмица, като според запознати плановете са потенциалните мигранти да получават точки на база на привлекателността им за икономиката.

Промените в Закона за хазарта, с които се премахват частните лотарии, вероятно ще бъдат обнародвани в Държавен вестник още във вторник, след като п

резидентът Румен Радев е подписал указ

а за тях. От този момент нататък продажбата на лотарийни талони и билети за търкане на "Национална лотария" и "Лотария България" става незаконна. Н

Дейвид Бекъм доведе децата си Ромео, Круз и Харпър на дебюта на новата модна колекция на съпругата си Виктория Бекъм по време на Лондонската седмица на модата

[Reuters]

Ключовите новини от почивните дни в три изречения

Лидерите на ЕС ще обсъдят дългосрочния бюджет на блока за 2021 - 2027 г. на среща на 20 февруари. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече проведе индивидуални разговори с 27-те лидери на страните. Въз основа на тези консултации той ще представи предложение за общия размер на бюджета и за неговото разпределение. "Напълно наясно съм, че тези преговори са сред най-трудните, пред които трябва да се изправим. Но съм убеден, че със здрав разум и упорство можем да постигнем сделка, която да облагодетелства всички европейци. Затова всички страни трябва да демонстрират желание за компромис", заяви Мишел.