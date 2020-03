Вечерни новини: Светът и България в плен на все по-затегнатите мерки срещу коронавируса

Президентът Румен Радев, който преди месец свали доверието си от правителството, обсъди мерките срещу епидемията с премиера Бойко Борисов и двамата излязоха със съвместно изявление

Нови осем случая на коронавирус в България са били установени в рамките на деня. Така общият брой на регистрираните пациенти е 51, от които двама са починали, съобщи председателят на кризисния щаб ген. Венцислав Мутафчийски. По думите му в момента във ВМА се лекуват 10 пациенти с COVID-19, в белодробната болница в София - пет души, по един в "Пирогов" и "Александровска болница". Пациентите в Плевен вече са четирима, в Габрово остават двама, а във Варна има първи заразен пациент.

Случаите на коронавирус в страната се увеличиха през уикенда с 20 до общо 51. Досега те бяха концентрирани само в три населени - София, Плевен и Габрово, но сред осемте нови заразени от неделя има и един от Варна. Ген. Мутафчийски определи неговото поведение като безотговорно, тъй като на 10 март, в разгара на епидемията в Италия, е пътувал от Варна до Бергамо, след това до Барселона и обратно в София и със сухопътен транспорт от София до Варна. След завръщането си се е явил в болницата и в момента се установяват контактните му лица.

. На 14 март Първоначално обявените в петък ограничителни мерки след въвеждането на извънредното положение в страната претърпяха няколко редакции. Първоначалната забрана да работят всички търговци с изключение на хранителни магазини и аптеки беше прецизирана, така че все пак отворени да останат и клонове на банки, офиси на застрахователи и бензиностанции. Впоследствие здравният министър Кирил Ананиев обяви, че рестрикциите не важат за малки обекти извън големите търговски центрове. В събота вечерта обаче председателят на щаба за борба с COVID-19 ген. Венцислав Мутафчийски призова за по-строги мерки .

на първа линия в борбата със заразата. Експерти, икономисти и политици започнаха да излизат с предложения и призиви за разнообразни мерки, които да подпомогнат бизнесите , засегнати от ограниченията. Най-общо те са насочени към опростяване на данъци и осигуровки за периода на извънредното положение и непосредствено след него, както и за удължаване на различни административни срокове и отлагане на задължения - по наеми, кредити и др. Предлага се и пълно или частично покриване от държавата на пуснати в платен отпуск служители.

Почти празната гара Аточа в Мадрид след обявената 15-дневна блокада, в която испанците имат право да излизат само за да отиват на работа, на пазар и да се връщат у дома си

Тестът на Доналд Тръмп за коронавирус е отрицателен , съобщи лекарят от Белия дом. Президентът на САЩ премина през тест, след като беше домакин на среща в своя курорт във Флорида с бразилска делегация, част от която се оказа впоследствие заразена с коронавирус.

, съобщи лекарят от Белия дом. Президентът на САЩ премина през тест, след като беше домакин на среща в своя курорт във Флорида с бразилска делегация, част от която се оказа впоследствие заразена с коронавирус. Междувременно хаос цари на американските летища , след като вчера САЩ включиха в забраната си за пътуване Обединеното кралство и Ирландия. Хиляди британци и ирландци опитват да си тръгнат от САЩ, докато хиляди американци, които пристигат от Европа, чакат с часове на опашки, за да минат скрийнинг за вируса. Особено големи са тълпите на нюйоркското летище JFK.

, след като вчера САЩ включиха в забраната си за пътуване Обединеното кралство и Ирландия. Хиляди британци и ирландци опитват да си тръгнат от САЩ, докато хиляди американци, които пристигат от Европа, чакат с часове на опашки, за да минат скрийнинг за вируса. Особено големи са тълпите на нюйоркското летище JFK. Испания, която е втората най-засегната от вируса европейска държава след Италия, също обяви извънредно положение и почти пълна блокада на населението на цялата си територия.

Франция предприе смел ход да проведе днес (15 март) и на 22 март избори за около 35 хил. кмета и над 500 хил. общински съветници, докато страната е изправена пред влошаваща се ситуация заради коронавируса. Макрон предупреди във вторник, че "сме едва в началото на епидемията". По данни от събота във Франция има 4500 потвърдени случая на коронавирус и 90 починали.

и да не излизат, ако не е наложително, а това означава "да осъществяват социален контакт единствено с хората, с които живеят". От днес по улиците на града - включително на детските площадки - ще има полиция, за да контролира придвижването. От днес Северна Македония спира пропускането на леки автомобили , автобуси и пешеходци през българските ГКПП Станке Лисичково и ГКПП Златарево, съобщи МВР. Сърбия също затвори три пункта, като трафикът се пренасочва към Калотина и Връшка чука. Ограничението не се отнася за товарни автомобили. Гърция пък ще забрани сухопътните, морските и въздушните връзки с Албания и Северна Македония и ще прекрати полетите до и от Испания, за да спре разпространяването на коронавируса.

Големите световни авиокомпании отменят по между 30 и 75% от полетите си заради правителствени ограничения и/или липса пътници. Очакваният негативен ефект върху авиационния бизнес вече предизвика слухове за готвена държавна помощ за френско-нидерландския консорциум Air France-KLM. Докато Париж отрича да обмисля спасяване на компанията, Хага заявява, че е готова на всичко, за да подкрепи ключовия за икономиката си авиобизнес, както и летището в Амстердам.

Dow Jones, S&P 500 и високотехнологичният NASDAQ скочиха в петък съответно с 9.36%, 9.29% и 9.35% . Историческата седмица на Уолстрийт все пак приключва с огромни общи загуби от около 16% за всеки индекс, но и със силна оптимистична нотка.

