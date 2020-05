Разследване на New York Times за отравянето на Емилиян Гебрев получи "Пулицър"

Емилиян Гебрев

Журналистическо разследване на New York Times за отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев е част от материалите, за които изданието получи най-престижната награда за журналистика - "Пулицър", в понеделник вечерта.Наградата е за серия от текстове, разобличаващи международните операции на режима на руския президент Владимир Путин. Журналистите на Times са репортерствали от Украйна, Мадагаскар, България, Либия и Централноафриканска република.Част от наградените текстове са за отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев. Техен автор е Михаел Шуърц, който е специалист по Русия. Той събира информацията по текстовете с помощта на българския журналист Боряна Джамбазова, която работи с New York Times от няколко години.Текстовете, публикувани през октомври и декември 2019 година, дават пълна картина на дейността на руското военно разузнаване (ГРУ) и отношението му към опита за отравяне на Гебрев през 2015 година, както и няколко други случая в Европа, сред които и отравянето на бившия руски агент Сергей Скрипал в Лондон през март 2018 година.Връзката между опитите за убийство на Скрипал и Гебрев беше изнесена в разследване на "Капитал" още през януари 2019 година. Впоследствие сайтът Bellingcat разкри самоличността на агентите, които са участвали в операцията.Разследването за опита за убийство Гебрев, сина му и служител на "Дунарит", което прокуратурата започва през 2015 година, е водено мудно, а малко след това - спряно. Работата по случая е възобновена след международен натиск и след публикациите от януари 2019 г.Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров, който не криеше близостта си с руския главен прокурор Юрий Чайка, първоначално лансира версията, че в салатата, която е ял Гебрев във вечерта на отравянето, е имало пестициди.Чак след оттеглянето на Цацаров като главен прокурор в края на 2019 година от държавното обвинение потвърдиха имената на трима от участвалите в атентата срещу Гебрев, посочени от Bellingcat и New York Times. През януари тази година прокуратурата обвини задочно тримата руски граждани, за които има данни, че са агенти на ГРУ.Паралелно с опита на ГРУ да убие Гебрев срещу него действат и всички възможни свои органи българската държава. Освен че е постоянна мишена на медиите на депутата от ДПС Делян Пеевски, той и синът му са обвиняеми, а срещу тях текат постоянни проверки от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и НАП. Преди няколко седмици Гебрев се оплака, че държавата е блокирала за пореден път сделките му за износ на оръжие.