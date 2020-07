Уикенд новини: Премиерът Борисов отново заяви, че няма да затваря държавата, Тръмп заклейми "радикалната левица" в речта си за 4 юли

КАКВО СЛЕДИМ

Последната стъпка пред прозрачен Столичен общински съвет

В четвъртък местният парламент в София ще гласува промени в Правилника за дейността си, които се очаква да се приемат с пълно мнозинство. С това ще се направят няколко реформи в посока по-дигитално и прозрачно управление, чакани от гражданите с години. Така предложенията на съветниците и резултатите от гласуването им по точките в СОС ще бъдат достъпни на сайта на институцията и постоянните комисии към съвета ще се излъчват онлайн. Освен това ще се добави опцията независими общински съветници, като Борис Бонев, да стават председатели на общинския съвет и да участват в определянето на дневния ред. Ще бъдат добавени и питания към районните кметове по време на сесиите.

Балотажът за президент в Полша може да трансформира връзките с ЕС

На 12 юли в Полша ще се проведе балотажът на президентските избори между настоящия държавен глава Анджей Дуда и центристкия кмет на Варшава Рафал Тшасковски. Анализаторите прогнозират оспорвана надпревара между Дуда, който е съюзник на управляващата националистическа партия "Право и справедливост", и Тшасковски, който е кандидат на най-голямата опозиционна партия "Гражданска платформа". През седмицата премиерът Матеуш Моравецки призова поляците да не се страхуват да гласуват, защото новият коронавирус е болест "като всяка друга". Залогът във вота са връзките на Полша с ЕС, които пострадаха при правителството на "Право и справедливост".

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Jazz Fest

3.07 - 24.07

Фестивалът A to JazZ няма да се състои в обичайния си вид тази година, но пък ще предложи на публиката си - макар и с ограничен капацитет и билет за достъп - поредица от седем концерта. След Белослава, Ангел Заберски квартет и Влатко Стефановски и Теодосий Спасов, тази седмица следват Милица Гладнишка & Михаил Йосифов секстет на 10.07, Христо Йоцов с Jazz cats на 11.07, Миро Иванов & The Little Aliens и Desy & The Visual Madmen на 12.07.