Ердоган ще обсъди миграционната криза с Меркел и Макрон



Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон ще проведат обсъждане чрез телеконферентна връзка на ситуацията в Сирия и на миграционната вълна на 17 март. Първоначалният план бе за среща между тримата в Истанбул, но заради разпространението на коронавируса това се промени. Тема на дискусията ще бъде кризата, която се разрази, след като Турция реши миналия месец да отвори границите си за бежанците, искащи да стигнат до Европа.



Финансовите министри на ЕС ще обсъждат коронавируса



Срещата ще бъде видеоконферентна, като на нея се очаква да се произведат координирани действия между държавите. Първоначалната програма беше за присъствено заседание на Еврогрупата (министрите от еврозоната), а след това в по-широкия състав да се обсъди темата с вируса. Вече Европейската комисия очерта план да се насочат 37 млрд. евро към пострадали компании, както и да се премине към по-облекчен режим при одобренията за държавна помощ.



Инвеститорите възлагат надежди на Фед



След като през последните седмици Федералният резерв на САЩ на няколко пъти непредвидено интервенира при сриващите се пазари, сега той се събира на редовно заседание на 17 и 18 март. Очакванията са, че Фед ще извади част от арсенала си, като най-смелите прогнози сред инвеститори и анализатори са, че основният лихвен процент може да бъде свален ударно от 0.75% до 0%, с цел да бъде предотвратена корпоративна дългова криза.

Първият уикенд на България, прекаран в условия на извънредно положение, премина сравнително спокойно. Новините логично бяха почти изцяло превзети от темата за коронавируса и мерките за ограничаването на епидемията. Опасенията и презапасяването доведоха до временно изчерпване на някои стоки от рафтовете на магазините, а мерките против големите концентрации на хора водеха до опашки. Въпреки това обаче нямаше някакви сигнали за сблъсъци или напрежение. По-скоро от националния щаб за борба с COVID-19 бяха притеснени от това, че за твърде много хора животът продължаваше без промяна. Все пак спокойствието вероятно е измамно, като много бизнеси и хора се подготвят за режим на дистанционна работа.За сметка на това по европейските граници и летища цари хаос от блокирани пътници и шофьори. Външно министерство съветва българските граждани в чужбина да не тръгват към страната с автомобили, тъй постоянно различните правителства въвеждат нови мерки - затварят се пунктове, пропускат се само граждани на определени държави и др., а това води и до формиране на дълги опашки.След историческия срив в четвъртък, когато, в петък Уолстрийт завърши в крайна сметка с аналогичен процентен ръст след крайно противоречива търговия. Покачването се дължи главно на обявеното извънредно положение в САЩ от президента Доналд Тръмп и насочването на 50 млрд. долара държавни средства в борбата с коронавируса. Волатилността обаче остава на рекордно високо ниво от 12 години., но за последните пет работни дни регистрираха сериозни загуби. Петролът се повлия от ентусиазма на американските пазари в края на търговията и също поскъпна в петък. През новата седмица инвеститорите очакват решенията на Федералния резерв в подкрепа на американската икономика.Хиляди испанци аплодираха снощи своите медици, които са изправени пред безпрецедентна от десетилетия криза на здравната система заради коронавируса. В страната са въведени много строги ограничения, след като в последните дни броят на заразените скочи рязко до близо 6500 и почти 200 починали. От понеделник ще бъде въведен и 15-дневен блокаж на страната.За тези, които искат да знаят повече за коронавирусаПандемията ще промени значително живота, бизнеса и навиците ни. За кратко. Или не за кратко. Благодарение на коронавируса, отколкото сме си мислили, и когато заразата отшуми, животът може и да не се върне съвсем там, където беше. И далеч не всичко от това е лошо. Ето какво има да каже Slate по темата Разказът от първа ръка на Карл Голдман, който се заразява на борда на круизния кораб Diamond Princess, ще помогне да разберете. Карл дава интервю буквално от карантинното легло. Освен самият подкаст, Vox публикува и транскрипт на разговора.Освен икономически трусове и - меко казано - неудобства в ежедневния живот, коронавирусът и нуждата от социална изолациякоято и без това се смята за един от новите и широкоразпространени проблеми на модерния свят. Wired предлага съвети и стратегии как да не се предаваме пред страховете си.Третият сезон на сериала идва натоварен с очаквания след лекото разочарование, което вторият сезон остави у зрителите. Посоката е съвсем нова - ще видим накъде ще продължат роботите, които се включват в истинския свят и по-специално несимпатизиращата на хората Долорес.Премиера по HBO, 16 март, 21:00 ч.Минисериалът от 6 епизода е адаптация на романа на Филип Рот от 2004 г. Той ни пренася на територията на САЩ в годините на Втората световна война, за да разкаже историята на една паралелна реалност - когато американският пилот, прелетял за първи път Атлантическия океан и защитаващ мира на всяка цена, Чарлс Линдбърг печели президентските избори срещу Франклин Д. Рузвелт през 1940 г. Сериалът е дело на Дейвид Саймън и Ед Бърнс, които познаваме от сериалите The Wire, "Наркомрежа" и "Поколение на убийци".Премиера по HBO, 17 март, 21:00 ч.Спряганият за един от най-добрите филми на годината от The New York Times, Los Angeles Times, NPR и The Washington Post и номиниран за награда "Оскар" за 2020 г. "Пещерата" е лента - непоколебим поглед към сирийската война и някои от нейните жени герои.Премиера по National Geographic, 14 март, 22:00 ч.