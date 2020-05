Вечерни новини: ЕК предлага фонд от 750 млрд. евро за възстановяване на икономиката, за България ще са 15 млрд.

В новините от днешния ден в България като че ли се оглежда подготовката за нови избори. Заради бушуващото с месеци гражданско недоволство около проекта за многопрофилна детска болница, която трябваше да се строи върху незавършено скеле от 70-те години, Борисов реши лично да се намеси и да разпореди, че строежът ще се събори, а педиатрията ще се строи от нулата.

А президентът Румен Радев разкритикува управляващите за намаляването на ДДС на някои браншове с аргумента, че към данъчната система не бива да се подхожда "на парче" . Той се обяви "за" дебат за прогресивното данъчно облагане, тъй като по думите му нашата данъчна система е несправедлива и води до задълбочаване на бедността и неравенството в обществото.

Междувременно в парламента депутатите приеха окончателно новия Закон за храните, в който за пръв път се регламентира онлайн търговията с храни.

НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ДЕНЯ

ЕК предложи фонд от 750 млрд. евро за възстановяване. За България ще са 15 млрд.

Европейската комисия предложи комбинация от грантове и заеми на обща стойност 750 млрд. евро за възстановяване на икономиката на съюза от щетите от коронавируса. Средствата ще бъдат разпределени между страните според това колко са засегнати, като най-голяма част ще отидат в Италия и Испания. Предложението на Брюксел трябва да бъде одобрено от всички страни в ЕС, но Нидерландия, Австрия, Финландия и Дания обявиха, че са против даването на грантове и настояват средствата да се отпускат като заеми. От работния документ на ЕК става ясно, че България може да получи около 15 милиарда евро от фонда, а ще трябва да внесе 3.3 милиарда.

Детската болница няма да се строи върху старото скеле

Старият строеж на педиатрия в София, проектиран през 70-те години, няма да се ползва за основа на новата многопрофилна детска болница. Той ще бъде съборен, а на негово място ще бъде изградена изцяло нова сграда. Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов и трима министри от кабинета му с представители на протестиращи граждани от инициативата "За истинска детска болница" днес. Проектът трупа гражданско недоволство от месеци, а днешното решение го връща в начална фаза - избор на нов проект, промяна в регулацията на терена, евентуален избор на нов строител, като всичко това може да отнеме години.

ОЩЕ КОРОНА НОВИНИ

Потвърдените случаи на коронавирус в България са 2460 към 8 ч. тази сутрин, което е с 0.7% повече спрямо вчера, когато бяха 2443. Запазва се тенденцията регистрираните оздравели да са повече, отколкото новоустановените случаи на заразени за ден - съответно 32 и 17. Общият брой на излекуваните достига 912 души. Жертвите на вируса вече са 133.

От 1 юни могат да заработят и закритите части на заведенията, включително и в моловете, при спазване на изискванията за хигиена и отстояние. Това става с издадена снощи заповед на здравния министър Кирил Ананиев. Затворени засега остават дискотеки, пиано- и нощни барове.

Срокът по мярката 60/40 за запазване на заетостта ще бъде удължен - работодателите ще могат да кандидатстват за компенсации за периода до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите, които са получили средства по схемата, трябва да плащат на служителите си заплати в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.

Френският президент Еманюел Макрон обяви пакет на стойност 8 млрд. евро в подкрепа на автомобилната индустрия в страната. В него се включват увеличени субсидии за покупка на електрически автомобили и насърчава производителите да преместят своите фабрики обратно във Франция.

Японското правителство одобри нов пакет от стимули на стойност 117 трлн. йени (1.1 трлн. долара) , включващ значителен обем преки плащания с цел смекчаване на икономическите щети от коронавируса. Това е вторият спасителен пакет на същата стойност, като общите разходи достигат 234 трлн. йени, или около 40% от брутния вътрешен продукт на страната.

Словакия разхлабва граничния режим от днес и жителите й могат да пътуват до Чехия, Унгария, Полша, Австрия, Германия, Швейцария, Хърватия и Словения, където да остават до две денонощия, без да трябва да представят при завръщането си справки от тест за новия коронавирус и да остават впоследствие под карантина.

Северна Македония от днес пък премахва полицейския час , който действаше от 22 март и който правеше невъзможно движението след 17 ч. до следващата сутрин. От утре в страната отварят ресторантите, като ще има различни протоколи за работа в зависимост от това дали са затворени, или има тераси. Случаите в страната дотук надминаха 2000 души.

КАКВО СЛЕДИМ

SpaceX ще изпрати първите си астронавти в Космоса

SpaceX се готви да изстреля късно тази вечер двама американски астронавти към Международната космическа станция. От космическия център на НАСА във Флорида трябва да дойде краят на деветгодишната пауза на пилотираните мисии на американската агенция - откакто бе прекратена програмата на совалките през 2011 г. Символично е, че подновяването е от същата площадка, където бе и последното изстрелване, преди да се наложи астронавтите да пътуват до станцията на руски кораби.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО

Twitter предупреди за пръв път, че Тръмп пуска неверни твърдения, той заплаши да ги затвори

Twitter за пръв път отбеляза съобщения на Доналд Тръмп като съдържащи неверни твърдения и призова читателите да проверят фактите. Тръмп веднага отвърна, че това е посегателство срещу свободата на словото, което той нямало да позволи, и заплаши, че "силно ще регулираме или затворим" социалните мрежи заради "пълно заглушаване на консервативните гласове". Това е драматична промяна в отношението на една от най-влиятелните социални мрежи в света към президента на САЩ, който я ползва като основно средство за комуникация. Това се случва точно преди решаващата фаза на кампанията за президентските избори на 3 ноември. Twitter често е критикувана, че платформата позволява да се злоупотребява с нападки, лъжи и дезинформация.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....